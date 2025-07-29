https://ria.ru/20250729/ingushetiya-2032135388.html

В Ингушетии бизнесмена подозревают в хищении денег, выделенных на форум

В Ингушетии бизнесмена подозревают в хищении денег, выделенных на форум - РИА Новости, 29.07.2025

В Ингушетии бизнесмена подозревают в хищении денег, выделенных на форум

Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении предпринимателя, которого подозревают в хищении 3 миллионов рублей, выделенных на проведение... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T14:44:00+03:00

2025-07-29T14:44:00+03:00

2025-07-29T14:45:00+03:00

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НАЛЬЧИК, 29 июл – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении предпринимателя, которого подозревают в хищении 3 миллионов рублей, выделенных на проведение делового форума, сообщило СУСК РФ по региону. По версии следствия, в августе 2022 года министерство экономического развития Ингушетии заключило с индивидуальным предпринимателем госконтракт на оказание услуг по организации проведения республиканского экономического форума "Деловая Ингушетия-2022" на сумму 3 миллиона рублей. "Согласно платежному поручению, на расчетный счет фигуранта поступили указанные денежные средства, при этом фактически вышеуказанный форум проведен другой организацией. Таким образом, министерству экономического развития Республики Ингушетия причинен ущерб в размере 3 миллионов рублей", - говорится в сообщении. В отношении 51-летнего бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы. Как отметили в ведомстве, дело возбуждено на основании материалов, поступивших из МВД по Ингушетии.

https://realty.ria.ru/20250729/prokuratura-2032097517.html

https://ria.ru/20250723/arest-2030878056.html

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республика ингушетия, россия, общество