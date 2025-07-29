https://ria.ru/20250729/moskva-2032121016.html

В Москве проводят благоустройство территорий образовательных учреждений

В Москве проводят благоустройство территорий образовательных учреждений - РИА Новости, 29.07.2025

В Москве проводят благоустройство территорий образовательных учреждений

Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по благоустройству территорий более 60 образовательных учреждений, сообщил журналистам заммэра Москвы РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T13:54:00+03:00

2025-07-29T13:54:00+03:00

2025-07-29T13:54:00+03:00

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петр бирюков

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по благоустройству территорий более 60 образовательных учреждений, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В преддверии нового учебного года проводим комплексные мероприятия по благоустройству территорий свыше 60 образовательных учреждений, в том числе в рамках программы модернизации "Моя школа". Главная задача - создать комфортные и безопасные пространства для учащихся в соответствии с современными стандартами", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что в рамках проектов ремонтируют и, где это требуется, добавляют новые детские и спортивные площадки – с травмобезопасным покрытием, современным игровым и спортивным оборудованием. По его словам, приводят в порядок футбольные, волейбольные и баскетбольные поля, зоны для воркаута, площадки для сдачи нормативов ГТО. "Особое внимание уделяем вопросам безопасности - установим системы видеонаблюдения и фонари с энергоэффективными светильниками. Кроме того, организуем места для отдыха на свежем воздухе, обновим существующие пешеходные дорожки и проложим новые, поставим уличную мебель, проведем дополнительное озеленение", - добавил Бирюков. Он подчеркнул, что все работы будут завершены до 1 сентября.

https://ria.ru/20250729/moskva-2032120742.html

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москва, петр бирюков