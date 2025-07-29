https://ria.ru/20250729/krushenie-2032126039.html

В Амурской области в среду отменят режим ЧС

В Амурской области в среду отменят режим ЧС - РИА Новости, 29.07.2025

В Амурской области в среду отменят режим ЧС

Режим ЧС, который ввели в Амурской области после крушения самолета Ан-24, отменят со среды, все службы завершили работы на месте происшествия, сообщил... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T14:13:00+03:00

2025-07-29T14:13:00+03:00

2025-07-29T14:13:00+03:00

происшествия

ан-24

крушение ан-24 в приамурье

амурская область

тында

межгосударственный авиационный комитет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031354694_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_efc23eb3871f3805f325eb17af0708f3.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Режим ЧС, который ввели в Амурской области после крушения самолета Ан-24, отменят со среды, все службы завершили работы на месте происшествия, сообщил губернатор Василий Орлов. "С завтрашнего дня в регионе отменяем режим ЧС, который мы ввели в связи с крушением самолета Ан-24. Такое решение приняли сейчас на заседании КЧС. Все службы завершили работы на месте крушения и вывели свои группировки", - написал Орлов в своем Telegram-канале. Он отметил, что родственники погибших, которые проживали в гостиницах, уехали из Тынды, в городе остались только те, у кого там живут родные. По его информации, со всеми семьями кураторы на связи, помогают собрать документы, необходимые для предоставления выплат. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился 24 июля при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. На борту было 48 человек, никто не выжил. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.

https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html

амурская область

тында

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ан-24, крушение ан-24 в приамурье, амурская область, тында, межгосударственный авиационный комитет