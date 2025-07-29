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В Кисловодске завершили поисковые работы на месте обвала грунта - РИА Новости, 29.07.2025
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22:56 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/kislovodsk-2032243400.html
В Кисловодске завершили поисковые работы на месте обвала грунта
В Кисловодске завершили поисковые работы на месте обвала грунта - РИА Новости, 29.07.2025
В Кисловодске завершили поисковые работы на месте обвала грунта
Поисковые работы на месте обвала скально-грунтовой породы в Кисловодске завершены, людей под завалами не найдено, сообщил глава города Евгений Моисеев. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T22:56:00+03:00
2025-07-29T22:56:00+03:00
происшествия
кисловодск
россия
ставропольский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 29 июл – РИА Новости. Поисковые работы на месте обвала скально-грунтовой породы в Кисловодске завершены, людей под завалами не найдено, сообщил глава города Евгений Моисеев. "Работы на месте происшествия по разбору завалов обрушившейся скально-грунтовой породы завершены. Людей под завалами не найдено. Благодарю спасательные и экстренные службы за оперативную работу", – написал Моисеев в своем Telegram-канале. Ранее в ГУ МЧС РФ по Ставрополью сообщили РИА Новости, что обрушение скально-грунтовой породы на площади примерно 60 квадратных метров произошло в санатории "Москва" в Кисловодске, пострадали двое отдыхающих. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава, госпитализированные отдыхающие находятся в состоянии средней тяжести. Отмечается, что обвал произошел на расстоянии 20 метров до ближайшего санаторного корпуса. К реагированию привлечены 11 человек и пять единиц техники. По факту обрушения грунта на территории санатория СУСК Ставрополья возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Ход и результаты процессуальных действий, проводимых по факту происшествия, находятся на контроле прокуратуры Ставропольского края.
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происшествия, кисловодск, россия, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кисловодск, Россия, Ставропольский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Кисловодске завершили поисковые работы на месте обвала грунта

Моисеев: в Кисловодске завершились поисковые работы на месте обвала грунта

© Фото : СУ СК России по Ставропольскому краюМесто обвала грунта в Кисловодске
Место обвала грунта в Кисловодске - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Фото : СУ СК России по Ставропольскому краю
Место обвала грунта в Кисловодске
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ПЯТИГОРСК, 29 июл – РИА Новости. Поисковые работы на месте обвала скально-грунтовой породы в Кисловодске завершены, людей под завалами не найдено, сообщил глава города Евгений Моисеев.
"Работы на месте происшествия по разбору завалов обрушившейся скально-грунтовой породы завершены. Людей под завалами не найдено. Благодарю спасательные и экстренные службы за оперативную работу", – написал Моисеев в своем Telegram-канале.
Ранее в ГУ МЧС РФ по Ставрополью сообщили РИА Новости, что обрушение скально-грунтовой породы на площади примерно 60 квадратных метров произошло в санатории "Москва" в Кисловодске, пострадали двое отдыхающих. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава, госпитализированные отдыхающие находятся в состоянии средней тяжести. Отмечается, что обвал произошел на расстоянии 20 метров до ближайшего санаторного корпуса. К реагированию привлечены 11 человек и пять единиц техники.
По факту обрушения грунта на территории санатория СУСК Ставрополья возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Ход и результаты процессуальных действий, проводимых по факту происшествия, находятся на контроле прокуратуры Ставропольского края.
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ПроисшествияКисловодскРоссияСтавропольский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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