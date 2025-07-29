https://ria.ru/20250729/estrada-2032130241.html

Олег Анофриев: как мать заставила бросить Талызину, а Зыкина подарила роль

Олег Анофриев: как мать заставила бросить Талызину, а Зыкина подарила роль - РИА Новости, 29.07.2025

Олег Анофриев: как мать заставила бросить Талызину, а Зыкина подарила роль

Он мог стать мужем Валентины Талызиной, но выбрал мать. Олег Анофриев — голос советской эстрады, который променял любовь на послушание. Как ультиматум "Или я,... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T19:00:00+03:00

2025-07-29T19:00:00+03:00

2025-07-29T19:00:00+03:00

олег анофриев

людмила зыкина

валентина талызина

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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Он мог стать мужем Валентины Талызиной, но выбрал мать. Олег Анофриев — голос советской эстрады, который променял любовь на послушание. Как ультиматум "Или я, или твоя Наташа" сломал его личную жизнь – в материале РИА Новости.Детство, война и спасенная судьбаОлег Анофриев, чей голос стал колыбельной для миллионов советских детей, в детстве едва не лишился руки из-за взрыва немецкой гранаты. В 12 лет, играя в "войнушку", мальчик подорвался на боеприпасе, оставшемся после войны. Чудом сдетонировал лишь взрыватель, но травма осталась на всю жизнь. Несмотря на поврежденную руку, Олег научился играть на фортепиано — упрямство и любовь к музыке оказались сильнее обстоятельств.Театральный бунтарь с "пивным" талантомПоступление в Школу-студию МХАТ стало анекдотом. Анофриев прочитал монолог деда Щукаря так, что комиссия "ржала как лошади". Учебу он вспоминал с иронией: "Талант мне дали свыше, а не педагоги — я на лекциях пиво пил и спал". Эта бесшабашность стала его визитной карточкой. Он не боялся нарушать правила, будь то учебные нормы или творческие каноны.Исповедь бунтаряСудьба Олега Анофриева — это история постоянного выбора между долгом и страстью, между семьей и искусством, между трезвым расчетом и пьяным бесстрашием. Его жизнь напоминает драматический спектакль, где смешные сцены неожиданно сменяются трагическими, а герой постоянно балансирует на грани между триумфом и падением.Родительский дом, который он покинул, хлопнув дверью, стал первой жертвой на его пути. Мать, Мария Гавриловна, мечтавшая видеть сына великим артистом, не могла смириться с его выбором в лице Натальи Отливщиковой. "Выбирай: или я, или она" — этот ультиматум прозвучал, когда Наталья уже носила под сердцем их ребенка. Анофриев сделал выбор мгновенно, но груз этого решения будет давить на него всю жизнь."Этот камень вины — самый тяжелый. С ним и умру", — признавался он много лет спустя.Мечта о сыне, так и не сбывшаяся, стала еще одной незаживающей раной. Когда в роддоме ему сообщили о рождении дочери и медицинских осложнениях, означающих, что наследника у него больше не будет, он сильно напился. Но утром, взяв на руки маленькую Машу, рассмеялся, заметив в ее чертах свое же упрямство. "Смотри, Наташа, у нее мой подбородок — упрямый, как у настоящего мужика!" Эта двойственность — способность в самый мрачный момент найти повод для улыбки — и была его сутью.Конфликт с ЗыкинойИстория создания легендарной песни "Какая песня без баяна" могла бы стать сюжетом для драматического фильма о советской эстраде. В 1970-х годах Олег Анофриев, уже известный как актер и исполнитель, написал эту искрометную композицию, которая впоследствии стала народным шлягером. Однако путь песни к славе оказался тернистым и оставил в душе артиста горький осадок.Анофриев решил предложить песню Людмиле Зыкиной — королеве советской эстрады, с которой был знаком еще с тех времен, когда будущая народная артистка скромно пела в третьем ряду Воронежского хора, а он подрабатывал конферансье. Казалось бы, старые знакомые должны были найти общий язык. Однако звонок Анофриева закончился скандалом."Пришлите ноты моему помощнику", — холодно ответила Зыкина, занявшая к тому времени положение "кремлевской соловушки". Это пренебрежительное отношение взбесило Анофриева, известного своим горячим нравом. По воспоминаниям современников, он "послал ее по известному адресу", хлопнув трубкой.Обиженный Анофриев отдал песню Александре Стрельченко — талантливой, но менее титулованной исполнительнице. Результат превзошел все ожидания: "Какая песня без баяна" моментально стала народным хитом. Ее распевали на свадьбах, в ресторанах и даже включили в "Словарь современных цитат".Говорят, когда Зыкина услышала песню по радио, она с досадой бросила своему помощнику: "А ведь мне это предлагали!" Но для Анофриева эта страница была уже закрыта. Он не любил возвращаться к старым обидам, предпочитая двигаться вперед.Многие утверждали, что Зыкина позже пыталась искупить вину перед Олегом и способствовала тому, чтобы он участвовал в "Бременских музыкантов", озвучивая Трубадура.Алкоголик и изменщикПервый серьезный срыв на съемках "Коллег" был только началом. Гастроли в Германии, где он нашел "свою" компанию среди советских офицеров, закончились позорным возвращением, когда в Шереметьево у него отобрали паспорт для проверки.Друзья шептали Наталье: "Брось его! Алкоголик и бабник!" Он и сам признавал: "Было... Женщины вешались на шею". Но одна крепость так и осталась неприступной — Валентина Талызина. Их странная дружба, начавшаяся с неразделенного чувства, стала для Анофриева настоящим спасением. Когда его на месяцы отстраняли от концертов, именно Талызина маршировала в райком с требованием: "Товарищи, когда же вы вернете нам Анофриева?!" И ведь возвращали.В воспоминаниях Анофриева упоминается, что он испытывал симпатию к Талызиной, но их отношения остались платоническими: "Валя Талызина стала друганом на всю жизнь. Когда я уходил в запои, она шла в райком выпрашивать для меня разрешение на концерты".Однако ходил слух, что Анофриев был тайно влюблен в Талызину, но именно его строгая и властная мать заставила "бросить" Валю, не проводить с ней много времени, а быть рядом с женой и ребенком. Мечта Олега о романе с известной певицей так и не сбылась.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

олег анофриев, людмила зыкина, валентина талызина