https://ria.ru/20250729/lyulin-2032114146.html

Спикер нижегородского парламента Люлин заявил о мерах борьбы с попрошайками

Спикер нижегородского парламента Люлин заявил о мерах борьбы с попрошайками - РИА Новости, 29.07.2025

Спикер нижегородского парламента Люлин заявил о мерах борьбы с попрошайками

Депутаты законодательного собрания Нижегородской области обсудят поправки в КоАП, вводящие ответственность за приставание к прохожим с навязчивым предложением... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T13:19:00+03:00

2025-07-29T13:19:00+03:00

2025-07-29T13:19:00+03:00

нижегородская область

нижегородская область

евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Нижегородской области обсудят поправки в КоАП, вводящие ответственность за приставание к прохожим с навязчивым предложением услуг или выпрашиванием денег, сообщил спикер регионального парламента Евгений Люлин. "А к вам приставали кони на Покровке? Еще недавно этот вопрос задавали все, кто гулял по главной пешеходной улице Нижнего Новгорода. Дюжие ребята в костюмах ростовых кукол буквально не давали прохода, навязывались фотографироваться, а потом требовали деньги за свои услуги. Правоохранители разводили руками – факт приставания к прохожим не являлся правонарушением. Но уже 31 июля может им стать. Комитет заксобрания по вопросам госвласти рекомендовал парламенту принять поправки в региональный КоАП", – написал Люлин в своем Telegram-канале. По его словам, поправки инициировали депутаты думы Арзамаса. "Арзамас, ставший туристической "меккой" Нижегородской области, привлекает гостей со всей страны. И попрошаек, которые облюбовали места скопления туристов, исторические и культурные ценности, чтобы выпрашивать деньги, предлагать услуги фотографирования, гадания, снятия порчи и т.д. Отмечу, что по федеральным законам ответственность за эту деятельность отсутствует. Привлечь можно только тех, кто вовлекает в попрошайничество несовершеннолетних", – подчеркнул Люлин. Он отметил, что попрошайки "бьют по имиджу региона". "Законы, запрещающие приставать к добропорядочным гражданам в общественных местах, уже приняты в Москве, Костромской, Ярославской, Ленинградской областях. Думаю, нижегородские законодатели в четверг тоже примут правильное решение. Сразу в двух чтениях", – сообщил председатель законодательного собрания региона.

https://ria.ru/20250619/lyulin-2023951628.html

нижегородская область

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нижегородская область, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)