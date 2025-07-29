https://ria.ru/20250729/gasanov-2032059171.html

Приставы не смогли взыскать долг с компании блогера Гасанова

Приставы не смогли взыскать долг с компании блогера Гасанова - РИА Новости, 29.07.2025

Приставы не смогли взыскать долг с компании блогера Гасанова

Приставы не нашли имущество и деньги у компании блогера Гусейна Гасанова и не смогли взыскать 680 тысяч рублей долга, выяснило РИА Новости, ознакомившись с... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T05:26:00+03:00

2025-07-29T05:26:00+03:00

2025-07-29T05:26:00+03:00

москва

россия

гусейн гасанов

екатерина мизулина

федеральная налоговая служба (фнс россии)

лига безопасного интернета

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958734940_0:76:2047:1227_1920x0_80_0_0_b1ef675defbdbbc7ddc528e994856f2b.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Приставы не нашли имущество и деньги у компании блогера Гусейна Гасанова и не смогли взыскать 680 тысяч рублей долга, выяснило РИА Новости, ознакомившись с судебными документами и материалами приставов. По данным сервиса "БИР-Аналитик", блогер является учредителем ООО "Банда Фудс" с 2022 года, ему принадлежит доля в компании в размере 40%. Согласно информации из карточки компании, на 28 июля фирма является действующей, а ее основным видом деятельности является "деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания". По информации из судебных документов, в августе 2024 года компания "Доставка 24" подала в суд на "Банда Фудс" о взыскании задолженности по договору оказания услуг и процентов за год "пользования чужими денежными средствами". Всего по иску взыскивалось 645 тысяч рублей и 200 тысяч рублей на оплату услуг представителя, следует из документов. Из материалов приставов следует, что в начале октября 2024 года было возбуждено исполнительное производство о взыскании свыше 680 тысяч рублей. Однако в середине апреля 2025 года производство прекратили из-за "невозможности установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денег и иных ценностей", следует из материалов приставов. Вместе с тем, согласно судебным документам, в конце марта 2024 года на компанию блогера в суд подала еще одна организация, "Артпласт", о взыскании задолженности и неустойки в 100 тысяч рублей. В конце мая этого же года приставы возбудили производство, следует из материалов приставов. И сейчас, согласно материалам приставов, "Банда Фудс" должна более 103 тысяч рублей, производство не прекращено. Чертановский суд Москвы в конце апреля заочно арестовал Гасанова на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции, также он объявлен в международный розыск по делу о легализации (отмывание) денежных средств в особо крупном размере. Гасанову заочно предъявлено обвинение. По версии следствия, в 2019-2021 годах Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 миллионов рублей. В целях придания видимости правомерного пользования деньгами он легализовал из них более 20 миллионов рублей путем финансовых операций. ФНС РФ в июне 2024 года подала в суд на Гасанова за неуплату налогов, его счета были заморожены. В июле глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что блогер находится в бегах, а его компании закрыты за долги перед государством. В поданном в арбитражный суд Москвы исковом заявлении ФНС просила обратить взыскание на имущество Гасанова ориентировочной стоимостью 112 миллионов рублей. В сентябре истец отказался от иска, и суд прекратил дело. Причины отказа не уточнялись.

https://ria.ru/20250729/dolg-2032056671.html

https://ria.ru/20250719/trepova-2030093640.html

https://ria.ru/20250714/blinovskaya-2029063919.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, гусейн гасанов, екатерина мизулина, федеральная налоговая служба (фнс россии), лига безопасного интернета