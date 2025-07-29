https://ria.ru/20250729/minoborony-2032178259.html

Минобороны вручило дипломы и награды участникам СВО

Минобороны вручило дипломы и награды участникам СВО - РИА Новости, 29.07.2025

Минобороны вручило дипломы и награды участникам СВО

Начальник Управления военного образования МО РФ генерал-майор Игорь Муравлянников вручил дипломы о прохождении дополнительного профобразования, а также... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T17:30:00+03:00

2025-07-29T17:30:00+03:00

2025-07-29T17:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032177590_0:0:2534:1425_1920x0_80_0_0_53b0d4467e3f21a2713a9dc26d70d7a6.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Начальник Управления военного образования МО РФ генерал-майор Игорь Муравлянников вручил дипломы о прохождении дополнительного профобразования, а также государственные и ведомственные награды участникам СВО, проходящим лечение и реабилитацию в госпитале имени Мандрыка. "Особое внимание Министерство обороны РФ уделяет социальной реабилитации военнослужащих - участников специальной военной операции, заботе о членах их семей, детях. Наша задача - создать все условия, чтобы вы быстрее вернулись в строй. Для этого здесь, в госпитале, созданы не только отличные условия и методики реабилитации, протезирования, но и создан реабилитационно-образовательный центр", - сказал Муравлянников. Он добавил, что завершив обучение, военнослужащие смогут продолжить военную службу на новых должностях. "Тот боевой опыт, который вы получили в ходе специальной военной операции, понадобится для военно-патриотического воспитания молодого поколения", - подчеркнул Муравлянников. Он пожелал участникам СВО скорейшего выздоровления и дальнейших карьерных успехов, а также поблагодарил медицинский персонал госпиталя за их заботу о военнослужащих. Прошедшие обучение военнослужащие получили образование "Мобилизационная работа в военных комиссариатах". Среди наград, врученных участникам СВО, орден Мужества, медали "За отвагу", Суворова, "За боевые отличия", "За воинскую доблесть" I и II степеней, а также "Участнику специальной военной операции".

https://ria.ru/20250508/medal-2015763717.html

https://ria.ru/20250706/putin-2027503988.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество