https://ria.ru/20250729/kamchatka-2032136816.html

На Камчатке задержали подозреваемых в обороте рыбы без маркировки

На Камчатке задержали подозреваемых в обороте рыбы без маркировки - РИА Новости, 29.07.2025

На Камчатке задержали подозреваемых в обороте рыбы без маркировки

Деятельность группировки, подозреваемой в обороте рыбной продукции без маркировки, пресечена в Камчатском крае, в нее входили бизнесмен и полицейский,... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T14:53:00+03:00

2025-07-29T14:53:00+03:00

2025-07-29T14:53:00+03:00

происшествия

камчатский край

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следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Деятельность группировки, подозреваемой в обороте рыбной продукции без маркировки, пресечена в Камчатском крае, в нее входили бизнесмен и полицейский, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "На Камчатке члены организованной преступной группы подозреваются в приобретении и хранении в целях сбыта свыше 28 тонн немаркированной рыбной продукции… Возбуждено уголовное дело в отношении учредителя и генерального директора коммерческих организаций, сотрудника органов внутренних дел и трех местных жителей", - говорится в сообщении. По данным следствия, с января 2019 по июль 2025 года 74-летний мужчина, являясь учредителем и гендиректором двух фирм, занимающихся розничной торговлей, совместно с двумя женщинами и двумя мужчинами, один из которых - сотрудник органов внутренних дел, организовали производство и хранение немаркированной рыбопродукции в Камчатском крае для продажи. Таким образом было заработано свыше девяти миллионов рублей. Правоохранителями изъято более 28 тонн немаркированной рыбопродукции. Один из фигурантов отправлен под домашний арест, остальные находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело возбуждено по ст. 171.1 УК РФ (приобретение и хранение в целях сбыта немаркированной рыбной продукции, совершенные организованной группой).

https://ria.ru/20250716/sovfed-2029534988.html

https://ria.ru/20250715/putin-2029232121.html

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происшествия, камчатский край, россия, камчатка, следственный комитет россии (ск рф)