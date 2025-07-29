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В Амурской области в среду отменят режим ЧС - РИА Новости, 29.07.2025
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14:13 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/krushenie-2032126039.html
В Амурской области в среду отменят режим ЧС
В Амурской области в среду отменят режим ЧС - РИА Новости, 29.07.2025
В Амурской области в среду отменят режим ЧС
Режим ЧС, который ввели в Амурской области после крушения самолета Ан-24, отменят со среды, все службы завершили работы на месте происшествия, сообщил... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T14:13:00+03:00
2025-07-29T14:13:00+03:00
происшествия
ан-24
крушение ан-24 в приамурье
амурская область
тында
межгосударственный авиационный комитет
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Режим ЧС, который ввели в Амурской области после крушения самолета Ан-24, отменят со среды, все службы завершили работы на месте происшествия, сообщил губернатор Василий Орлов. "С завтрашнего дня в регионе отменяем режим ЧС, который мы ввели в связи с крушением самолета Ан-24. Такое решение приняли сейчас на заседании КЧС. Все службы завершили работы на месте крушения и вывели свои группировки", - написал Орлов в своем Telegram-канале. Он отметил, что родственники погибших, которые проживали в гостиницах, уехали из Тынды, в городе остались только те, у кого там живут родные. По его информации, со всеми семьями кураторы на связи, помогают собрать документы, необходимые для предоставления выплат. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился 24 июля при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. На борту было 48 человек, никто не выжил. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html
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происшествия, ан-24, крушение ан-24 в приамурье, амурская область, тында, межгосударственный авиационный комитет
Происшествия, Ан-24, Крушение Ан-24 в Приамурье, Амурская область, Тында, Межгосударственный авиационный комитет
В Амурской области в среду отменят режим ЧС

В Амурской области в среду отменят введенный после крушения Ан-24 режим ЧС

© РИА Новости / Станислав Кристинин | Перейти в медиабанкСтихийный мемориал в память о жертвах крушения самолета Ан-24 в Тынде
Стихийный мемориал в память о жертвах крушения самолета Ан-24 в Тынде - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Станислав Кристинин
Перейти в медиабанк
Стихийный мемориал в память о жертвах крушения самолета Ан-24 в Тынде. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Режим ЧС, который ввели в Амурской области после крушения самолета Ан-24, отменят со среды, все службы завершили работы на месте происшествия, сообщил губернатор Василий Орлов.
"С завтрашнего дня в регионе отменяем режим ЧС, который мы ввели в связи с крушением самолета Ан-24. Такое решение приняли сейчас на заседании КЧС. Все службы завершили работы на месте крушения и вывели свои группировки", - написал Орлов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что родственники погибших, которые проживали в гостиницах, уехали из Тынды, в городе остались только те, у кого там живут родные. По его информации, со всеми семьями кураторы на связи, помогают собрать документы, необходимые для предоставления выплат.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился 24 июля при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. На борту было 48 человек, никто не выжил. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
Кадр видео, на котором, предположительно, самолет авиакомпании Ангара Ан-24 уходит на запасной круг в Приамурье - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
"Неисправность или ошибка пилота". Из-за чего разбился Ан-24 в Приамурье
24 июля, 15:14
 
ПроисшествияАн-24Крушение Ан-24 в ПриамурьеАмурская областьТындаМежгосударственный авиационный комитет
 
 
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