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В Волгограде подросток погиб при взрыве гранаты времен Второй мировой
В Волгограде подросток погиб при взрыве гранаты времен Второй мировой - РИА Новости, 29.07.2025
В Волгограде подросток погиб при взрыве гранаты времен Второй мировой
Подросток погиб при взрыве гранаты времен Великой Отечественной войны в Волгограде, сообщает прокуратура Волгоградской области. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T14:30:00+03:00
2025-07-29T14:30:00+03:00
2025-07-29T19:15:00+03:00
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ВОЛГОГРАД, 29 июл — РИА Новости. Подросток погиб при взрыве гранаты времен Великой Отечественной войны в Волгограде, сообщает прокуратура Волгоградской области.По данным ведомства, прокуратура взяла на контроль проверку гибели подростка в Волгограде."Согласно имеющимся данным, сегодня около 13:00 в квартире, предположительно, произошла детонация найденного подростком боеприпаса времен Великой Отечественной войны, в результате которого мальчик погиб на месте", — сообщила прокуратура в своем Telegram-канале.По данным СУ СК России по Волгоградской области, возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". По информации следователей, во время взрыва 14-летний подросток был дома со старшим братом, который и сообщил в экстренные службы о случившимся. По данным СК, погибший мальчик состоял в поисковом отряде и, возможно, боеприпас нашел ранее и принес домой.
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происшествия, волгоград, волгоградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Волгограде подросток погиб при взрыве гранаты времен Второй мировой
Подросток в Волгограде погиб при взрыве гранаты времен Великой Отечественной