https://ria.ru/20250729/moshenniki-2032101683.html
Мошенники крадут деньги под предлогом оформления кредитки, сообщили в F6
Мошенники крадут деньги под предлогом оформления кредитки, сообщили в F6 - РИА Новости, 29.07.2025
Мошенники крадут деньги под предлогом оформления кредитки, сообщили в F6
Мошенники стали красть деньги и данные россиян, предлагая оформить виртуальную кредитную карту с лимитом в 100 тысяч рублей под 99% годовых - эта схема... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T12:05:00+03:00
2025-07-29T12:05:00+03:00
2025-07-29T12:05:00+03:00
санкт-петербург
евгений егоров
общество
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мошенники стали красть деньги и данные россиян, предлагая оформить виртуальную кредитную карту с лимитом в 100 тысяч рублей под 99% годовых - эта схема направлена на пенсионеров, людей в трудной жизненной ситуации и с плохой кредитной историей, рассказали РИА Новости в F6. "Компания F6, ведущий разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, обнаружила новый сценарий финансового мошенничества. Злоумышленники предлагают оформить виртуальную кредитную карту с лимитом в 100 тысяч рублей под 99% годовых без ограничений по возрасту, кредитной истории и другим критериям… Схема направлена против пенсионеров, людей в трудной жизненной ситуации и с плохой кредитной историей", - сказали в F6. Пользователю предлагают зарегистрироваться на сайте, используя адрес электронной почты и пароль - потом мошенники пробуют применять эту комбинацию для входа на других сервисах. Специалисты компании нашли такой сайт в доменной зоне .ru 7 июля, он был зарегистрирован от имени реальной организации из Санкт-Петербурга. На ресурсе указано, что выдачу кредиток одобряют "почти всем", а кредитная история "не важна". На главной странице написано "Остерегайтесь мошенников!". По инициативе F6 сайт был заблокирован, но в компании не исключают, что мошенники могут создать новые по его подобию. Далее пользователям предлагают заполнить анкеты, дождаться одобрения заявки в течение 10 минут, подписать договор онлайн и получить доступ к кредиту. Под предлогом оформления кредитки мошенники просят перечислить комиссию в 3050 рублей. Так, при заполнении "анкеты" необходимо указать фамилию, имя и отчество, дату рождения и паспортные данные, ИНН и СНИЛС, адрес регистрации и адрес фактического проживания, а также место работы, стаж работы на последнем месте и персональный доход. В дальнейшем злоумышленники могут использовать эти данные для атак с использованием социальной инженерии или передать другим киберпреступникам. "Киберпреступники регулярно разрабатывают новые сценарии. При определении круга потенциальных жертв они в первую очередь ориентируются на самые уязвимые слои населения, которым будет проще "продать" приманку. В данном случае цель злоумышленников - закредитованные граждане, по разным причинам нуждающиеся в деньгах, но в силу плохой кредитной истории не имеющие возможности получить новый кредит", - прокомментировал ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6 Евгений Егоров. Специалисты компании рекомендуют не верить заявлениям об одобрении кредитных карт "почти всем", а также не переводить предоплату до получения кредита ни под каким предлогом. Не нужно совершать платежи на сайтах, которые посещаете впервые, а также вводить персональные данные на сомнительных ресурсах.
https://ria.ru/20250729/mvd-2032051820.html
https://ria.ru/20250727/mvd-2031720096.html
https://ria.ru/20250726/moshenniki-2031558249.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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санкт-петербург, евгений егоров, общество
Санкт-Петербург, Евгений Егоров, Общество
Мошенники крадут деньги под предлогом оформления кредитки, сообщили в F6
F6: мошенники крадут деньги и данные россиян под предлогом оформления кредитки
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мошенники стали красть деньги и данные россиян, предлагая оформить виртуальную кредитную карту с лимитом в 100 тысяч рублей под 99% годовых - эта схема направлена на пенсионеров, людей в трудной жизненной ситуации и с плохой кредитной историей, рассказали РИА Новости в F6.
"Компания F6, ведущий разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, обнаружила новый сценарий финансового мошенничества. Злоумышленники предлагают оформить виртуальную кредитную карту с лимитом в 100 тысяч рублей под 99% годовых без ограничений по возрасту, кредитной истории и другим критериям… Схема направлена против пенсионеров, людей в трудной жизненной ситуации и с плохой кредитной историей", - сказали в F6.
Пользователю предлагают зарегистрироваться на сайте, используя адрес электронной почты и пароль - потом мошенники пробуют применять эту комбинацию для входа на других сервисах.
Специалисты компании нашли такой сайт в доменной зоне .ru 7 июля, он был зарегистрирован от имени реальной организации из Санкт-Петербурга
. На ресурсе указано, что выдачу кредиток одобряют "почти всем", а кредитная история "не важна". На главной странице написано "Остерегайтесь мошенников!". По инициативе F6 сайт был заблокирован, но в компании не исключают, что мошенники могут создать новые по его подобию.
Далее пользователям предлагают заполнить анкеты, дождаться одобрения заявки в течение 10 минут, подписать договор онлайн и получить доступ к кредиту. Под предлогом оформления кредитки мошенники просят перечислить комиссию в 3050 рублей.
Так, при заполнении "анкеты" необходимо указать фамилию, имя и отчество, дату рождения и паспортные данные, ИНН и СНИЛС, адрес регистрации и адрес фактического проживания, а также место работы, стаж работы на последнем месте и персональный доход. В дальнейшем злоумышленники могут использовать эти данные для атак с использованием социальной инженерии или передать другим киберпреступникам.
"Киберпреступники регулярно разрабатывают новые сценарии. При определении круга потенциальных жертв они в первую очередь ориентируются на самые уязвимые слои населения, которым будет проще "продать" приманку. В данном случае цель злоумышленников - закредитованные граждане, по разным причинам нуждающиеся в деньгах, но в силу плохой кредитной истории не имеющие возможности получить новый кредит", - прокомментировал ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6 Евгений Егоров
.
Специалисты компании рекомендуют не верить заявлениям об одобрении кредитных карт "почти всем", а также не переводить предоплату до получения кредита ни под каким предлогом. Не нужно совершать платежи на сайтах, которые посещаете впервые, а также вводить персональные данные на сомнительных ресурсах.