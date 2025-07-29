https://ria.ru/20250729/germanija-2032107996.html
Германия играет ведущую роль в нагнетании русофобии в Европе, заявил Песков
Германия играет ведущую роль в нагнетании русофобии в Европе, заявил Песков - РИА Новости, 29.07.2025
Германия играет ведущую роль в нагнетании русофобии в Европе, заявил Песков
Германия принимает активное участие в нагнетании истеричной русофобии в Европе, пытается играть ведущую роль в этом, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T12:49:00+03:00
2025-07-29T12:49:00+03:00
2025-07-29T12:49:00+03:00
в мире
германия
европа
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_4861a68e1484277a3e3cff73bc93a47e.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Германия принимает активное участие в нагнетании истеричной русофобии в Европе, пытается играть ведущую роль в этом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В целом, конечно, Германия очень активно принимает участие в нагнетании истеричной русофобии на европейском континенте. Германия пытается и здесь тоже играть лидирующую роль", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250729/peskov-2032107569.html
германия
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_eacc16d035b3eb7ef209e8f073356698.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, европа, россия, дмитрий песков
В мире, Германия, Европа, Россия, Дмитрий Песков
Германия играет ведущую роль в нагнетании русофобии в Европе, заявил Песков
Песков: Германия активно участвует в нагнетании истеричной русофобии в Европе