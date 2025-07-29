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США будут участвовать в разработке минералов в Казахстане
США будут участвовать в разработке минералов в Казахстане - РИА Новости, 29.07.2025
США будут участвовать в разработке минералов в Казахстане
Кандидат на пост посла США в Казахстане Джули Стафт заявила, что одной из её первоочередных задач на новом посту станет обеспечение участия американских... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T19:52:00+03:00
2025-07-29T19:52:00+03:00
2025-07-29T19:52:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Кандидат на пост посла США в Казахстане Джули Стафт заявила, что одной из её первоочередных задач на новом посту станет обеспечение участия американских инвесторов в разработке критически важных полезных ископаемых в республике. "Почти половина полезных ископаемых, которые Геологическая служба США считает критически важными для экономики и национальной безопасности, присутствует в Казахстане. Одна из моих основных задач, если меня утвердят, — обеспечить участие американских инвесторов в этом секторе", - сказала она на слушаниях в сенатском комитете по международным делам, посвященных утверждению ее кандидатуры. Стафт добавила, что рассчитывает на снижение зависимости региона от Китая и укрепление позиций США. "Надеюсь, что именно американские инвестиции займут ключевое место, вытесняя растущее влияние Китая", - отметила она.
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в мире, сша, казахстан, полезные ископаемые
В мире, США, Казахстан, Полезные ископаемые
США будут участвовать в разработке минералов в Казахстане
Стаф: США будут участвовать в разработке полезных ископаемых в Казахстане