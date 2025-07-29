https://ria.ru/20250729/genprokuratura-2032101888.html
Генпрокуратура открыла канал в мессенджере Max
Генпрокуратура открыла канал в мессенджере Max - РИА Новости, 29.07.2025
Генпрокуратура открыла канал в мессенджере Max
Генеральная прокуратура открыла канал в национальном мессенджере Max, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T12:05:00+03:00
2025-07-29T12:05:00+03:00
2025-07-29T15:40:00+03:00
технологии
россия
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032150387_0:402:1280:1122_1920x0_80_0_0_c07aa3806cb5af4a6b0df6e863be8e45.jpg
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Генеральная прокуратура открыла канал в национальном мессенджере Max, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства. "Канал Генпрокуратуры России теперь доступен в национальном мессенджере. Переходите по ссылке и включайте уведомления о новых постах", — говорится в публикации.В марте компания VK запустила бета-версию мессенджера Max. Она позволяет общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайт. Цифровую платформу можно скачать в App Store, RuStore и Google Play. В начале июля число пользователей мессенджера превысило два миллиона.В июле правительство определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, — это "дочка" VK "Коммуникационная платформа".
https://ria.ru/20250729/max-2032093143.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032150387_0:320:1280:1280_1920x0_80_0_0_62898c3105f44503571666eefbb00b89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, генеральная прокуратура рф
Технологии, Россия, Генеральная прокуратура РФ
Генпрокуратура открыла канал в мессенджере Max
Генпрокуратура открыла свой канал в национальном мессенджере Max