https://ria.ru/20250729/golikova-2032156423.html

Голикова рассказала об уменьшении числа людей с инвалидностью в России

Голикова рассказала об уменьшении числа людей с инвалидностью в России - РИА Новости, 29.07.2025

Голикова рассказала об уменьшении числа людей с инвалидностью в России

Число людей с инвалидностью в России уменьшилось почти на 6% с 2018 года и составляет 11,4 миллиона, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T16:11:00+03:00

2025-07-29T16:11:00+03:00

2025-07-29T16:12:00+03:00

общество

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татьяна голикова

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Число людей с инвалидностью в России уменьшилось почти на 6% с 2018 года и составляет 11,4 миллиона, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "В России на 1 июня 2025 года насчитывается 11,4 миллиона инвалидов, из них 784 тысячи - дети. Порядка 90% взрослых инвалидов имеют бессрочно установленную группу инвалидности. При этом с 2018 года общая численность инвалидов снизилась почти на 6%", – приводятся в сообщении слова Голиковой по итогам заседания комиссии при президенте Российской Федерации по делам инвалидов. Отмечается, что главной причиной инвалидности у взрослых являются болезни системы кровообращения, затем злокачественные новообразования, психические расстройства и расстройства поведения, а также болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани. А у детей – психические расстройства и расстройства поведения, болезни нервной системы, врожденные аномалии, а также болезни эндокринной системы. "От общего числа граждан с инвалидностью 39% или почти 4,5 миллиона человек находятся в трудоспособном возрасте. Основная занятость формируется в образовании, здравоохранении, обрабатывающих производствах", - уточняется в сообщении. Кроме того, для участников СВО с инвалидностью упрощен доступ к получению технических средств реабилитации через электронный сертификат – для этой категории россиян они выпускаются беззаявительно.

https://ria.ru/20250702/gosduma-2026637258.html

https://ria.ru/20250528/putin-2019669651.html

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общество, россия, татьяна голикова