https://ria.ru/20250729/moldavija-2032084870.html

Молдавская оппозиция обвинила режим Санду в уничтожении конституции

Молдавская оппозиция обвинила режим Санду в уничтожении конституции - РИА Новости, 29.07.2025

Молдавская оппозиция обвинила режим Санду в уничтожении конституции

Руками властного режима в Молдавии уничтожается всё, что гарантировала конституция - независимость страны, судебной системы, право на самоопределение и быть... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T10:42:00+03:00

2025-07-29T10:42:00+03:00

2025-07-29T10:42:00+03:00

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КИШИНЕВ, 29 июл — РИА Новости. Руками властного режима в Молдавии уничтожается всё, что гарантировала конституция - независимость страны, судебной системы, право на самоопределение и быть избранным, заявляет оппозиционный в республике блок "Победа". Во вторник, 29 июля, в республике отмечают День конституции. В этот день 31 год назад был принят основной закон молдавского государства. Конституция закрепила статус Молдавии как нейтрального, суверенного и многонационального государства. "Все, что гарантировала Конституция, уничтожается руками действующего режима… Страну фактически подчинили ЕС — все решения ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) принимает в интересах Брюсселя, а не народа… Независимость судов — уничтожена. Судьи боятся принимать решения, потому что давление сверху стало нормой. Право быть избранным — отменяют без суда. Оппозиционных кандидатов не допускают до выборов, отказывают в регистрации избирательных блоков, неудобные партии блокируют под надуманными предлогами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале блока. В пример уничтожения гарантий конституции приводится также самовольное решение парламентским большинством правящей партии о замене словосочетания "молдавский язык" на "румынский", без референдума. Поясняется также, что право на самоопределение — под ударом. "Гагаузию лишают своих законных полномочий. Власть демонстративно игнорирует нормы об особом статусе и прямое волеизъявление жителей автономий", - подчеркивается в сообщении. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250623/moldavija-2024773660.html

https://ria.ru/20240827/moldaviya-1968685988.html

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в мире, молдавия, кишинев, брюссель, евгения гуцул, евросоюз, sputnik молдова