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Тюменская область поможет Белоруссии оценить перспективы нефтедобычи
Тюменская область поможет Белоруссии оценить перспективы нефтедобычи - РИА Новости, 29.07.2025
Тюменская область поможет Белоруссии оценить перспективы нефтедобычи
Тюменская область намерена помочь Белоруссии в оценке перспектив добычи углеводородного сырья в республике, просьбу о проведении независимой экспертизы при... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T13:24:00+03:00
2025-07-29T13:24:00+03:00
2025-07-29T13:24:00+03:00
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ТЮМЕНЬ, 29 июл - РИА Новости. Тюменская область намерена помочь Белоруссии в оценке перспектив добычи углеводородного сырья в республике, просьбу о проведении независимой экспертизы при встрече в Минске озвучил президент Александр Лукашенко, сообщил глава российского региона Александр Моор. Ранее сообщалось, что в понедельник в Минске во время встречи с губернатором Тюменской области Лукашенко сказал, что хочет получить экспертную оценку специалистов по поводу перспектив добычи углеводородного сырья в Белоруссии, "нужны такие независимые эксперты, которые могли бы ответить на вопрос, в каком направлении нам здесь развиваться". "Во время вчерашней встречи президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко попросил оценить перспективы нефтедобычи в республике. Направим для помощи наших высококлассных специалистов. Это станет дополнительным направлением для сотрудничества", - поделился новостью Моор в своем Telegram-канале. Моор также отметил, что состоялись встречи с руководством концерна "Белнефтехим" и производственного объединения "Белоруснефть", на них речь шла о перспективах сотрудничества. Примеры совместной работы уже есть. Учебный центр "Белоруснефть" взаимодействует с тюменской компанией "МИДО" по образовательным проектам – за два года обучение прошли около 50 белорусских специалистов. Также в кооперации участвует "ГМС Нефтемаш" – предприятие поставляет оборудование для подачи химических реагентов в магистральные трубопроводы. "Предложили коллегам модель тюменского нефтегазового кластера – это формат, где промышленность, наука и инженерные компании работают как единая команда. Такая модель уже показала результат в проектах с партнёрами из Узбекистана, Казахстана и Египта", - отметил Моор.
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Тюменская область, Белоруссия, Тюменская область, Александр Моор, Александр Лукашенко, Россия
Тюменская область поможет Белоруссии оценить перспективы нефтедобычи
Моор: Тюменская область поможет Белоруссии оценить перспективы нефтедобычи
ТЮМЕНЬ, 29 июл - РИА Новости. Тюменская область намерена помочь Белоруссии в оценке перспектив добычи углеводородного сырья в республике, просьбу о проведении независимой экспертизы при встрече в Минске озвучил президент Александр Лукашенко, сообщил глава российского региона Александр Моор.
Ранее сообщалось, что в понедельник в Минске во время встречи с губернатором Тюменской области Лукашенко сказал, что хочет получить экспертную оценку специалистов по поводу перспектив добычи углеводородного сырья в Белоруссии, "нужны такие независимые эксперты, которые могли бы ответить на вопрос, в каком направлении нам здесь развиваться".
"Во время вчерашней встречи президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко попросил оценить перспективы нефтедобычи в республике. Направим для помощи наших высококлассных специалистов. Это станет дополнительным направлением для сотрудничества", - поделился новостью Моор в своем Telegram-канале.
Моор также отметил, что состоялись встречи с руководством концерна "Белнефтехим" и производственного объединения "Белоруснефть", на них речь шла о перспективах сотрудничества. Примеры совместной работы уже есть. Учебный центр "Белоруснефть" взаимодействует с тюменской компанией "МИДО" по образовательным проектам – за два года обучение прошли около 50 белорусских специалистов. Также в кооперации участвует "ГМС Нефтемаш" – предприятие поставляет оборудование для подачи химических реагентов в магистральные трубопроводы. "Предложили коллегам модель тюменского нефтегазового кластера – это формат, где промышленность, наука и инженерные компании работают как единая команда. Такая модель уже показала результат в проектах с партнёрами из Узбекистана, Казахстана и Египта", - отметил Моор.