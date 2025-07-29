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Минобороны вручило дипломы и награды участникам СВО - РИА Новости, 29.07.2025
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Минобороны вручило дипломы и награды участникам СВО
Минобороны вручило дипломы и награды участникам СВО - РИА Новости, 29.07.2025
Минобороны вручило дипломы и награды участникам СВО
Начальник Управления военного образования МО РФ генерал-майор Игорь Муравлянников вручил дипломы о прохождении дополнительного профобразования, а также... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T17:30:00+03:00
2025-07-29T17:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
общество
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Начальник Управления военного образования МО РФ генерал-майор Игорь Муравлянников вручил дипломы о прохождении дополнительного профобразования, а также государственные и ведомственные награды участникам СВО, проходящим лечение и реабилитацию в госпитале имени Мандрыка. "Особое внимание Министерство обороны РФ уделяет социальной реабилитации военнослужащих - участников специальной военной операции, заботе о членах их семей, детях. Наша задача - создать все условия, чтобы вы быстрее вернулись в строй. Для этого здесь, в госпитале, созданы не только отличные условия и методики реабилитации, протезирования, но и создан реабилитационно-образовательный центр", - сказал Муравлянников. Он добавил, что завершив обучение, военнослужащие смогут продолжить военную службу на новых должностях. "Тот боевой опыт, который вы получили в ходе специальной военной операции, понадобится для военно-патриотического воспитания молодого поколения", - подчеркнул Муравлянников. Он пожелал участникам СВО скорейшего выздоровления и дальнейших карьерных успехов, а также поблагодарил медицинский персонал госпиталя за их заботу о военнослужащих. Прошедшие обучение военнослужащие получили образование "Мобилизационная работа в военных комиссариатах". Среди наград, врученных участникам СВО, орден Мужества, медали "За отвагу", Суворова, "За боевые отличия", "За воинскую доблесть" I и II степеней, а также "Участнику специальной военной операции".
https://ria.ru/20250508/medal-2015763717.html
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россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество
Минобороны вручило дипломы и награды участникам СВО

Участникам СВО вручили дипломы о прохождении дополнительного профобразования

© Минобороны РоссииНачальник Управления военного образования МО РФ генерал-майор Игорь Муравлянников вручил дипломы о прохождении дополнительного профобразования, а также государственные и ведомственные награды участникам СВО. Кадр видео
Начальник Управления военного образования МО РФ генерал-майор Игорь Муравлянников вручил дипломы о прохождении дополнительного профобразования, а также государственные и ведомственные награды участникам СВО. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Минобороны России
Начальник Управления военного образования МО РФ генерал-майор Игорь Муравлянников вручил дипломы о прохождении дополнительного профобразования, а также государственные и ведомственные награды участникам СВО. Кадр видео
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Начальник Управления военного образования МО РФ генерал-майор Игорь Муравлянников вручил дипломы о прохождении дополнительного профобразования, а также государственные и ведомственные награды участникам СВО, проходящим лечение и реабилитацию в госпитале имени Мандрыка.
"Особое внимание Министерство обороны РФ уделяет социальной реабилитации военнослужащих - участников специальной военной операции, заботе о членах их семей, детях. Наша задача - создать все условия, чтобы вы быстрее вернулись в строй. Для этого здесь, в госпитале, созданы не только отличные условия и методики реабилитации, протезирования, но и создан реабилитационно-образовательный центр", - сказал Муравлянников.
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Он добавил, что завершив обучение, военнослужащие смогут продолжить военную службу на новых должностях.
"Тот боевой опыт, который вы получили в ходе специальной военной операции, понадобится для военно-патриотического воспитания молодого поколения", - подчеркнул Муравлянников.
Он пожелал участникам СВО скорейшего выздоровления и дальнейших карьерных успехов, а также поблагодарил медицинский персонал госпиталя за их заботу о военнослужащих.
Прошедшие обучение военнослужащие получили образование "Мобилизационная работа в военных комиссариатах". Среди наград, врученных участникам СВО, орден Мужества, медали "За отвагу", Суворова, "За боевые отличия", "За воинскую доблесть" I и II степеней, а также "Участнику специальной военной операции".
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