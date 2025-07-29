https://ria.ru/20250729/kambodzha-2032080149.html

Камбоджа отвергла обвинения Таиланда в нарушении перемирия

Камбоджа отвергла обвинения Таиланда в нарушении перемирия - РИА Новости, 29.07.2025

Камбоджа отвергла обвинения Таиланда в нарушении перемирия

Камбоджа отвергла обвинения армии Таиланда в нарушении режима прекращения огня вдоль границы между двумя странами, заявила официальный представитель... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T10:12:00+03:00

2025-07-29T10:12:00+03:00

2025-07-29T10:12:00+03:00

в мире

таиланд

камбоджа

мали

анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

обострение конфликта между таиландом и камбоджей

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Камбоджа отвергла обвинения армии Таиланда в нарушении режима прекращения огня вдоль границы между двумя странами, заявила официальный представитель министерства обороны Камбоджи генерал-лейтенант Мали Сочеат. Ранее заместитель представителя королевской армии Таиланда Ритча Суксуванон обвинил Камбоджу в нарушении режима прекращения огня, что привело к перестрелкам вдоль линии границы. "Мы решительно отвергаем заявления представителя тайских военных о предполагаемых перестрелках и нарушениях режима прекращения огня… Камбоджийские силы строго соблюдали и продолжат соблюдать указания армейского командования и соглашение о прекращении огня, вступившее в силу в полночь", - приводит его слова газета Khmer Times. В понедельник премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что по итогам переговоров в Куала-Лумпуре Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня, которое вступило в силу в полночь по местному времени. При этом стороны обсудили дальнейшие шаги по деэскалации пограничного конфликта, включая организацию встречи региональных командующих первого и второго военных округов Таиланда и четвертого и пятого военных округов Камбоджи утром 29 июля, которая дважды была перенесена камбоджийской стороной на неопределенный срок. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. В результате камбоджийских ударов в пограничных провинциях Таиланда погибли не менее 22 человек, 140 пострадали, а из опасных зон эвакуированы около 140 тысяч человек.

https://ria.ru/20250728/ssha-2032016205.html

таиланд

камбоджа

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в мире, таиланд, камбоджа, мали, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), обострение конфликта между таиландом и камбоджей