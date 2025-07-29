https://ria.ru/20250729/lyulin-2032114146.html
Спикер нижегородского парламента Люлин заявил о мерах борьбы с попрошайками
Спикер нижегородского парламента Люлин заявил о мерах борьбы с попрошайками - РИА Новости, 29.07.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин заявил о мерах борьбы с попрошайками
Депутаты законодательного собрания Нижегородской области обсудят поправки в КоАП, вводящие ответственность за приставание к прохожим с навязчивым предложением... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T13:19:00+03:00
2025-07-29T13:19:00+03:00
2025-07-29T13:19:00+03:00
нижегородская область
нижегородская область
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946646333_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_3127ae393a16f44c2a19fe9e5895bf22.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Нижегородской области обсудят поправки в КоАП, вводящие ответственность за приставание к прохожим с навязчивым предложением услуг или выпрашиванием денег, сообщил спикер регионального парламента Евгений Люлин. "А к вам приставали кони на Покровке? Еще недавно этот вопрос задавали все, кто гулял по главной пешеходной улице Нижнего Новгорода. Дюжие ребята в костюмах ростовых кукол буквально не давали прохода, навязывались фотографироваться, а потом требовали деньги за свои услуги. Правоохранители разводили руками – факт приставания к прохожим не являлся правонарушением. Но уже 31 июля может им стать. Комитет заксобрания по вопросам госвласти рекомендовал парламенту принять поправки в региональный КоАП", – написал Люлин в своем Telegram-канале. По его словам, поправки инициировали депутаты думы Арзамаса. "Арзамас, ставший туристической "меккой" Нижегородской области, привлекает гостей со всей страны. И попрошаек, которые облюбовали места скопления туристов, исторические и культурные ценности, чтобы выпрашивать деньги, предлагать услуги фотографирования, гадания, снятия порчи и т.д. Отмечу, что по федеральным законам ответственность за эту деятельность отсутствует. Привлечь можно только тех, кто вовлекает в попрошайничество несовершеннолетних", – подчеркнул Люлин. Он отметил, что попрошайки "бьют по имиджу региона". "Законы, запрещающие приставать к добропорядочным гражданам в общественных местах, уже приняты в Москве, Костромской, Ярославской, Ленинградской областях. Думаю, нижегородские законодатели в четверг тоже примут правильное решение. Сразу в двух чтениях", – сообщил председатель законодательного собрания региона.
https://ria.ru/20250619/lyulin-2023951628.html
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946646333_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfde0b74637725956626b87d61d4f196.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижегородская область, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
Нижегородская область, Нижегородская область, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)
Спикер нижегородского парламента Люлин заявил о мерах борьбы с попрошайками
Спикер нижегородского парламента Люлин заявил о мерах борьбы с попрошайничеством
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Нижегородской области обсудят поправки в КоАП, вводящие ответственность за приставание к прохожим с навязчивым предложением услуг или выпрашиванием денег, сообщил спикер регионального парламента Евгений Люлин.
"А к вам приставали кони на Покровке? Еще недавно этот вопрос задавали все, кто гулял по главной пешеходной улице Нижнего Новгорода. Дюжие ребята в костюмах ростовых кукол буквально не давали прохода, навязывались фотографироваться, а потом требовали деньги за свои услуги. Правоохранители разводили руками – факт приставания к прохожим не являлся правонарушением. Но уже 31 июля может им стать. Комитет заксобрания по вопросам госвласти рекомендовал парламенту принять поправки в региональный КоАП", – написал Люлин в своем Telegram-канале.
По его словам, поправки инициировали депутаты думы Арзамаса. "Арзамас, ставший туристической "меккой" Нижегородской области, привлекает гостей со всей страны. И попрошаек, которые облюбовали места скопления туристов, исторические и культурные ценности, чтобы выпрашивать деньги, предлагать услуги фотографирования, гадания, снятия порчи и т.д. Отмечу, что по федеральным законам ответственность за эту деятельность отсутствует. Привлечь можно только тех, кто вовлекает в попрошайничество несовершеннолетних", – подчеркнул Люлин.
Он отметил, что попрошайки "бьют по имиджу региона". "Законы, запрещающие приставать к добропорядочным гражданам в общественных местах, уже приняты в Москве, Костромской, Ярославской, Ленинградской областях. Думаю, нижегородские законодатели в четверг тоже примут правильное решение. Сразу в двух чтениях", – сообщил председатель законодательного собрания региона.