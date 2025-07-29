Шор обвинил власти Молдавии в неуважении конституции
Шор: власти Молдавии боятся конституции, зная, что им не место у власти
Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 июл — РИА Новости. Власти Молдавии не уважают конституцию, а боятся ее, зная, что если следовать закону, то им не место в руководстве страны, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.
Во вторник, 29 июля, в республике отмечают День конституции. В этот день, 31 год назад, был принят основной закон молдавского государства. Конституция закрепила статус Молдавии как нейтрального, суверенного и многонационального государства.
"Но скажите мне, где сегодня наша конституция? Где ее сила, где ее гарантии? Все уничтожено, растоптано, выжжено паскудной политикой ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.), которая превратила ее в посмешище. Они не уважают конституцию и боятся ее, поскольку знают: если следовать закону, им не место у власти", - написал Шор в своем Telegram-канале.
По его словам, ПДС нарушила принцип разделения властей. "Она (правящая партия – ред.) давит на суды, превращает парламент в цирк, а выборы — в спектакль по ее сценарию. Свобода слова? Только для своих. Экономические свободы? Только для избранных и спонсоров режима. Но Конституция не собственность ПДС-овских марионеток или брюссельских кукловодов. Это гарантия людям, что их права и свободы будут соблюдены. Народ Молдовы будет жить в своей стране по ее законам, а не смотреть на беспредел власти под ширмой евроинтеграции", - подчеркнул Шор.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.