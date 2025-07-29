https://ria.ru/20250729/nauka-2031943894.html

В России запатентован простой способ получения питьевой воды

В России запатентован простой способ получения питьевой воды - РИА Новости, 29.07.2025

В России запатентован простой способ получения питьевой воды

Новый способ очистки и обеззараживания воды в полевых условиях предложили специалисты СКФУ. Он позволяет снизить жесткость воды и уничтожить грибки и бактерии,... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T09:00:00+03:00

2025-07-29T09:00:00+03:00

2025-07-29T09:00:00+03:00

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Новый способ очистки и обеззараживания воды в полевых условиях предложили специалисты СКФУ. Он позволяет снизить жесткость воды и уничтожить грибки и бактерии, опасные для здоровья человека. Результаты запатентованы учеными в России, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.Одним из способов очистки воды от микроорганизмов является прогон потока обрабатываемой воды через бактерицидный фильтр-элемент из пористого полимерного материала, модифицированного наночастицами, рассказали ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ).В качестве пористого полимерного материала используют полиэтилен, а в качестве противомикробных агентов — частицы серебра и меди. Основным недостатком такой системы является периодическое загрязнение пористого материала, необходимость его замены или чистки, а также высокая стоимость, почеркнули в вузе.Исследователи СКФУ разработали более доступный и простой способ производства питьевой воды в полевых условиях из скважинной, колодезной или речной воды. Для получения воды питьевого качества не потребуется установка оборудования, для которого необходимо постоянное обслуживание, рассказал профессор департамента строительной инженерии и прототипирования института перспективной инженерии СКФУ Николай Стоянов."Вода из указанных источников пропускается через электродиализатор с нейтральной полупроницаемой мембраной, выполненной, например, из брезента. Образующийся в результате электрохимической реакции гипохлорит натрия обеззараживает поток, а также обеззараживание осуществляется действием электрического поля", — объяснил профессор.Ученый уточнил, что кроме удаления уже существовавших в воде микроорганизмов, реагент предотвращает вторичное появление в ней бактерий. Также в ходе электрохимического процесса осаждаются ионы кальция и магния, которые удаляются продувкой из нижней части камеры, и достигается оптимальная жесткость воды."Кроме того, вода пропускается через мраморную или доломитовую крошку, что улучшает ее вкус: из горько-соленой она становится чуть сладкой. Устройство подходит не только для полевых условий, но и может быть исполнено как для индивидуального водоснабжения, так и для водоснабжения нескольких домов (улицы) путем создания локальной водопроводной сети", — добавил Стоянов.Ученые разработали технологическую схему обработки воды и доказали ее экономическую эффективность: расход электроэнергии составляет 1,2 кВт·ч на один кубометр обработанной воды. При этом для электропитания устройства могут быть использованы не только сетевые источники, но и автомобильные аккумуляторы или солнечные батареи.

https://ria.ru/20250529/nauka-2019606090.html

https://ria.ru/20241021/nauka-1978701687.html

https://ria.ru/20250619/nauka-2023630335.html

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наука, университетская наука, россия, российские инновации, качество жизни, вода, северо-кавказский федеральный округ, северо-кавказский федеральный университет, ставрополь, здоровье - общество