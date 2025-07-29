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Командир ВСУ пожаловался на нехватку солдат - РИА Новости, 29.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:03 29.07.2025 (обновлено: 13:04 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/komandir-2032111384.html
Командир ВСУ пожаловался на нехватку солдат
Командир ВСУ пожаловался на нехватку солдат - РИА Новости, 29.07.2025
Командир ВСУ пожаловался на нехватку солдат
Командир из 93-й бригады ВСУ Василий, воюющий в районе Константиновки в ДНР, жалуется на то, что личный состав бригады не пополнялся в течение восьми месяцев,... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T13:03:00+03:00
2025-07-29T13:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
константиновка
донецкая народная республика
киев
денис пушилин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Командир из 93-й бригады ВСУ Василий, воюющий в районе Константиновки в ДНР, жалуется на то, что личный состав бригады не пополнялся в течение восьми месяцев, критически не хватает военных. "У нас критическая нехватка личного состава. Никто не хочет воевать", - рассказал он в интервью телеканалу CNN. По словам Василия, новых солдат не присылали уже восемь месяцев. Он добавил, что Киеву не сообщают о ряде проблем ВСУ на фронте, а украинские власти, в свою очередь, не обо всем рассказывают жителям Украины. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в понедельник, что подразделения ВС РФ захватили пленных на константиновском направлении в районе населенного пункта Александро-Калиново Донецкой Народной Республики, положение ВСУ там ухудшается. Он добавил, что от Александро-Калиново до города Константиновка остается не более 10 километров.
https://ria.ru/20250729/vsu--2032065407.html
константиновка
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константиновка, донецкая народная республика, киев, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Киев, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Командир ВСУ пожаловался на нехватку солдат

Командир ВСУ Василий заявил, что подкрепления не было в течение восьми месяцев

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Командир из 93-й бригады ВСУ Василий, воюющий в районе Константиновки в ДНР, жалуется на то, что личный состав бригады не пополнялся в течение восьми месяцев, критически не хватает военных.
"У нас критическая нехватка личного состава. Никто не хочет воевать", - рассказал он в интервью телеканалу CNN.
По словам Василия, новых солдат не присылали уже восемь месяцев.
Он добавил, что Киеву не сообщают о ряде проблем ВСУ на фронте, а украинские власти, в свою очередь, не обо всем рассказывают жителям Украины.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил в понедельник, что подразделения ВС РФ захватили пленных на константиновском направлении в районе населенного пункта Александро-Калиново Донецкой Народной Республики, положение ВСУ там ухудшается. Он добавил, что от Александро-Калиново до города Константиновка остается не более 10 километров.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаКиевДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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