https://ria.ru/20250729/kislovodsk-2032111871.html

После отравления детей в поезде из Кисловодска завели уголовное дело

После отравления детей в поезде из Кисловодска завели уголовное дело - РИА Новости, 29.07.2025

После отравления детей в поезде из Кисловодска завели уголовное дело

Уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг возбуждено после проверки информации об отравлении детей в поезде, следовавшем из Кисловодска в Тынду,... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T13:05:00+03:00

2025-07-29T13:05:00+03:00

2025-07-29T13:05:00+03:00

происшествия

кисловодск

тында

россия

южная транспортная прокуратура

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КРАСНОДАР, 29 июл - РИА Новости. Уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг возбуждено после проверки информации об отравлении детей в поезде, следовавшем из Кисловодска в Тынду, сообщает Южная транспортная прокуратура в официальном Telegram-канале. "По поручению Южного транспортного прокурора Сергея Сафинова Кавказской транспортной прокуратурой по информации об отравлении детей при следовании в пассажирском поезде проводится проверка исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения… Прокуратурой признано законным и обоснованным возбуждение уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ), ход и результаты расследования которого взяты на контроль", - говорится в сообщении. Рейс Кисловодск – Тында (Амурская область) идет шесть суток, поезд проходит, в том числе, по территории Краснодарского края и Ростовской области.

https://ria.ru/20250713/khlor-2028902457.html

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тында

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происшествия, кисловодск, тында, россия, южная транспортная прокуратура