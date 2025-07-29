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Киргизия введет временную госмонополию на интернет - РИА Новости, 29.07.2025
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13:48 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/kirgiziya-2032119448.html
Киргизия введет временную госмонополию на интернет
Киргизия введет временную госмонополию на интернет - РИА Новости, 29.07.2025
Киргизия введет временную госмонополию на интернет
В Киргизии с 15 августа временно вводится государственная монополия на предоставление международного интернет-трафика, сообщили в пресс-службе президента. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T13:48:00+03:00
2025-07-29T13:48:00+03:00
киргизия
садыр жапаров
технологии
общество
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БИШКЕК, 29 июл — РИА Новости. В Киргизии с 15 августа временно вводится государственная монополия на предоставление международного интернет-трафика, сообщили в пресс-службе президента."Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ "О неотложных мерах по организации эффективного управления государственными компаниями и развитию цифровой и телекоммуникационной инфраструктуры Кыргызской Республики", — говорится в релизе. Согласно указу, "апробационный режим" будет действовать с 15 августа 2025 года по 14 августа 2026-го. Единственным интернет-оператором будет ООО "Элкат", недавно возвращенное в собственность государства. Всем остальным операторам предписывается в течение двух месяцев передать этой компании все действующие контракты.
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киргизия, садыр жапаров, технологии, общество
Киргизия, Садыр Жапаров, Технологии, Общество
Киргизия введет временную госмонополию на интернет

В Киргизии с 15 августа вводится госмонополия на интернет

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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БИШКЕК, 29 июл — РИА Новости. В Киргизии с 15 августа временно вводится государственная монополия на предоставление международного интернет-трафика, сообщили в пресс-службе президента.
"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ "О неотложных мерах по организации эффективного управления государственными компаниями и развитию цифровой и телекоммуникационной инфраструктуры Кыргызской Республики", — говорится в релизе.
Согласно указу, "апробационный режим" будет действовать с 15 августа 2025 года по 14 августа 2026-го. Единственным интернет-оператором будет ООО "Элкат", недавно возвращенное в собственность государства.
Всем остальным операторам предписывается в течение двух месяцев передать этой компании все действующие контракты.
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