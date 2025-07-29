https://ria.ru/20250729/kabmin-2032229831.html
Кабмин продлил пошлину на экспорт топлива
Кабмин продлил пошлину на экспорт топлива - РИА Новости, 29.07.2025
Кабмин продлил пошлину на экспорт топлива
Правительство России продлило заградительную пошлину на экспорт топлива для непроизводителей в 50 тысяч рублей за тонну до 2028 года, следует из постановления... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T20:51:00+03:00
2025-07-29T20:51:00+03:00
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экономика
россия
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Правительство России продлило заградительную пошлину на экспорт топлива для непроизводителей в 50 тысяч рублей за тонну до 2028 года, следует из постановления кабмина.Изменения вносятся в документ, который установил в октябре 2023 года, что коэффициент n для таможенной пошлины на экспорт топлива принимается равным нулю, если декларант может предоставить один из документов, подтверждающий, что он является переработчиком нефти. Если он не может подтвердить, что имеет мощности по переработке, для него коэффициент n принимается равным 50 тысяч рублей за тонну.Ранее эта мера действовала до конца 2025 года.
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экономика, россия
Кабмин продлил пошлину на экспорт топлива
Кабмин продлил заградительную пошлину на экспорт топлива для непроизводителей
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Правительство России продлило заградительную пошлину на экспорт топлива для непроизводителей в 50 тысяч рублей за тонну до 2028 года, следует из постановления кабмина.
Изменения вносятся в документ, который установил в октябре 2023 года, что коэффициент n для таможенной пошлины на экспорт топлива принимается равным нулю, если декларант может предоставить один из документов, подтверждающий, что он является переработчиком нефти. Если он не может подтвердить, что имеет мощности по переработке, для него коэффициент n принимается равным 50 тысяч рублей за тонну.
Ранее эта мера действовала до конца 2025 года.