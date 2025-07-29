https://ria.ru/20250729/nikolaev-2032238676.html
В Николаеве прогремел взрыв
В Николаеве прогремел взрыв - РИА Новости, 29.07.2025
В Николаеве прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T22:02:00+03:00
2025-07-29T22:02:00+03:00
2025-07-29T22:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483762_0:135:1280:855_1920x0_80_0_0_09a02c345cc10c8ba706bf9fc14390f8.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Николаеве был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного". Воздушная тревога в Николаевской области не объявлялась. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250713/nikolaev-2028904974.html
николаев (украина)
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483762_177:127:1147:855_1920x0_80_0_0_2c1ddb2c93e54309277f341dacc6f4db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николаев (украина), россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Николаеве прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины