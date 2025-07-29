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В Кирове будут судить мошенников, обманывавших пенсионеров - РИА Новости, 29.07.2025
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13:45 29.07.2025 (обновлено: 13:46 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/mvd-2032119121.html
В Кирове будут судить мошенников, обманывавших пенсионеров
В Кирове будут судить мошенников, обманывавших пенсионеров - РИА Новости, 29.07.2025
В Кирове будут судить мошенников, обманывавших пенсионеров
Четверо обвиняемых в мошенничестве под видом оказания медицинских услуг и продажи псевдомедицинского оборудования пожилым людям предстанут перед судом в Кирове, РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T13:45:00+03:00
2025-07-29T13:46:00+03:00
ирина волк
россия
киров
кировская область
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Четверо обвиняемых в мошенничестве под видом оказания медицинских услуг и продажи псевдомедицинского оборудования пожилым людям предстанут перед судом в Кирове, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "В ходе предварительного расследования установлено, что сообщники, не имевшие медицинского образования и лицензии, имитировали проведение обследований с помощью обыкновенного ноутбука, а затем диагностировали потерпевшим заболевания, о которых пенсионеры сообщали сами в анкетах предварительного опроса. В дальнейшем, вводя потерпевших в заблуждение, их вынуждали приобрести различные массажеры по завышенным ценам", - написала Волк в своем Telegram-канале. Противоправная деятельность фигурантов была пресечена сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и их коллегами из Кировской области в ноябре 2023 года. "Обвинение в совершении 28 преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество), предъявлено троим местным жителям и приезжему из Свердловской области", - заявила Волк. В ходе обысков изъято оборудование, на котором производилась "диагностика", и документация. На имущество обвиняемых наложен арест для обеспечения гражданских исков потерпевших. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
https://ria.ru/20250713/moshenniki-2028883817.html
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ирина волк, россия, киров, кировская область, общество
Ирина Волк, Россия, Киров, Кировская область, Общество
В Кирове будут судить мошенников, обманывавших пенсионеров

МВД: в Кирове будут судить 4 мошенников, обманывавших пенсионеров

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Четверо обвиняемых в мошенничестве под видом оказания медицинских услуг и продажи псевдомедицинского оборудования пожилым людям предстанут перед судом в Кирове, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В ходе предварительного расследования установлено, что сообщники, не имевшие медицинского образования и лицензии, имитировали проведение обследований с помощью обыкновенного ноутбука, а затем диагностировали потерпевшим заболевания, о которых пенсионеры сообщали сами в анкетах предварительного опроса. В дальнейшем, вводя потерпевших в заблуждение, их вынуждали приобрести различные массажеры по завышенным ценам", - написала Волк в своем Telegram-канале.
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Противоправная деятельность фигурантов была пресечена сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и их коллегами из Кировской области в ноябре 2023 года.
"Обвинение в совершении 28 преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество), предъявлено троим местным жителям и приезжему из Свердловской области", - заявила Волк.
В ходе обысков изъято оборудование, на котором производилась "диагностика", и документация. На имущество обвиняемых наложен арест для обеспечения гражданских исков потерпевших. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
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