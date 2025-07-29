https://ria.ru/20250729/krasnoyarsk-2032062756.html

В Красноярске объяснили ограничение мобильного интернета

В Красноярске объяснили ограничение мобильного интернета - РИА Новости, 29.07.2025

В Красноярске объяснили ограничение мобильного интернета

Ограничения мобильного интернета в Красноярске связаны с усилением мер безопасности, сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T07:12:00+03:00

2025-07-29T07:12:00+03:00

2025-07-29T07:14:00+03:00

технологии

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КРАСНОЯРСК, 29 июл - РИА Новости. Ограничения мобильного интернета в Красноярске связаны с усилением мер безопасности, сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Мобильный интернет в Красноярске не работает уже четвертые сутки. Люди столкнулись с проблемами оплаты в общественном транспорте и с перебоями в работе терминалов в общественных местах. В понедельник в пресс-службе мэрии сообщали РИА Новости, что власти Красноярска рассматривают возможность запуска бесплатного Wi-Fi в популярных общественных местах. Краевая прокуратура организовала проверку сообщений о росте цен на такси на фоне проблем с интернетом. "Дорогие друзья, вижу все ваши сообщения с просьбой прокомментировать временные ограничения работы мобильного интернета. Это связано с необходимостью усиления мер безопасности в определенных территориях Красноярского края исходя из данных об оперативной обстановке и для профилактики сетевых угроз", - написал Котюков в своем Telegram-канале. Котюков также отметил, что аналогичные меры в настоящее время принимаются и в других регионах России, поэтому попросил с понимаем отнестись к сложившейся ситуации.

https://ria.ru/20250728/taksi-2031967183.html

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технологии, красноярск, красноярский край, россия, михаил котюков