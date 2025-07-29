https://ria.ru/20250729/lyudi-2032169015.html

МЧС: людей под завалами здания, обрушившегося в Екатеринбурге, нет

МЧС: людей под завалами здания, обрушившегося в Екатеринбурге, нет - РИА Новости, 29.07.2025

МЧС: людей под завалами здания, обрушившегося в Екатеринбурге, нет

Спасатели завершили обследование обрушившихся конструкций трехэтажного офисного здания в Екатеринбурге, людей под завалами нет, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T16:58:00+03:00

2025-07-29T16:58:00+03:00

2025-07-29T17:03:00+03:00

происшествия

екатеринбург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Спасатели завершили обследование обрушившихся конструкций трехэтажного офисного здания в Екатеринбурге, людей под завалами нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Спасатели обследовали обрушенные конструкции здания. Людей под завалами нет. К работам приступила инженерная техника", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250729/obrushenie-2032151062.html

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происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)