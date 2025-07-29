https://ria.ru/20250729/kambodzha-2032064814.html

Камбоджа дважды перенесла встречу глав военных округов двух стран

Камбоджа дважды перенесла встречу глав военных округов двух стран - РИА Новости, 29.07.2025

Камбоджа дважды перенесла встречу глав военных округов двух стран

Камбоджийская сторона дважды перенесла назначенную на утро вторника в рамках режима прекращения огня встречу командующих военными округами двух стран, вдоль... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T07:57:00+03:00

2025-07-29T07:57:00+03:00

2025-07-29T07:57:00+03:00

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обострение конфликта между таиландом и камбоджей

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БАНГКОК, 29 июл - РИА Новости. Камбоджийская сторона дважды перенесла назначенную на утро вторника в рамках режима прекращения огня встречу командующих военными округами двух стран, вдоль линии границы происходят перестрелки, говорится в кратком заявлении командования сухопутных войск страны от 10.50 по времени Бангкока (06.50 мск). "Камбоджийская сторона дважды перенесла назначенную на 07.00 (03.00 мск) встречу командующих военными округами Таиланда и Камбоджи, во второй раз - на неопределенный срок. Вдоль линии границы на многих участках происходят перестрелки. Стрельба из стрелкового оружия началась рано утром с камбоджийской стороны, таиландские войска отвечают также огнем из стрелкового оружия", - говорится в заявлении, которое целиком публикует телеканал Thai PBS. В предыдущем заявлении командования сухопутных войск Таиланда, вышедшем полутора часами ранее, говорится, что камбоджийские войска неоднократно нарушали вступивший в силу в полночь режим прекращения огня и открывали стрельбу по позициям таиландских войск в течение ночи и утра. "На границе идут перестрелки, камбоджийские войска предпринимают попытки продвижения в сторону таиландских позиций, но войска Таиланда их сдерживают, отвечая адекватными средствами", - говорилось в утреннем заявлении официального представителя командования генерал-майора Винтхая Сувари. "Такие действия камбоджийских войск являются прямыми нарушениями режима прекращения огня", - добавляется в тексте заявления. В Бангкоке в 10.30 (06.30 мск) началось заседание совета национальной безопасности Таиланда с участием членов кабинета министров страны по обсуждению ситуации с исполнением режима прекращения огня. По информации телеканала Thai PBS, в 12.05 по местному времени (08.05 мск) совбез и правительство Таиланда сделают заявление по итогам заседания. Ранее в 00.30 во вторник по местному времени (20.30 мск) Второй военный округ сухопутных войск Таиланда доложил в специальном сообщении для СМИ по результатам сверки режима прекращения огня, что таиландская сторона ровно в полночь прекратила огонь по всей линии соприкосновения войск Таиланда и Камбоджи на территории округа. Такое же заявление сделало в 00.45 командование военно-морских сил Таиланда, в сфере ответственности которого находятся морские границы двух стран и сухопутные границы в провинциях Трат и Чантхабури.

https://ria.ru/20250627/sekrety--2025804496.html

https://ria.ru/20250729/tailand-2032054329.html

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в мире, таиланд, бангкок, камбоджа, обострение конфликта между таиландом и камбоджей