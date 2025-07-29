Рейтинг@Mail.ru
Отношения России и Китая влияют на стабильность в мире, считает Матвиенко - РИА Новости, 29.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:34 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/matvienko-2032225622.html
Отношения России и Китая влияют на стабильность в мире, считает Матвиенко
Отношения России и Китая влияют на стабильность в мире, считает Матвиенко - РИА Новости, 29.07.2025
Отношения России и Китая влияют на стабильность в мире, считает Матвиенко
Отношения России и Китая не только влияют на развитие стран, но и являются фактором стабильности в мире, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T20:34:00+03:00
2025-07-29T20:34:00+03:00
в мире
китай
россия
валентина матвиенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2032003669_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e5fe13c5b73f1fdafbf38a54ce66c40a.jpg
ЖЕНЕВА, 29 июл – РИА Новости. Отношения России и Китая не только влияют на развитие стран, но и являются фактором стабильности в мире, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Наши развивающиеся двусторонние отношения, они, безусловно, играют важную роль для развития наших стран. Но не только. Они являются очень серьёзным фактором стабильности в целом в мире. И к встречам лидеров наших стран, к тому, что сказал Китай, что сказала Россия по актуальным вопросам международной повестки, всегда прислушиваются в мире, всегда ориентируются на эти посылы", - сказала спикер Совета Федерации в ходе встречи с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Чжао Лэцзи "на полях" шестой Всемирной конференции парламентариев. По ее словам, отношения между странами под руководством лидеров России и Китая развиваются поступательно, набирают темпы, в полной мере характерные для всеобъемлющего партнёрства, стратегического взаимодействия. "Этот год особенный, 80-летие Победы нашей страны, Победы в Великой Отечественной войне и 80-летие Победы китайского народа над милитаристской Японией. И это тоже во многом определяло характер наших отношений", - сказала сенатор. Матвиенко отметила, что председатель КНР Си Цзиньпин присутствовал на праздновании 80-летия Победы, на параде в Москве. "Президент Российской Федерации совсем скоро, 3 сентября, посетит Китайскую Народную Республику для участия в торжественных мероприятиях, посвящённых героическому подвигу китайского народа", - добавила политик. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам, что 31 августа - 3 сентября президент РФ Владимир Путин планирует посетить Китай, где примет участие в саммите ШОС, праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, а также в полномасштабных двусторонних переговорах с председателем КНР. Спикер Совфеда также отметила, что парламентское сотрудничество России и Китая стало важной частью межгосударственных отношений, и лидеры двух стран "всемерно поддерживают расширение парламентских связей, межрегиональных связей". "Это даёт очень большой кумулятивный эффект. У нас также предстоит очень насыщенный этот и следующий год по парламентской линии", - уточнила она. Матвиенко также выразила соболезнования в связи с гибелью людей в результате наводнения в Китае. "В Пекине было крупное наводнение. Есть жертвы, есть пострадавшие. Примите самые искренние соболезнования и пожелания быстрейшего выздоровления пострадавшим. Стихия есть стихия, тут ничего сделать невозможно", - сказала парламентарий. Тридцать человек погибли в результате сильных ливней в Пекине, сообщило ранее агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
https://ria.ru/20250728/koreya-2031840731.html
https://ria.ru/20250724/kitay-2031070846.html
https://ria.ru/20250729/kitaj-2032189473.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2032003669_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2aefd955f983a7287efe72dedf1c1310.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, россия, валентина матвиенко
В мире, Китай, Россия, Валентина Матвиенко
Отношения России и Китая влияют на стабильность в мире, считает Матвиенко

Матвиенко: отношения России и Китая являются фактором стабильности в мире

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЖЕНЕВА, 29 июл – РИА Новости. Отношения России и Китая не только влияют на развитие стран, но и являются фактором стабильности в мире, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Наши развивающиеся двусторонние отношения, они, безусловно, играют важную роль для развития наших стран. Но не только. Они являются очень серьёзным фактором стабильности в целом в мире. И к встречам лидеров наших стран, к тому, что сказал Китай, что сказала Россия по актуальным вопросам международной повестки, всегда прислушиваются в мире, всегда ориентируются на эти посылы", - сказала спикер Совета Федерации в ходе встречи с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Чжао Лэцзи "на полях" шестой Всемирной конференции парламентариев.
Флаги России и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
В Южной Корее призвали развивать отношения с Россией и Китаем
28 июля, 09:29
По ее словам, отношения между странами под руководством лидеров России и Китая развиваются поступательно, набирают темпы, в полной мере характерные для всеобъемлющего партнёрства, стратегического взаимодействия.
"Этот год особенный, 80-летие Победы нашей страны, Победы в Великой Отечественной войне и 80-летие Победы китайского народа над милитаристской Японией. И это тоже во многом определяло характер наших отношений", - сказала сенатор.
Матвиенко отметила, что председатель КНР Си Цзиньпин присутствовал на праздновании 80-летия Победы, на параде в Москве.
"Президент Российской Федерации совсем скоро, 3 сентября, посетит Китайскую Народную Республику для участия в торжественных мероприятиях, посвящённых героическому подвигу китайского народа", - добавила политик.
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Китай надеется, что Россия и Украина продолжат усилия по урегулированию
24 июля, 10:46
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам, что 31 августа - 3 сентября президент РФ Владимир Путин планирует посетить Китай, где примет участие в саммите ШОС, праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, а также в полномасштабных двусторонних переговорах с председателем КНР.
Спикер Совфеда также отметила, что парламентское сотрудничество России и Китая стало важной частью межгосударственных отношений, и лидеры двух стран "всемерно поддерживают расширение парламентских связей, межрегиональных связей".
"Это даёт очень большой кумулятивный эффект. У нас также предстоит очень насыщенный этот и следующий год по парламентской линии", - уточнила она.
Матвиенко также выразила соболезнования в связи с гибелью людей в результате наводнения в Китае.
Пекине было крупное наводнение. Есть жертвы, есть пострадавшие. Примите самые искренние соболезнования и пожелания быстрейшего выздоровления пострадавшим. Стихия есть стихия, тут ничего сделать невозможно", - сказала парламентарий.
Тридцать человек погибли в результате сильных ливней в Пекине, сообщило ранее агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Китай и Россия обладают большим потенциалом в сфере освоения лесов
Вчера, 17:52
 
В миреКитайРоссияВалентина Матвиенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала