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Глава Минкультуры Ольга Любимова ознакомилась с работой театров в Калуге - РИА Новости, 29.07.2025
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Калужская область
 
20:57 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/lyubimova-2032230811.html
Глава Минкультуры Ольга Любимова ознакомилась с работой театров в Калуге
Глава Минкультуры Ольга Любимова ознакомилась с работой театров в Калуге - РИА Новости, 29.07.2025
Глава Минкультуры Ольга Любимова ознакомилась с работой театров в Калуге
Министр культуры РФ Ольга Любимова в сопровождении губернатора Калужской области Владислава Шапши ознакомилась с работой театров в Калуге, сообщает пресс-служба РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T20:57:00+03:00
2025-07-29T20:57:00+03:00
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова в сопровождении губернатора Калужской области Владислава Шапши ознакомилась с работой театров в Калуге, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Сообщается, что во вторник в Калужской области с рабочей поездкой побывала министр культуры Ольга Любимова. Ее сопровождал губернатор Владислав Шапша. В Калуге Любимова посетила областной Театр юного зрителя, недавно открывший двери своего нового здания. В 2021-2024 годах при финансовой поддержке Минкультуры России в рамках федерального проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура" проходила реконструкция строения. "Ольга Любимова познакомилась с внутренним устройством театра, побывала в большом и малом зрительных залах, репетиционном, хореографическом и тренажерном залах, осмотрела артистические гримерные, сцены, пообщалась с артистами и персоналом учреждения", - говорится в сообщении. Еще одним объектом посещения стал Калужский областной драматический театр. В 2027 году учреждение отметит 250-летие. Любимовой рассказали, в частности, о планах проведения в 2027 году юбилейного X фестиваля "Старейшие театры в Калуге", приуроченного к большому юбилею самого драмтеатра. Чтобы сделать это культурное событие еще более значимым, организаторы борются за получение грантовой поддержки и включение в программу "Большие гастроли". "Мы очень рады приобретенному опыту во время реализации национального проекта "Культура". С горизонтом планирования до 2030 года мы продолжим эту продуктивную работу уже в рамках нацпроекта "Семья", - цитирует Любимову пресс-служба губернатора и правительства Калужской области. Министр также поблагодарила руководство региона за профессионализм и вовремя выполненную работу. Владислав Шапша поднял вопрос кадров для сферы культуры. По его словам, в рамках проекта "Земский работник культуры", который начинает действовать на территории РФ, в Калужской области уже определены первые два специалиста. Им выделят по миллиону рублей для решения жилищных вопросов. "Культура - важнейшее из направлений социальной сферы. Поэтому очень важно, что сегодня появляются новые программы, которые позволяют мотивировать людей готовить кадры для этой сферы", - сказал глава региона.
https://ria.ru/20250729/tarutino-2032190031.html
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калужская область, россия, калуга, ольга любимова, культура, театры
Калужская область, Калужская область, Россия, Калуга, Ольга Любимова, Культура, Театры
Глава Минкультуры Ольга Любимова ознакомилась с работой театров в Калуге

Министр культуры Ольга Любимова ознакомилась с работой театров в Калуге

© РИА Новости / Нина ЗотинаМинистр культуры Российской Федерации Ольга Любимова
Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова в сопровождении губернатора Калужской области Владислава Шапши ознакомилась с работой театров в Калуге, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Сообщается, что во вторник в Калужской области с рабочей поездкой побывала министр культуры Ольга Любимова. Ее сопровождал губернатор Владислав Шапша.
Министр культуры РФ Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Любимовой представили проект музея-заповедника "Тарутино" под Калугой
Вчера, 17:55
В Калуге Любимова посетила областной Театр юного зрителя, недавно открывший двери своего нового здания. В 2021-2024 годах при финансовой поддержке Минкультуры России в рамках федерального проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура" проходила реконструкция строения.
"Ольга Любимова познакомилась с внутренним устройством театра, побывала в большом и малом зрительных залах, репетиционном, хореографическом и тренажерном залах, осмотрела артистические гримерные, сцены, пообщалась с артистами и персоналом учреждения", - говорится в сообщении.
Еще одним объектом посещения стал Калужский областной драматический театр. В 2027 году учреждение отметит 250-летие. Любимовой рассказали, в частности, о планах проведения в 2027 году юбилейного X фестиваля "Старейшие театры в Калуге", приуроченного к большому юбилею самого драмтеатра. Чтобы сделать это культурное событие еще более значимым, организаторы борются за получение грантовой поддержки и включение в программу "Большие гастроли".
"Мы очень рады приобретенному опыту во время реализации национального проекта "Культура". С горизонтом планирования до 2030 года мы продолжим эту продуктивную работу уже в рамках нацпроекта "Семья", - цитирует Любимову пресс-служба губернатора и правительства Калужской области. Министр также поблагодарила руководство региона за профессионализм и вовремя выполненную работу.
Владислав Шапша поднял вопрос кадров для сферы культуры. По его словам, в рамках проекта "Земский работник культуры", который начинает действовать на территории РФ, в Калужской области уже определены первые два специалиста. Им выделят по миллиону рублей для решения жилищных вопросов.
"Культура - важнейшее из направлений социальной сферы. Поэтому очень важно, что сегодня появляются новые программы, которые позволяют мотивировать людей готовить кадры для этой сферы", - сказал глава региона.
Семья на природе - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
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Калужская областьКалужская областьРоссияКалугаОльга ЛюбимоваКультураТеатры
 
 
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