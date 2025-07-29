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Германия играет ведущую роль в нагнетании русофобии в Европе, заявил Песков - РИА Новости, 29.07.2025
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12:49 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/germanija-2032107996.html
Германия играет ведущую роль в нагнетании русофобии в Европе, заявил Песков
Германия играет ведущую роль в нагнетании русофобии в Европе, заявил Песков - РИА Новости, 29.07.2025
Германия играет ведущую роль в нагнетании русофобии в Европе, заявил Песков
Германия принимает активное участие в нагнетании истеричной русофобии в Европе, пытается играть ведущую роль в этом, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T12:49:00+03:00
2025-07-29T12:49:00+03:00
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германия
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россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Германия принимает активное участие в нагнетании истеричной русофобии в Европе, пытается играть ведущую роль в этом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В целом, конечно, Германия очень активно принимает участие в нагнетании истеричной русофобии на европейском континенте. Германия пытается и здесь тоже играть лидирующую роль", - сказал Песков журналистам.
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в мире, германия, европа, россия, дмитрий песков
В мире, Германия, Европа, Россия, Дмитрий Песков
Германия играет ведущую роль в нагнетании русофобии в Европе, заявил Песков

Песков: Германия активно участвует в нагнетании истеричной русофобии в Европе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Германия принимает активное участие в нагнетании истеричной русофобии в Европе, пытается играть ведущую роль в этом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В целом, конечно, Германия очень активно принимает участие в нагнетании истеричной русофобии на европейском континенте. Германия пытается и здесь тоже играть лидирующую роль", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
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В миреГерманияЕвропаРоссияДмитрий Песков
 
 
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