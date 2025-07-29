https://ria.ru/20250729/germanija-2032107996.html

Германия играет ведущую роль в нагнетании русофобии в Европе, заявил Песков

Германия играет ведущую роль в нагнетании русофобии в Европе, заявил Песков - РИА Новости, 29.07.2025

Германия играет ведущую роль в нагнетании русофобии в Европе, заявил Песков

Германия принимает активное участие в нагнетании истеричной русофобии в Европе, пытается играть ведущую роль в этом, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T12:49:00+03:00

2025-07-29T12:49:00+03:00

2025-07-29T12:49:00+03:00

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Германия принимает активное участие в нагнетании истеричной русофобии в Европе, пытается играть ведущую роль в этом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В целом, конечно, Германия очень активно принимает участие в нагнетании истеричной русофобии на европейском континенте. Германия пытается и здесь тоже играть лидирующую роль", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250729/peskov-2032107569.html

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в мире, германия, европа, россия, дмитрий песков