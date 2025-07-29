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Петербургская филармония проведет концерт памяти Шостаковича - РИА Новости, 29.07.2025
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Культура
 
19:23 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/filarmonija-2032219116.html
Петербургская филармония проведет концерт памяти Шостаковича
Петербургская филармония проведет концерт памяти Шостаковича - РИА Новости, 29.07.2025
Петербургская филармония проведет концерт памяти Шостаковича
Петербургская филармония посвятит 50-летию со дня кончины композитора Дмитрия Шостаковича концерт Заслуженного коллектива России под управлением главного... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T19:23:00+03:00
2025-07-29T19:23:00+03:00
культура
культура
россия
дмитрий шостакович
санкт-петербургская филармония имени д. д. шостаковича
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Петербургская филармония посвятит 50-летию со дня кончины композитора Дмитрия Шостаковича концерт Заслуженного коллектива России под управлением главного дирижера филармонии Николая Алексеева, сообщили в пресс-службе филармонии. Композитор ушел из жизни 9 августа 1975 года, в дату, ставшую знаковой как в его биографии, так и в музыкальной и общественно-политической истории: 9 августа 1942 года в Ленинграде, в Большом зале филармонии, состоялась блокадная премьера Седьмой "Ленинградской" симфонии, имевшая всемирный резонанс. Создание симфонии, предрекавшей Победу, утвердило за Шостаковичем репутацию признанного классика, отмечается в сообщении. Девятого августа 2025 года Седьмую симфонию исполнит Заслуженный коллектив России, чья история неразрывно связана с судьбой композитора, добавили в пресс-службе. Поясняется, что именно этот оркестр осуществил мировые премьеры большинства его симфонических сочинений, создал под управлением выдающегося дирижера Евгения Мравинского их эталонные интерпретации. С Мравинским, возглавлявшим Заслуженный коллектив на протяжении полувека, Шостакович был связан дружбой, посвятил ему Восьмую симфонию. В июле 1942 года композитор специально прилетел в Новосибирск, куда были эвакуированы оркестр и дирижер, чтобы присутствовать на первом исполнении ими Седьмой симфонии. Восьмого августа в Бетховенском фойе Большого зала филармонии откроется выставка произведений выдающегося ленинградского художника Александра Траугота, посвященная великому композитору, продолжили в пресс-службе. Для Траугота тема личности и творчества Шостаковича священна и "сопровождает" его всю жизнь, говорится в сообщении. Искусство композитора пришло к нему с войной и блокадой. Седьмая симфония, которую десятилетний мальчик услышал по радио в блокадном городе, стала одним из самых сильных музыкальных впечатлений его жизни, рассказали в пресс-службе. На выставке "Александр Траугот. Время Шостаковича. Графика", посвященной 50-летию присвоения Петербургской филармонии имени Д. Д. Шостаковича, будут представлены станковые произведения, созданные мастером с середины 2010-х по 2025 год. Это иллюстрации, преимущественно неопубликованные, для монографии Елены Матвеевой "Повесть о Дмитрии Шостаковиче. Бессмертие", вышедшей в 2015 году, а также для книг, вышедших в издательстве "Вита нова" – ярких литературных свидетельств различных авторов, посвященных драматическим событиям жизни и культуры России первой половины ХХ века. Как отметили в пресс-службе филармонии, особенно значима серия работ 2025 года, посвященная композитору и выполненная специально для выставки. Впервые будут экспонироваться и предметы декоративно-прикладного искусства из коллекции Трагуота с созданными автором визуальными сюжетами, дополняющими тематический контент. На выставке также будут представлены нотные издания с автографами и авторскими пометками Шостаковича из фондов музыкальной библиотеки филармонии. Выставка продлится до 31 октября.
https://ria.ru/20231005/uchitelya-1900450600.html
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культура, россия, дмитрий шостакович, санкт-петербургская филармония имени д. д. шостаковича
Культура, Культура, Россия, Дмитрий Шостакович, Санкт-Петербургская филармония имени Д. Д. Шостаковича
Петербургская филармония проведет концерт памяти Шостаковича

Петербургская филармония посвятит концерт 50-летию со дня смерти Шостаковича

© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкПетербургская филармония им.Д.Шостаковича
Петербургская филармония им.Д.Шостаковича - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Петербургская филармония им.Д.Шостаковича. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Петербургская филармония посвятит 50-летию со дня кончины композитора Дмитрия Шостаковича концерт Заслуженного коллектива России под управлением главного дирижера филармонии Николая Алексеева, сообщили в пресс-службе филармонии.
Композитор ушел из жизни 9 августа 1975 года, в дату, ставшую знаковой как в его биографии, так и в музыкальной и общественно-политической истории: 9 августа 1942 года в Ленинграде, в Большом зале филармонии, состоялась блокадная премьера Седьмой "Ленинградской" симфонии, имевшая всемирный резонанс. Создание симфонии, предрекавшей Победу, утвердило за Шостаковичем репутацию признанного классика, отмечается в сообщении.
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Девятого августа 2025 года Седьмую симфонию исполнит Заслуженный коллектив России, чья история неразрывно связана с судьбой композитора, добавили в пресс-службе. Поясняется, что именно этот оркестр осуществил мировые премьеры большинства его симфонических сочинений, создал под управлением выдающегося дирижера Евгения Мравинского их эталонные интерпретации. С Мравинским, возглавлявшим Заслуженный коллектив на протяжении полувека, Шостакович был связан дружбой, посвятил ему Восьмую симфонию. В июле 1942 года композитор специально прилетел в Новосибирск, куда были эвакуированы оркестр и дирижер, чтобы присутствовать на первом исполнении ими Седьмой симфонии.
Восьмого августа в Бетховенском фойе Большого зала филармонии откроется выставка произведений выдающегося ленинградского художника Александра Траугота, посвященная великому композитору, продолжили в пресс-службе.
Для Траугота тема личности и творчества Шостаковича священна и "сопровождает" его всю жизнь, говорится в сообщении. Искусство композитора пришло к нему с войной и блокадой. Седьмая симфония, которую десятилетний мальчик услышал по радио в блокадном городе, стала одним из самых сильных музыкальных впечатлений его жизни, рассказали в пресс-службе.
На выставке "Александр Траугот. Время Шостаковича. Графика", посвященной 50-летию присвоения Петербургской филармонии имени Д. Д. Шостаковича, будут представлены станковые произведения, созданные мастером с середины 2010-х по 2025 год. Это иллюстрации, преимущественно неопубликованные, для монографии Елены Матвеевой "Повесть о Дмитрии Шостаковиче. Бессмертие", вышедшей в 2015 году, а также для книг, вышедших в издательстве "Вита нова" – ярких литературных свидетельств различных авторов, посвященных драматическим событиям жизни и культуры России первой половины ХХ века.
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Как отметили в пресс-службе филармонии, особенно значима серия работ 2025 года, посвященная композитору и выполненная специально для выставки. Впервые будут экспонироваться и предметы декоративно-прикладного искусства из коллекции Трагуота с созданными автором визуальными сюжетами, дополняющими тематический контент.
На выставке также будут представлены нотные издания с автографами и авторскими пометками Шостаковича из фондов музыкальной библиотеки филармонии.
Выставка продлится до 31 октября.
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