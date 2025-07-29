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Краснодарская полиция проверит информацию о женщине, разорвавшей паспорт - РИА Новости, 29.07.2025
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20:38 29.07.2025 (обновлено: 21:38 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/krasnodar-2032226217.html
Краснодарская полиция проверит информацию о женщине, разорвавшей паспорт
Краснодарская полиция проверит информацию о женщине, разорвавшей паспорт - РИА Новости, 29.07.2025
Краснодарская полиция проверит информацию о женщине, разорвавшей паспорт
Полиция проверит информацию о жительнице Краснодара, которая порвала свой паспорт РФ и устно отказалась от российского гражданства, сообщило ГУМВД РФ по... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T20:38:00+03:00
2025-07-29T21:38:00+03:00
происшествия
россия
краснодар
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 29 июл - РИА Новости. Полиция проверит информацию о жительнице Краснодара, которая порвала свой паспорт РФ и устно отказалась от российского гражданства, сообщило ГУМВД РФ по Краснодарскому краю. Ранее в социальных сетях появились видео, на которых женщина устно заявляет о том, что отказывается от гражданства РФ. По данным местных СМИ, инцидент произошел в районе Музыкальном города Краснодара. "В ходе мониторинга в сети Интернет выявлена публикация, на которой женщина уничтожает свой российский паспорт и устно отказывается от гражданства. Полицией города Краснодара инициировано проведение проверки, по окончании которой действиям гражданки будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении краевого ГУМВД. В ведомстве отметили, что женщину ранее уже привлекали к административной ответственности за мелкое хулиганство и публичную дискредитацию Вооруженных сил РФ.
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происшествия, россия, краснодар, краснодарский край
Происшествия, Россия, Краснодар, Краснодарский край
Краснодарская полиция проверит информацию о женщине, разорвавшей паспорт

Полиция проверит информацию о разорвавшей паспорт жительнице Краснодара

© РИА НовостиРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости
Российский паспорт. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 29 июл - РИА Новости. Полиция проверит информацию о жительнице Краснодара, которая порвала свой паспорт РФ и устно отказалась от российского гражданства, сообщило ГУМВД РФ по Краснодарскому краю.
Ранее в социальных сетях появились видео, на которых женщина устно заявляет о том, что отказывается от гражданства РФ. По данным местных СМИ, инцидент произошел в районе Музыкальном города Краснодара.
"В ходе мониторинга в сети Интернет выявлена публикация, на которой женщина уничтожает свой российский паспорт и устно отказывается от гражданства. Полицией города Краснодара инициировано проведение проверки, по окончании которой действиям гражданки будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении краевого ГУМВД.
В ведомстве отметили, что женщину ранее уже привлекали к административной ответственности за мелкое хулиганство и публичную дискредитацию Вооруженных сил РФ.
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