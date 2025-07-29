https://ria.ru/20250729/indonezija-2032057811.html

Боец рассказал о наемниках ВСУ, удерживавших Малиевку

Боец рассказал о наемниках ВСУ, удерживавших Малиевку - РИА Новости, 29.07.2025

Боец рассказал о наемниках ВСУ, удерживавших Малиевку

Группы наемников ВСУ, предположительно, из Индонезии или Филиппин, удерживали недавно освобожденную российскими войсками Малиевку, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T05:07:00+03:00

2025-07-29T05:07:00+03:00

2025-07-29T05:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

индонезия

филиппины

днепропетровская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 29 июл – РИА Новости. Группы наемников ВСУ, предположительно, из Индонезии или Филиппин, удерживали недавно освобожденную российскими войсками Малиевку, рассказал РИА Новости заместитель командира роты 336-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Балтийского флота, выполняющей боевые задачи в составе группировки войск "Восток", с позывным "Беркут". "Да, иностранцы участвовали, участвовали там (в Малиевке - ред.), были их и по радиоперехватам переговоры, и на захваченных радиостанциях мы слышали эту речь, но сами в бой не вступали. В последнее время такая численность уменьшилась этих формирований, но были присутствия таких экзотических, так скажем, формирований, как индонезийские или филиппинские, вот такие вот группы", – рассказал морпех. То есть, соответственно, какие-то специалисты, которые действовали где-то у них в тылах, может быть, на каких-то передовых позициях, но в бой открыто не вступали. "Я думаю, (задачи наемников - ред.) это координирование их групп штурмовых, какие-то инструктора, возможно, беспилотные войска какие-то, то есть в таком составе. Либо это просто штурмовые группы, которые просто отсиживались и делали вид, что они воюют, но на самом деле в бой не вступают", – добавил "Беркут". Минобороны России 26 июля отрапортовало о том, что силами группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий был освобожден населенный пункт Малиевка в Днепропетровской области.

https://ria.ru/20250729/vsu-2032057217.html

https://ria.ru/20250729/spetsoperatsiya-2032057638.html

индонезия

филиппины

днепропетровская область

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индонезия, филиппины, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)