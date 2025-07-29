https://ria.ru/20250729/mvd-2032119121.html

В Кирове будут судить мошенников, обманывавших пенсионеров

В Кирове будут судить мошенников, обманывавших пенсионеров - РИА Новости, 29.07.2025

В Кирове будут судить мошенников, обманывавших пенсионеров

Четверо обвиняемых в мошенничестве под видом оказания медицинских услуг и продажи псевдомедицинского оборудования пожилым людям предстанут перед судом в Кирове, РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T13:45:00+03:00

2025-07-29T13:45:00+03:00

2025-07-29T13:46:00+03:00

ирина волк

россия

киров

кировская область

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145335_0:166:3077:1897_1920x0_80_0_0_78303f97809046f661f23857e9cc8992.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Четверо обвиняемых в мошенничестве под видом оказания медицинских услуг и продажи псевдомедицинского оборудования пожилым людям предстанут перед судом в Кирове, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "В ходе предварительного расследования установлено, что сообщники, не имевшие медицинского образования и лицензии, имитировали проведение обследований с помощью обыкновенного ноутбука, а затем диагностировали потерпевшим заболевания, о которых пенсионеры сообщали сами в анкетах предварительного опроса. В дальнейшем, вводя потерпевших в заблуждение, их вынуждали приобрести различные массажеры по завышенным ценам", - написала Волк в своем Telegram-канале. Противоправная деятельность фигурантов была пресечена сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и их коллегами из Кировской области в ноябре 2023 года. "Обвинение в совершении 28 преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество), предъявлено троим местным жителям и приезжему из Свердловской области", - заявила Волк. В ходе обысков изъято оборудование, на котором производилась "диагностика", и документация. На имущество обвиняемых наложен арест для обеспечения гражданских исков потерпевших. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

https://ria.ru/20250713/moshenniki-2028883817.html

https://ria.ru/20250704/peterburg-2027119606.html

россия

киров

кировская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ирина волк, россия, киров, кировская область, общество