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Более 28 тыс жилых домов Москвы подготовили к новому отопительному сезону
Более 28 тыс жилых домов Москвы подготовили к новому отопительному сезону - РИА Новости, 29.07.2025
Более 28 тыс жилых домов Москвы подготовили к новому отопительному сезону
Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к новому отопительному сезону более 28 тысяч многоквартирных домов, сообщил заместитель мэра Москвы Петр... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T13:53:00+03:00
2025-07-29T13:53:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к новому отопительному сезону более 28 тысяч многоквартирных домов, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В настоящее время в городе продолжаются масштабные работы по подготовке к отопительному сезону. На тепловых сетях организованы гидравлические испытания, во время которых в соответствии с утвержденным графиком отключаем горячее водоснабжение. Подача горячей воды после профилактических мероприятий уже возобновлена в более 58,8 тысяч зданий, включая 28,2 тысяч жилых домов", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что организация испытаний теплосетей - одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону. "В ходе их проведения отдельные участки трубопроводов по очереди выводятся из эксплуатации, в них повышается давление, чтобы проверить состояние коммуникаций. Это позволяет специалистам ПАО "МОЭК" заранее выявить возможные ненадежные участки и оперативно их отремонтировать, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в общей сложности будут проверены 9 тысяч километров магистральных и 9,3 тысяч километров разводящих сетей. К новому отопительному сезону в столице подготовят более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.
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москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
Более 28 тыс жилых домов Москвы подготовили к новому отопительному сезону
Более 28 тысяч жилых домов подготовили к новому отопительному сезону в Москве
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к новому отопительному сезону более 28 тысяч многоквартирных домов, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В настоящее время в городе продолжаются масштабные работы по подготовке к отопительному сезону. На тепловых сетях организованы гидравлические испытания, во время которых в соответствии с утвержденным графиком отключаем горячее водоснабжение. Подача горячей воды после профилактических мероприятий уже возобновлена в более 58,8 тысяч зданий, включая 28,2 тысяч жилых домов", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что организация испытаний теплосетей - одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону.
"В ходе их проведения отдельные участки трубопроводов по очереди выводятся из эксплуатации, в них повышается давление, чтобы проверить состояние коммуникаций. Это позволяет специалистам ПАО "МОЭК" заранее выявить возможные ненадежные участки и оперативно их отремонтировать, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в общей сложности будут проверены 9 тысяч километров магистральных и 9,3 тысяч километров разводящих сетей. К новому отопительному сезону в столице подготовят более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.