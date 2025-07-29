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В Красноярске объяснили ограничение мобильного интернета - РИА Новости, 29.07.2025
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07:12 29.07.2025 (обновлено: 07:14 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/krasnoyarsk-2032062756.html
В Красноярске объяснили ограничение мобильного интернета
В Красноярске объяснили ограничение мобильного интернета - РИА Новости, 29.07.2025
В Красноярске объяснили ограничение мобильного интернета
Ограничения мобильного интернета в Красноярске связаны с усилением мер безопасности, сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T07:12:00+03:00
2025-07-29T07:14:00+03:00
технологии
красноярск
красноярский край
россия
михаил котюков
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КРАСНОЯРСК, 29 июл - РИА Новости. Ограничения мобильного интернета в Красноярске связаны с усилением мер безопасности, сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Мобильный интернет в Красноярске не работает уже четвертые сутки. Люди столкнулись с проблемами оплаты в общественном транспорте и с перебоями в работе терминалов в общественных местах. В понедельник в пресс-службе мэрии сообщали РИА Новости, что власти Красноярска рассматривают возможность запуска бесплатного Wi-Fi в популярных общественных местах. Краевая прокуратура организовала проверку сообщений о росте цен на такси на фоне проблем с интернетом. "Дорогие друзья, вижу все ваши сообщения с просьбой прокомментировать временные ограничения работы мобильного интернета. Это связано с необходимостью усиления мер безопасности в определенных территориях Красноярского края исходя из данных об оперативной обстановке и для профилактики сетевых угроз", - написал Котюков в своем Telegram-канале. Котюков также отметил, что аналогичные меры в настоящее время принимаются и в других регионах России, поэтому попросил с понимаем отнестись к сложившейся ситуации.
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технологии, красноярск, красноярский край, россия, михаил котюков
Технологии, Красноярск, Красноярский край, Россия, Михаил Котюков
В Красноярске объяснили ограничение мобильного интернета

Котюков: мобильный интернет в Красноярске ограничен из-за мер безопасности

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВид на Красноярск
Вид на Красноярск - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 29 июл - РИА Новости. Ограничения мобильного интернета в Красноярске связаны с усилением мер безопасности, сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
Мобильный интернет в Красноярске не работает уже четвертые сутки. Люди столкнулись с проблемами оплаты в общественном транспорте и с перебоями в работе терминалов в общественных местах. В понедельник в пресс-службе мэрии сообщали РИА Новости, что власти Красноярска рассматривают возможность запуска бесплатного Wi-Fi в популярных общественных местах. Краевая прокуратура организовала проверку сообщений о росте цен на такси на фоне проблем с интернетом.
"Дорогие друзья, вижу все ваши сообщения с просьбой прокомментировать временные ограничения работы мобильного интернета. Это связано с необходимостью усиления мер безопасности в определенных территориях Красноярского края исходя из данных об оперативной обстановке и для профилактики сетевых угроз", - написал Котюков в своем Telegram-канале.
Котюков также отметил, что аналогичные меры в настоящее время принимаются и в других регионах России, поэтому попросил с понимаем отнестись к сложившейся ситуации.
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ТехнологииКрасноярскКрасноярский крайРоссияМихаил Котюков
 
 
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