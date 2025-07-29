https://ria.ru/20250729/matvienko-2032225622.html
Отношения России и Китая влияют на стабильность в мире, считает Матвиенко
Отношения России и Китая влияют на стабильность в мире, считает Матвиенко - РИА Новости, 29.07.2025
Отношения России и Китая влияют на стабильность в мире, считает Матвиенко
Отношения России и Китая не только влияют на развитие стран, но и являются фактором стабильности в мире, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T20:34:00+03:00
2025-07-29T20:34:00+03:00
2025-07-29T20:34:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 29 июл – РИА Новости. Отношения России и Китая не только влияют на развитие стран, но и являются фактором стабильности в мире, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Наши развивающиеся двусторонние отношения, они, безусловно, играют важную роль для развития наших стран. Но не только. Они являются очень серьёзным фактором стабильности в целом в мире. И к встречам лидеров наших стран, к тому, что сказал Китай, что сказала Россия по актуальным вопросам международной повестки, всегда прислушиваются в мире, всегда ориентируются на эти посылы", - сказала спикер Совета Федерации в ходе встречи с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Чжао Лэцзи "на полях" шестой Всемирной конференции парламентариев. По ее словам, отношения между странами под руководством лидеров России и Китая развиваются поступательно, набирают темпы, в полной мере характерные для всеобъемлющего партнёрства, стратегического взаимодействия. "Этот год особенный, 80-летие Победы нашей страны, Победы в Великой Отечественной войне и 80-летие Победы китайского народа над милитаристской Японией. И это тоже во многом определяло характер наших отношений", - сказала сенатор. Матвиенко отметила, что председатель КНР Си Цзиньпин присутствовал на праздновании 80-летия Победы, на параде в Москве. "Президент Российской Федерации совсем скоро, 3 сентября, посетит Китайскую Народную Республику для участия в торжественных мероприятиях, посвящённых героическому подвигу китайского народа", - добавила политик. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам, что 31 августа - 3 сентября президент РФ Владимир Путин планирует посетить Китай, где примет участие в саммите ШОС, праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, а также в полномасштабных двусторонних переговорах с председателем КНР. Спикер Совфеда также отметила, что парламентское сотрудничество России и Китая стало важной частью межгосударственных отношений, и лидеры двух стран "всемерно поддерживают расширение парламентских связей, межрегиональных связей". "Это даёт очень большой кумулятивный эффект. У нас также предстоит очень насыщенный этот и следующий год по парламентской линии", - уточнила она. Матвиенко также выразила соболезнования в связи с гибелью людей в результате наводнения в Китае. "В Пекине было крупное наводнение. Есть жертвы, есть пострадавшие. Примите самые искренние соболезнования и пожелания быстрейшего выздоровления пострадавшим. Стихия есть стихия, тут ничего сделать невозможно", - сказала парламентарий. Тридцать человек погибли в результате сильных ливней в Пекине, сообщило ранее агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
https://ria.ru/20250728/koreya-2031840731.html
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в мире, китай, россия, валентина матвиенко
В мире, Китай, Россия, Валентина Матвиенко
ЖЕНЕВА, 29 июл – РИА Новости. Отношения России и Китая не только влияют на развитие стран, но и являются фактором стабильности в мире, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Наши развивающиеся двусторонние отношения, они, безусловно, играют важную роль для развития наших стран. Но не только. Они являются очень серьёзным фактором стабильности в целом в мире. И к встречам лидеров наших стран, к тому, что сказал Китай
, что сказала Россия
по актуальным вопросам международной повестки, всегда прислушиваются в мире, всегда ориентируются на эти посылы", - сказала спикер Совета Федерации
в ходе встречи с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей
КНР Чжао Лэцзи "на полях" шестой Всемирной конференции парламентариев.
По ее словам, отношения между странами под руководством лидеров России и Китая развиваются поступательно, набирают темпы, в полной мере характерные для всеобъемлющего партнёрства, стратегического взаимодействия.
"Этот год особенный, 80-летие Победы нашей страны, Победы в Великой Отечественной войне и 80-летие Победы китайского народа над милитаристской Японией
. И это тоже во многом определяло характер наших отношений", - сказала сенатор.
Матвиенко
отметила, что председатель КНР Си Цзиньпин
присутствовал на праздновании 80-летия Победы, на параде в Москве
.
"Президент Российской Федерации совсем скоро, 3 сентября, посетит Китайскую Народную Республику для участия в торжественных мероприятиях, посвящённых героическому подвигу китайского народа", - добавила политик.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков
сообщил журналистам, что 31 августа - 3 сентября президент РФ Владимир Путин
планирует посетить Китай, где примет участие в саммите ШОС
, праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, а также в полномасштабных двусторонних переговорах с председателем КНР.
Спикер Совфеда также отметила, что парламентское сотрудничество России и Китая стало важной частью межгосударственных отношений, и лидеры двух стран "всемерно поддерживают расширение парламентских связей, межрегиональных связей".
"Это даёт очень большой кумулятивный эффект. У нас также предстоит очень насыщенный этот и следующий год по парламентской линии", - уточнила она.
Матвиенко также выразила соболезнования в связи с гибелью людей в результате наводнения в Китае.
"В Пекине
было крупное наводнение. Есть жертвы, есть пострадавшие. Примите самые искренние соболезнования и пожелания быстрейшего выздоровления пострадавшим. Стихия есть стихия, тут ничего сделать невозможно", - сказала парламентарий.
Тридцать человек погибли в результате сильных ливней в Пекине, сообщило ранее агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.