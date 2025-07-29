Рейтинг@Mail.ru
Спикер нижегородского парламента Люлин заявил о мерах борьбы с попрошайками - РИА Новости, 29.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Нижегородская область
 
13:19 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/lyulin-2032114146.html
Спикер нижегородского парламента Люлин заявил о мерах борьбы с попрошайками
Спикер нижегородского парламента Люлин заявил о мерах борьбы с попрошайками - РИА Новости, 29.07.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин заявил о мерах борьбы с попрошайками
Депутаты законодательного собрания Нижегородской области обсудят поправки в КоАП, вводящие ответственность за приставание к прохожим с навязчивым предложением... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T13:19:00+03:00
2025-07-29T13:19:00+03:00
нижегородская область
нижегородская область
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946646333_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_3127ae393a16f44c2a19fe9e5895bf22.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Нижегородской области обсудят поправки в КоАП, вводящие ответственность за приставание к прохожим с навязчивым предложением услуг или выпрашиванием денег, сообщил спикер регионального парламента Евгений Люлин. "А к вам приставали кони на Покровке? Еще недавно этот вопрос задавали все, кто гулял по главной пешеходной улице Нижнего Новгорода. Дюжие ребята в костюмах ростовых кукол буквально не давали прохода, навязывались фотографироваться, а потом требовали деньги за свои услуги. Правоохранители разводили руками – факт приставания к прохожим не являлся правонарушением. Но уже 31 июля может им стать. Комитет заксобрания по вопросам госвласти рекомендовал парламенту принять поправки в региональный КоАП", – написал Люлин в своем Telegram-канале. По его словам, поправки инициировали депутаты думы Арзамаса. "Арзамас, ставший туристической "меккой" Нижегородской области, привлекает гостей со всей страны. И попрошаек, которые облюбовали места скопления туристов, исторические и культурные ценности, чтобы выпрашивать деньги, предлагать услуги фотографирования, гадания, снятия порчи и т.д. Отмечу, что по федеральным законам ответственность за эту деятельность отсутствует. Привлечь можно только тех, кто вовлекает в попрошайничество несовершеннолетних", – подчеркнул Люлин. Он отметил, что попрошайки "бьют по имиджу региона". "Законы, запрещающие приставать к добропорядочным гражданам в общественных местах, уже приняты в Москве, Костромской, Ярославской, Ленинградской областях. Думаю, нижегородские законодатели в четверг тоже примут правильное решение. Сразу в двух чтениях", – сообщил председатель законодательного собрания региона.
https://ria.ru/20250619/lyulin-2023951628.html
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946646333_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfde0b74637725956626b87d61d4f196.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижегородская область, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
Нижегородская область, Нижегородская область, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)
Спикер нижегородского парламента Люлин заявил о мерах борьбы с попрошайками

Спикер нижегородского парламента Люлин заявил о мерах борьбы с попрошайничеством

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Нижегородской области обсудят поправки в КоАП, вводящие ответственность за приставание к прохожим с навязчивым предложением услуг или выпрашиванием денег, сообщил спикер регионального парламента Евгений Люлин.
"А к вам приставали кони на Покровке? Еще недавно этот вопрос задавали все, кто гулял по главной пешеходной улице Нижнего Новгорода. Дюжие ребята в костюмах ростовых кукол буквально не давали прохода, навязывались фотографироваться, а потом требовали деньги за свои услуги. Правоохранители разводили руками – факт приставания к прохожим не являлся правонарушением. Но уже 31 июля может им стать. Комитет заксобрания по вопросам госвласти рекомендовал парламенту принять поправки в региональный КоАП", – написал Люлин в своем Telegram-канале.
По его словам, поправки инициировали депутаты думы Арзамаса. "Арзамас, ставший туристической "меккой" Нижегородской области, привлекает гостей со всей страны. И попрошаек, которые облюбовали места скопления туристов, исторические и культурные ценности, чтобы выпрашивать деньги, предлагать услуги фотографирования, гадания, снятия порчи и т.д. Отмечу, что по федеральным законам ответственность за эту деятельность отсутствует. Привлечь можно только тех, кто вовлекает в попрошайничество несовершеннолетних", – подчеркнул Люлин.
Он отметил, что попрошайки "бьют по имиджу региона". "Законы, запрещающие приставать к добропорядочным гражданам в общественных местах, уже приняты в Москве, Костромской, Ярославской, Ленинградской областях. Думаю, нижегородские законодатели в четверг тоже примут правильное решение. Сразу в двух чтениях", – сообщил председатель законодательного собрания региона.
Спикер нижегородского парламента Евгений Люлин - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин призвал приструнить "разливайки"
19 июня, 16:02
 
Нижегородская областьНижегородская областьЕвгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала