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В Москве проводят благоустройство территорий образовательных учреждений - РИА Новости, 29.07.2025
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13:54 29.07.2025
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В Москве проводят благоустройство территорий образовательных учреждений
В Москве проводят благоустройство территорий образовательных учреждений - РИА Новости, 29.07.2025
В Москве проводят благоустройство территорий образовательных учреждений
Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по благоустройству территорий более 60 образовательных учреждений, сообщил журналистам заммэра Москвы РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T13:54:00+03:00
2025-07-29T13:54:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
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петр бирюков
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по благоустройству территорий более 60 образовательных учреждений, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В преддверии нового учебного года проводим комплексные мероприятия по благоустройству территорий свыше 60 образовательных учреждений, в том числе в рамках программы модернизации "Моя школа". Главная задача - создать комфортные и безопасные пространства для учащихся в соответствии с современными стандартами", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что в рамках проектов ремонтируют и, где это требуется, добавляют новые детские и спортивные площадки – с травмобезопасным покрытием, современным игровым и спортивным оборудованием. По его словам, приводят в порядок футбольные, волейбольные и баскетбольные поля, зоны для воркаута, площадки для сдачи нормативов ГТО. "Особое внимание уделяем вопросам безопасности - установим системы видеонаблюдения и фонари с энергоэффективными светильниками. Кроме того, организуем места для отдыха на свежем воздухе, обновим существующие пешеходные дорожки и проложим новые, поставим уличную мебель, проведем дополнительное озеленение", - добавил Бирюков. Он подчеркнул, что все работы будут завершены до 1 сентября.
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москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
В Москве проводят благоустройство территорий образовательных учреждений

Благоустройство территорий более 60 образовательных учреждений проводят в Москве

© Fotolia / KzenonУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Fotolia / Kzenon
Урок в школе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по благоустройству территорий более 60 образовательных учреждений, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В преддверии нового учебного года проводим комплексные мероприятия по благоустройству территорий свыше 60 образовательных учреждений, в том числе в рамках программы модернизации "Моя школа". Главная задача - создать комфортные и безопасные пространства для учащихся в соответствии с современными стандартами", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что в рамках проектов ремонтируют и, где это требуется, добавляют новые детские и спортивные площадки – с травмобезопасным покрытием, современным игровым и спортивным оборудованием. По его словам, приводят в порядок футбольные, волейбольные и баскетбольные поля, зоны для воркаута, площадки для сдачи нормативов ГТО.
"Особое внимание уделяем вопросам безопасности - установим системы видеонаблюдения и фонари с энергоэффективными светильниками. Кроме того, организуем места для отдыха на свежем воздухе, обновим существующие пешеходные дорожки и проложим новые, поставим уличную мебель, проведем дополнительное озеленение", - добавил Бирюков.
Он подчеркнул, что все работы будут завершены до 1 сентября.
Москва - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
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