https://ria.ru/20250729/komandir-2032111384.html

Командир ВСУ пожаловался на нехватку солдат

Командир ВСУ пожаловался на нехватку солдат - РИА Новости, 29.07.2025

Командир ВСУ пожаловался на нехватку солдат

Командир из 93-й бригады ВСУ Василий, воюющий в районе Константиновки в ДНР, жалуется на то, что личный состав бригады не пополнялся в течение восьми месяцев,... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T13:03:00+03:00

2025-07-29T13:03:00+03:00

2025-07-29T13:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

константиновка

донецкая народная республика

киев

денис пушилин

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Командир из 93-й бригады ВСУ Василий, воюющий в районе Константиновки в ДНР, жалуется на то, что личный состав бригады не пополнялся в течение восьми месяцев, критически не хватает военных. "У нас критическая нехватка личного состава. Никто не хочет воевать", - рассказал он в интервью телеканалу CNN. По словам Василия, новых солдат не присылали уже восемь месяцев. Он добавил, что Киеву не сообщают о ряде проблем ВСУ на фронте, а украинские власти, в свою очередь, не обо всем рассказывают жителям Украины. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в понедельник, что подразделения ВС РФ захватили пленных на константиновском направлении в районе населенного пункта Александро-Калиново Донецкой Народной Республики, положение ВСУ там ухудшается. Он добавил, что от Александро-Калиново до города Константиновка остается не более 10 километров.

https://ria.ru/20250729/vsu--2032065407.html

константиновка

донецкая народная республика

киев

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константиновка, донецкая народная республика, киев, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф