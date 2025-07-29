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Экс-президента Колумбии Урибе признали виновным в подкупе и мошенничестве - РИА Новости, 29.07.2025
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04:18 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/kolumbiya-2032055610.html
Экс-президента Колумбии Урибе признали виновным в подкупе и мошенничестве
Экс-президента Колумбии Урибе признали виновным в подкупе и мошенничестве - РИА Новости, 29.07.2025
Экс-президента Колумбии Урибе признали виновным в подкупе и мошенничестве
Бывший президент Колумбии Альваро Урибе признан виновным в подкупе свидетелей в ходе уголовного процесса и в процессуальном мошенничестве, заявила судья Сандра... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T04:18:00+03:00
2025-07-29T04:18:00+03:00
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МЕХИКО, 29 июл - РИА Новости. Бывший президент Колумбии Альваро Урибе признан виновным в подкупе свидетелей в ходе уголовного процесса и в процессуальном мошенничестве, заявила судья Сандра Лилиана Эредия в ходе оглашения решения по громкому делу, которое инициировал сенатор Иван Сепеда. "Два преступления, квалифицируемые как процессуальное мошенничество, были совершены посредством фиктивных ходатайств, поданных в Верховный суд до вынесения решения от 16 февраля 2018 года об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Ивана Сепеды Кастро, а также последующих ходатайств, целью которых было добиться отмены этого решения", - объявила судья Эредия в ходе заседания, выдержки из которого опубликовала в своем блоге радиостанция Caracol. Ранее в понедельник суд в рамках рассмотрения этого дела признал экс-президента Альваро Урибе виновным в подкупе свидетеля. Таким образом, Урибе стал первым в истории Колумбии бывшим президентом, признанным виновным по уголовным статьям в ходе судебного разбирательства. Уголовное преследование экс-президента началось в 2018 году после того, как Верховный суд отказал ему в возбуждении дела против сенатора Сепеды и, напротив, открыл расследование против самого Урибе по обвинению в организации ложных показаний. Как установила прокуратура, адвокат экс-президента Диего Кадена, действуя по поручению клиента, обращался к осуждённым с предложениями дать показания против Сепеды, чтобы дискредитировать его и закрыть собственное дело. Сенатор Иван Сепеда в этом процессе был признан потерпевшим. В 2012 году он передал в суд материалы с обвинениями в адрес Урибе и его окружения о связях с боевиками, после чего стал объектом встречного иска со стороны Урибе. Адвокат Сепеды Рейнальдо Вильяльба в суде заявил, что экс-президент "с самого начала стремился ввести суд в заблуждение, инициировал фабрикацию ложных доказательств и попытался дискредитировать свидетелей обвинения", целенаправленно создавая "преступную машину". В ближайшие недели суд определит наказание экс-президенту - по двум преступлениям ему грозит от 6 до 12 лет тюремного заключения. Альваро Урибе Велес (73 года), президент Колумбии в 2002–2010 годах, остаётся влиятельной фигурой правых кругов страны и лидером партии "Демократический центр". В суде он заявил о своей невиновности и попросил о полном оправдании, настаивая на фальсификации доказательств. Корпорация судей и магистратов Колумбии в день вынесения приговора обратилась в Высший совет судебной власти и компетентные органы с просьбой обеспечить личную защиту 44-му судье по уголовным делам Боготы Сандре Эредии и ее рабочей группе, чтобы гарантировать ее честность и выполнение ею своих обязанностей. Президент колумбии Густаво Петро в этой связи публично заявил, что обеспечение безопасности судьи Эредии и ее семьи является обязанностью правительства, вне зависимости от вынесенного решения.
https://ria.ru/20250717/kolumbija-2029594975.html
https://ria.ru/20250716/svoboda-2029487674.html
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в мире, колумбия, богота, густаво петро
В мире, Колумбия, Богота, Густаво Петро
Экс-президента Колумбии Урибе признали виновным в подкупе и мошенничестве

Суд признал экс-президента Колумбии Урибе виновным в подкупе и мошенничестве

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоточек судьи. Архивное фото
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МЕХИКО, 29 июл - РИА Новости. Бывший президент Колумбии Альваро Урибе признан виновным в подкупе свидетелей в ходе уголовного процесса и в процессуальном мошенничестве, заявила судья Сандра Лилиана Эредия в ходе оглашения решения по громкому делу, которое инициировал сенатор Иван Сепеда.
"Два преступления, квалифицируемые как процессуальное мошенничество, были совершены посредством фиктивных ходатайств, поданных в Верховный суд до вынесения решения от 16 февраля 2018 года об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Ивана Сепеды Кастро, а также последующих ходатайств, целью которых было добиться отмены этого решения", - объявила судья Эредия в ходе заседания, выдержки из которого опубликовала в своем блоге радиостанция Caracol.
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Ранее в понедельник суд в рамках рассмотрения этого дела признал экс-президента Альваро Урибе виновным в подкупе свидетеля. Таким образом, Урибе стал первым в истории Колумбии бывшим президентом, признанным виновным по уголовным статьям в ходе судебного разбирательства.
Уголовное преследование экс-президента началось в 2018 году после того, как Верховный суд отказал ему в возбуждении дела против сенатора Сепеды и, напротив, открыл расследование против самого Урибе по обвинению в организации ложных показаний. Как установила прокуратура, адвокат экс-президента Диего Кадена, действуя по поручению клиента, обращался к осуждённым с предложениями дать показания против Сепеды, чтобы дискредитировать его и закрыть собственное дело.
Сенатор Иван Сепеда в этом процессе был признан потерпевшим. В 2012 году он передал в суд материалы с обвинениями в адрес Урибе и его окружения о связях с боевиками, после чего стал объектом встречного иска со стороны Урибе. Адвокат Сепеды Рейнальдо Вильяльба в суде заявил, что экс-президент "с самого начала стремился ввести суд в заблуждение, инициировал фабрикацию ложных доказательств и попытался дискредитировать свидетелей обвинения", целенаправленно создавая "преступную машину".
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В ближайшие недели суд определит наказание экс-президенту - по двум преступлениям ему грозит от 6 до 12 лет тюремного заключения.
Альваро Урибе Велес (73 года), президент Колумбии в 2002–2010 годах, остаётся влиятельной фигурой правых кругов страны и лидером партии "Демократический центр". В суде он заявил о своей невиновности и попросил о полном оправдании, настаивая на фальсификации доказательств.
Корпорация судей и магистратов Колумбии в день вынесения приговора обратилась в Высший совет судебной власти и компетентные органы с просьбой обеспечить личную защиту 44-му судье по уголовным делам Боготы Сандре Эредии и ее рабочей группе, чтобы гарантировать ее честность и выполнение ею своих обязанностей. Президент колумбии Густаво Петро в этой связи публично заявил, что обеспечение безопасности судьи Эредии и ее семьи является обязанностью правительства, вне зависимости от вынесенного решения.
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