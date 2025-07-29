https://ria.ru/20250729/liksutov-2032030635.html

Ликсутов: новые сервисы доступны на столичном "Банке технологий"

Ликсутов: новые сервисы доступны на столичном "Банке технологий" - РИА Новости, 29.07.2025

Ликсутов: новые сервисы доступны на столичном "Банке технологий"

Новые инновационные решения пополнили онлайн-реестр "Банк технологий" на Инвестиционном портале столицы, всего на ресурсе доступны свыше 530 решений для... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T09:13:00+03:00

2025-07-29T09:13:00+03:00

2025-07-29T09:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

анатолий гарбузов

поддержка бизнеса

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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Новые инновационные решения пополнили онлайн-реестр "Банк технологий" на Инвестиционном портале столицы, всего на ресурсе доступны свыше 530 решений для представителей промышленного сектора, заявил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."В соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина город реализует ряд проектов по развитию высокотехнологичной индустрии. Так, с 2020 года в столице работает онлайн-сервис "Банк технологий" – это реестр передовых решений в сфере цифровизации и автоматизации, которые ориентированы на потребности промышленного сектора столицы", – подчеркнул Ликсутов, его слова приводит пресс-служба московского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Заместитель столичного градоначальника отметил, что ресурс создан для упрощения подбора инструментов, которые помогут московским предприятиям увеличивать эффективность без дополнительных затрат."Реестр постоянно расширяется и в 2025 году пополнился новыми разработками – сегодня в нем представлено уже более 530 высокотехнологичных решений", – сказал Ликсутов.Благодаря разработкам из "Банка технологий" столичные компании могут сделать рабочие процессы более удобными. Также они имеют возможность усилить инфобезопасность и совершить цифровую трансформацию предприятия. При этом перед включением в реестр решения проходят тестирование на других промобъектах. Они попадают в список после успешной проверки."Сервис “Банк технологий” дает возможность пользователям самостоятельно выбирать инструменты для модернизации производства. Он предлагает комплексный подход к внедрению инноваций: здесь можно подобрать подходящую технологию и найти надежного партнера для ее реализации. Пользователи имеют доступ к базе практических кейсов и могут получить профессиональные рекомендации по адаптации выбранных решений под специфику своего предприятия", – заявил министр правительства Москвы, глава столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Руководитель департамента подчеркнул, что функции "Банка технологий" доступны в режиме онлайн, что помогает цифровой трансформации процессов на производстве.Для каталога свои разработки подготовила компания "МОСИТЛАБ". Первая – автоматизированная система хранения с искусственным интеллектом и возможностью распознавания лиц. Программа проверяет состояние инструмента, ищет загрязнения и дефекты, а также управляет замками ячеек и приводами.Вторая разработка столичной компании – система контроля качества, которая помогает проверять параметры созданных конструкций или деталей с погрешностью до пяти микрон.Как отметил гендиректор компании Ян Анисов, включение решений в реестр стало важным шагом для продвижения российских разработок. Сервис помогает индустриальным компаниям искать инструменты для цифровизации производства, наращивать мощности и делать продукцию более качественной. Также "Банк" создает синергию на отечественном рынке, подчеркнул Анисов.Сейчас в реестре находятся свыше десяти разработок столичной компании.В московском департаменте информационных технологий подчеркнули, что сервисы Инвестиционного портала доступны без дополнительной регистрации: к ним можно подключиться через Mos ID или учетную запись Портала поставщиков.Работа над цифровыми сервисами для столичного бизнеса идет в рамках нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и городского проекта "Цифровое государственное управление".Ранее Ликсутов рассказал, что столичная компания "Индустриальный компонент", находящаяся на площадке "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис Москва", начала выпускать микрочипы и электротехнические изделия.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов, поддержка бизнеса