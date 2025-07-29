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Суд подтвердил незаконность регистрации тест-полосок для OneTouch - РИА Новости, 29.07.2025
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13:52 29.07.2025 (обновлено: 14:05 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/glyukometr-2032120321.html
Суд подтвердил незаконность регистрации тест-полосок для OneTouch
Суд подтвердил незаконность регистрации тест-полосок для OneTouch - РИА Новости, 29.07.2025
Суд подтвердил незаконность регистрации тест-полосок для OneTouch
Девятый арбитражный апелляционный суд, как и нижестоящая инстанция, признал незаконным приказ Росздравнадзора о госрегистрации в России в качестве медицинского... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T13:52:00+03:00
2025-07-29T14:05:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
россия
москва
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд, как и нижестоящая инстанция, признал незаконным приказ Росздравнадзора о госрегистрации в России в качестве медицинского изделия тест-полосок ООО "Диаконт", якобы совместимых с глюкометрами OneTouch, выпускаемыми швейцарской компанией LifeScan. Как говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости, апелляционный суд во вторник отклонил жалобы Росздравнадзора и "Диаконта" на принятое в апреле решение арбитражного суда Москвы. Суд тогда по заявлению LifeScan и ее российской "дочки" ООО "Лайфскан Раша" признал незаконным приказ ведомства от 1 октября 2024 года. После рассмотрения апелляций решение суда вступило в силу. В обращении в суд заявители сообщили, что они не участвовали в испытаниях тест-полосок "Авитал" для определения уровня глюкозы в крови и не давали заключения об их совместимости со своими глюкометрами. Структуры LifeScan сослались на письмо Росздравнадзора, согласно которому производитель должен прямо указать на возможность использования с его изделием расходных материалов другого производителя. Суд согласился, что в данном случае совместимость должна определяться производителем глюкометра, однако ответчиком "не представлено доказательств привлечения заявителей к проведению испытаний". При этом "в случае причинения вреда жизни или здоровью граждан при использовании тест-полосок "Авитал" совместно с глюкометром заявителей… заявителям может быть причинен как репутационный, так и имущественный ущерб", отметил суд. Заявители указали суду также на противоречия как в заключении экспертов Росздравнадзора, рекомендовавших выдать госрегистрацию, так и в регистрационном досье. В досье, например, указаны серийные номера глюкометров OneTouch, которые якобы использовались при испытании, но устройства с такими номерами не изготавливались. Отчеты "Диаконта" о результатах ряда испытаний датированы более ранней датой, чем дата самих испытаний. Наконец, отметил суд, исследования условий хранения и сроков годности, которые занимают 24-25 месяцев, должны были бы начаться в июне 2022 года, когда не было не только тест-полосок, но и техусловий на их изготовление. В итоге суд пришел к выводу, что "исследования и испытания фактически не проводились или проведены с существенными нарушениями", а приказ противоречит не только правилам регистрации медицинских изделий, но и закону "Об основах охраны здоровья граждан", поскольку "допущено к обращению медицинское изделие, в отношении которого не подтверждены качество, эффективность и безопасность".
https://ria.ru/20240315/glyukometr-1933262827.html
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федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), россия, москва
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Россия, Москва
Суд подтвердил незаконность регистрации тест-полосок для OneTouch

Суд подтвердил незаконность регистрации тест-полосок для глюкометра OneTouch

© Getty Images / LauresТест-полоски для глюкометра
Тест-полоски для глюкометра - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Getty Images / Laures
Тест-полоски для глюкометра. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд, как и нижестоящая инстанция, признал незаконным приказ Росздравнадзора о госрегистрации в России в качестве медицинского изделия тест-полосок ООО "Диаконт", якобы совместимых с глюкометрами OneTouch, выпускаемыми швейцарской компанией LifeScan.
Как говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости, апелляционный суд во вторник отклонил жалобы Росздравнадзора и "Диаконта" на принятое в апреле решение арбитражного суда Москвы. Суд тогда по заявлению LifeScan и ее российской "дочки" ООО "Лайфскан Раша" признал незаконным приказ ведомства от 1 октября 2024 года. После рассмотрения апелляций решение суда вступило в силу.
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В обращении в суд заявители сообщили, что они не участвовали в испытаниях тест-полосок "Авитал" для определения уровня глюкозы в крови и не давали заключения об их совместимости со своими глюкометрами. Структуры LifeScan сослались на письмо Росздравнадзора, согласно которому производитель должен прямо указать на возможность использования с его изделием расходных материалов другого производителя.
Суд согласился, что в данном случае совместимость должна определяться производителем глюкометра, однако ответчиком "не представлено доказательств привлечения заявителей к проведению испытаний".
При этом "в случае причинения вреда жизни или здоровью граждан при использовании тест-полосок "Авитал" совместно с глюкометром заявителей… заявителям может быть причинен как репутационный, так и имущественный ущерб", отметил суд.
Заявители указали суду также на противоречия как в заключении экспертов Росздравнадзора, рекомендовавших выдать госрегистрацию, так и в регистрационном досье.
В досье, например, указаны серийные номера глюкометров OneTouch, которые якобы использовались при испытании, но устройства с такими номерами не изготавливались. Отчеты "Диаконта" о результатах ряда испытаний датированы более ранней датой, чем дата самих испытаний.
Наконец, отметил суд, исследования условий хранения и сроков годности, которые занимают 24-25 месяцев, должны были бы начаться в июне 2022 года, когда не было не только тест-полосок, но и техусловий на их изготовление.
В итоге суд пришел к выводу, что "исследования и испытания фактически не проводились или проведены с существенными нарушениями", а приказ противоречит не только правилам регистрации медицинских изделий, но и закону "Об основах охраны здоровья граждан", поскольку "допущено к обращению медицинское изделие, в отношении которого не подтверждены качество, эффективность и безопасность".
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