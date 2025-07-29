https://ria.ru/20250729/genprokuratura-2032101888.html

Генпрокуратура открыла канал в мессенджере Max

Генпрокуратура открыла канал в мессенджере Max - РИА Новости, 29.07.2025

Генпрокуратура открыла канал в мессенджере Max

Генеральная прокуратура открыла канал в национальном мессенджере Max, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T12:05:00+03:00

2025-07-29T12:05:00+03:00

2025-07-29T15:40:00+03:00

технологии

россия

генеральная прокуратура рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032150387_0:402:1280:1122_1920x0_80_0_0_c07aa3806cb5af4a6b0df6e863be8e45.jpg

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Генеральная прокуратура открыла канал в национальном мессенджере Max, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства. "Канал Генпрокуратуры России теперь доступен в национальном мессенджере. Переходите по ссылке и включайте уведомления о новых постах", — говорится в публикации.В марте компания VK запустила бета-версию мессенджера Max. Она позволяет общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайт. Цифровую платформу можно скачать в App Store, RuStore и Google Play. В начале июля число пользователей мессенджера превысило два миллиона.В июле правительство определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, — это "дочка" VK "Коммуникационная платформа".

https://ria.ru/20250729/max-2032093143.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, генеральная прокуратура рф