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Раскрыто, под что мошенники маскируют фишинговые сайты летом - РИА Новости, 29.07.2025
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04:13 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/moshenniki-2032055454.html
Раскрыто, под что мошенники маскируют фишинговые сайты летом
Раскрыто, под что мошенники маскируют фишинговые сайты летом - РИА Новости, 29.07.2025
Раскрыто, под что мошенники маскируют фишинговые сайты летом
Мошенники летом часто маскируют фишинговые сайты под страницы отелей и авиакомпаний, а также используют тему детских лагерей, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T04:13:00+03:00
2025-07-29T04:13:00+03:00
происшествия
angara security
аэрофлот
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мошенники летом часто маскируют фишинговые сайты под страницы отелей и авиакомпаний, а также используют тему детских лагерей, рассказала РИА Новости руководитель группы защиты бренда Angara Security Мария Михайлова. "Одной из самых распространенных схем остается создание поддельных страниц, имитирующих сайты известных авиакомпаний и туроператоров", - сообщила она, комментируя уловки злоумышленников этим летом. "В апреле 2025 года мошенники уже рассылали фейковые предложения от имени "Аэрофлота", заманивая пользователей на фишинговые страницы через мессенджеры и соцсети. Жертв просили заполнить онлайн-анкету или присоединиться к видеоконференции, чтобы "подтвердить бронь", после чего похищали их персональные и платежные данные", - при этом добавила Михайлова. Кроме того, она рассказала, что также летом мошенники используют тему детских лагерей на своих фишинговых сайтах. Сайт может имитировать настоящий или полностью несуществующий лагерь или базу отдыха. Контент на таких страницах, в том числе отзывы и видеообзоры, может быть украден или сгенерирован с помощью нейросетей. Также, как правило, на таком поддельном ресурсе потребуют предоплату за несуществующие путевки, уточнила эксперт. По такому же принципу работают и схемы с отелями и другими туробъектами: мошенники могут потребовать предоплату или полную оплату за проживание, включая дополнительные услуги. По словам Михайловой, они размещают фальшивые объявления не только на фишинговых сайтах, но и на популярных платформах бронирования или в соцсетях. Такие предложения, как правило, дешевле реальных конкурентов, объяснила эксперт. "Путешественники после оплаты таких туробъектов либо не могут связаться с "арендодателями", либо по приезде на место обнаруживают, что отель не существует или туробъект забронирован другими клиентами", - рассказала она. Эксперт также предупредила о распространении схем с перекупкой билетов на концерты и фестивали у перекупщиков в соцсетях. Мошенники предлагают "ненужные билеты" по заниженной цене, просят предоплату переводом на карту, а затем блокируют жертву. В некоторых случаях под видом электронных билетов распространяют вредоносное программное обеспечение.
https://ria.ru/20250729/mvd-2032051820.html
https://ria.ru/20250727/mvd-2031720096.html
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происшествия, angara security, аэрофлот
Происшествия, Angara Security, Аэрофлот
Раскрыто, под что мошенники маскируют фишинговые сайты летом

Михайлова: мошенники летом маскируют фишинговые сайты под страницы отелей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мошенники летом часто маскируют фишинговые сайты под страницы отелей и авиакомпаний, а также используют тему детских лагерей, рассказала РИА Новости руководитель группы защиты бренда Angara Security Мария Михайлова.
"Одной из самых распространенных схем остается создание поддельных страниц, имитирующих сайты известных авиакомпаний и туроператоров", - сообщила она, комментируя уловки злоумышленников этим летом.
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"В апреле 2025 года мошенники уже рассылали фейковые предложения от имени "Аэрофлота", заманивая пользователей на фишинговые страницы через мессенджеры и соцсети. Жертв просили заполнить онлайн-анкету или присоединиться к видеоконференции, чтобы "подтвердить бронь", после чего похищали их персональные и платежные данные", - при этом добавила Михайлова.
Кроме того, она рассказала, что также летом мошенники используют тему детских лагерей на своих фишинговых сайтах. Сайт может имитировать настоящий или полностью несуществующий лагерь или базу отдыха. Контент на таких страницах, в том числе отзывы и видеообзоры, может быть украден или сгенерирован с помощью нейросетей. Также, как правило, на таком поддельном ресурсе потребуют предоплату за несуществующие путевки, уточнила эксперт.
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По такому же принципу работают и схемы с отелями и другими туробъектами: мошенники могут потребовать предоплату или полную оплату за проживание, включая дополнительные услуги. По словам Михайловой, они размещают фальшивые объявления не только на фишинговых сайтах, но и на популярных платформах бронирования или в соцсетях. Такие предложения, как правило, дешевле реальных конкурентов, объяснила эксперт.
"Путешественники после оплаты таких туробъектов либо не могут связаться с "арендодателями", либо по приезде на место обнаруживают, что отель не существует или туробъект забронирован другими клиентами", - рассказала она.
Эксперт также предупредила о распространении схем с перекупкой билетов на концерты и фестивали у перекупщиков в соцсетях. Мошенники предлагают "ненужные билеты" по заниженной цене, просят предоплату переводом на карту, а затем блокируют жертву. В некоторых случаях под видом электронных билетов распространяют вредоносное программное обеспечение.
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