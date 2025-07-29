https://ria.ru/20250729/gasanov-2032059171.html
Приставы не смогли взыскать долг с компании блогера Гасанова
Приставы не смогли взыскать долг с компании блогера Гасанова - РИА Новости, 29.07.2025
Приставы не смогли взыскать долг с компании блогера Гасанова
Приставы не нашли имущество и деньги у компании блогера Гусейна Гасанова и не смогли взыскать 680 тысяч рублей долга, выяснило РИА Новости, ознакомившись с... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T05:26:00+03:00
2025-07-29T05:26:00+03:00
2025-07-29T05:26:00+03:00
москва
россия
гусейн гасанов
екатерина мизулина
федеральная налоговая служба (фнс россии)
лига безопасного интернета
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958734940_0:76:2047:1227_1920x0_80_0_0_b1ef675defbdbbc7ddc528e994856f2b.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Приставы не нашли имущество и деньги у компании блогера Гусейна Гасанова и не смогли взыскать 680 тысяч рублей долга, выяснило РИА Новости, ознакомившись с судебными документами и материалами приставов. По данным сервиса "БИР-Аналитик", блогер является учредителем ООО "Банда Фудс" с 2022 года, ему принадлежит доля в компании в размере 40%. Согласно информации из карточки компании, на 28 июля фирма является действующей, а ее основным видом деятельности является "деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания". По информации из судебных документов, в августе 2024 года компания "Доставка 24" подала в суд на "Банда Фудс" о взыскании задолженности по договору оказания услуг и процентов за год "пользования чужими денежными средствами". Всего по иску взыскивалось 645 тысяч рублей и 200 тысяч рублей на оплату услуг представителя, следует из документов. Из материалов приставов следует, что в начале октября 2024 года было возбуждено исполнительное производство о взыскании свыше 680 тысяч рублей. Однако в середине апреля 2025 года производство прекратили из-за "невозможности установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денег и иных ценностей", следует из материалов приставов. Вместе с тем, согласно судебным документам, в конце марта 2024 года на компанию блогера в суд подала еще одна организация, "Артпласт", о взыскании задолженности и неустойки в 100 тысяч рублей. В конце мая этого же года приставы возбудили производство, следует из материалов приставов. И сейчас, согласно материалам приставов, "Банда Фудс" должна более 103 тысяч рублей, производство не прекращено. Чертановский суд Москвы в конце апреля заочно арестовал Гасанова на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции, также он объявлен в международный розыск по делу о легализации (отмывание) денежных средств в особо крупном размере. Гасанову заочно предъявлено обвинение. По версии следствия, в 2019-2021 годах Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 миллионов рублей. В целях придания видимости правомерного пользования деньгами он легализовал из них более 20 миллионов рублей путем финансовых операций. ФНС РФ в июне 2024 года подала в суд на Гасанова за неуплату налогов, его счета были заморожены. В июле глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что блогер находится в бегах, а его компании закрыты за долги перед государством. В поданном в арбитражный суд Москвы исковом заявлении ФНС просила обратить взыскание на имущество Гасанова ориентировочной стоимостью 112 миллионов рублей. В сентябре истец отказался от иска, и суд прекратил дело. Причины отказа не уточнялись.
https://ria.ru/20250729/dolg-2032056671.html
https://ria.ru/20250719/trepova-2030093640.html
https://ria.ru/20250714/blinovskaya-2029063919.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958734940_0:0:2047:1536_1920x0_80_0_0_f47bb6e4782ca1488d7ce76fcf23789c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, гусейн гасанов, екатерина мизулина, федеральная налоговая служба (фнс россии), лига безопасного интернета
Москва, Россия, Гусейн Гасанов, Екатерина Мизулина, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Лига безопасного интернета
Приставы не смогли взыскать долг с компании блогера Гасанова
Приставы не нашли денег для взыскания долга у компании блогера Гасанова
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Приставы не нашли имущество и деньги у компании блогера Гусейна Гасанова и не смогли взыскать 680 тысяч рублей долга, выяснило РИА Новости, ознакомившись с судебными документами и материалами приставов.
По данным сервиса "БИР-Аналитик", блогер является учредителем ООО "Банда Фудс" с 2022 года, ему принадлежит доля в компании в размере 40%. Согласно информации из карточки компании, на 28 июля фирма является действующей, а ее основным видом деятельности является "деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания".
По информации из судебных документов, в августе 2024 года компания "Доставка 24" подала в суд на "Банда Фудс" о взыскании задолженности по договору оказания услуг и процентов за год "пользования чужими денежными средствами". Всего по иску взыскивалось 645 тысяч рублей и 200 тысяч рублей на оплату услуг представителя, следует из документов.
Из материалов приставов следует, что в начале октября 2024 года было возбуждено исполнительное производство о взыскании свыше 680 тысяч рублей. Однако в середине апреля 2025 года производство прекратили из-за "невозможности установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денег и иных ценностей", следует из материалов приставов.
Вместе с тем, согласно судебным документам, в конце марта 2024 года на компанию блогера в суд подала еще одна организация, "Артпласт", о взыскании задолженности и неустойки в 100 тысяч рублей. В конце мая этого же года приставы возбудили производство, следует из материалов приставов. И сейчас, согласно материалам приставов, "Банда Фудс" должна более 103 тысяч рублей, производство не прекращено.
Чертановский суд Москвы
в конце апреля заочно арестовал Гасанова
на два месяца с момента задержания на территории РФ
или экстрадиции, также он объявлен в международный розыск по делу о легализации (отмывание) денежных средств в особо крупном размере. Гасанову заочно предъявлено обвинение.
По версии следствия, в 2019-2021 годах Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 миллионов рублей. В целях придания видимости правомерного пользования деньгами он легализовал из них более 20 миллионов рублей путем финансовых операций.
ФНС
РФ в июне 2024 года подала в суд на Гасанова за неуплату налогов, его счета были заморожены. В июле глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина
заявила, что блогер находится в бегах, а его компании закрыты за долги перед государством.
В поданном в арбитражный суд Москвы исковом заявлении ФНС просила обратить взыскание на имущество Гасанова ориентировочной стоимостью 112 миллионов рублей. В сентябре истец отказался от иска, и суд прекратил дело. Причины отказа не уточнялись.