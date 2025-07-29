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Генпрокуратура открыла канал в мессенджере Max - РИА Новости, 29.07.2025
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12:05 29.07.2025 (обновлено: 15:40 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/genprokuratura-2032101888.html
Генпрокуратура открыла канал в мессенджере Max
Генпрокуратура открыла канал в мессенджере Max - РИА Новости, 29.07.2025
Генпрокуратура открыла канал в мессенджере Max
Генеральная прокуратура открыла канал в национальном мессенджере Max, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T12:05:00+03:00
2025-07-29T15:40:00+03:00
технологии
россия
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Генеральная прокуратура открыла канал в национальном мессенджере Max, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства. "Канал Генпрокуратуры России теперь доступен в национальном мессенджере. Переходите по ссылке и включайте уведомления о новых постах", — говорится в публикации.В марте компания VK запустила бета-версию мессенджера Max. Она позволяет общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайт. Цифровую платформу можно скачать в App Store, RuStore и Google Play. В начале июля число пользователей мессенджера превысило два миллиона.В июле правительство определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, — это "дочка" VK "Коммуникационная платформа".
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Новости
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РИА Новости
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технологии, россия, генеральная прокуратура рф
Технологии, Россия, Генеральная прокуратура РФ
Генпрокуратура открыла канал в мессенджере Max

Генпрокуратура открыла свой канал в национальном мессенджере Max

© Генпрокуратура РоссииГенпрокуратура России открыла канал в мессенджере Max
Генпрокуратура России открыла канал в мессенджере Max - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Генпрокуратура России
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Генеральная прокуратура открыла канал в национальном мессенджере Max, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.
"Канал Генпрокуратуры России теперь доступен в национальном мессенджере. Переходите по ссылке и включайте уведомления о новых постах", — говорится в публикации.
В марте компания VK запустила бета-версию мессенджера Max. Она позволяет общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайт. Цифровую платформу можно скачать в App Store, RuStore и Google Play. В начале июля число пользователей мессенджера превысило два миллиона.
В июле правительство определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, — это "дочка" VK "Коммуникационная платформа".
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Max занял второе место в App Store
Вчера, 11:20
 
ТехнологииРоссияГенеральная прокуратура РФ
 
 
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