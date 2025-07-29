https://ria.ru/20250729/mordoviya-2032204384.html

Лучшие меры корпоративной поддержки семей с детьми анализируют в Мордовии

Лучшие меры корпоративной поддержки семей с детьми анализируют в Мордовии - РИА Новости, 29.07.2025

Лучшие меры корпоративной поддержки семей с детьми анализируют в Мордовии

Лучшие практики корпоративного демографического стандарта анализируют в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики Артема Здунова. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T18:38:00+03:00

2025-07-29T18:38:00+03:00

2025-07-29T18:38:00+03:00

республика мордовия

артем здунов

республика мордовия

семья

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Лучшие практики корпоративного демографического стандарта анализируют в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики Артема Здунова. "Масштабный проект по анализу мер поддержки семей с детьми на предприятиях республики запустили в Мордовии. Предстоит выяснить, какие из них наиболее эффективны и какие из работающих практик можно масштабировать на всю страну. Работа ведется по поручению главы Мордовии Артёма Здунова в рамках задач, поставленных на заседании комиссии Госсовета по направлению "Семья", которую весной этого года Здунов возглавил по решению президента России", - говорится в сообщении. Отмечается, что комиссия в своей работе ориентируется на три основных принципа: семейноцентричность, технологичность и максимальная вовлеченность всех структур, включая бизнес и общественные институты. В Мордовии в числе первых среди субъектов страны появился "Корпоративный демографический стандарт". Он призван дополнить государственную помощь, сделав ее более адресной и ориентированной на потребности родителей. Речь идет о гибком графике, сокращенном рабочем дне при полной его оплате, льготных путевках в оздоровительные лагеря и т.д. "В декабре прошлого года в Мордовии подписано соглашение между региональной федерацией профсоюзов, региональным объединением работодателей "Союз промышленников и предпринимателей" и правительством республики. В соглашение включен раздел "Демографическая и семейная политика, корпоративные программы поддержки рождаемости". Направления поддержки касаются содействия в совмещении профессиональных и семейных обязанностей, заботы о здоровье работников", - сообщает пресс-служба. Подчеркивается, что уже сейчас многие предприятия республики помогают сотрудникам с жильем, выдают займы по сниженной ставке, поддерживают пары, которые вступают в брак, предлагают гибкий график для мам, оказывают помощь при рождении ребенка, оплачивают детский оздоровительный отдых, расходы на детский сад и многое другое. Так, среди показательных примеров внимательного отношения к семьям работников - новая мера поддержки в виде единовременной выплаты по случаю рождения ребенка в размере 100 тысяч рублей на "Саранском приборостроительном заводе" и компенсация за оплату детских садов на "Рузхиммаше". Комфортное совмещение родительских обязанностей и профессиональной реализации – важнейшее направление, которому в работе комиссии Госсовета уделяется большое внимание. Оно касается внедрения корпоративной демографической политики и поддержки семей со стороны работодателей. Работодатели должны быть заинтересованы в разработке эффективных инструментов корпоративной демографической политики, вести эту работу совместно с профсоюзами и деловыми объединениями. "Впереди встреча с руководством наших предприятий – соберем лучшие практики, чтобы презентовать их на заседании комиссии Госсовета по направлению "Семья", масштабировать на всю страну. Интересных предложений много – глав

https://ria.ru/20250728/mordoviya-2032039461.html

https://ria.ru/20250717/zdunov-2029781081.html

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артем здунов, республика мордовия, семья