https://ria.ru/20250729/ekvador-2032063902.html
Эксперт прокомментировал инициативу Киева по поиску наемников в Эквадоре
Эксперт прокомментировал инициативу Киева по поиску наемников в Эквадоре - РИА Новости, 29.07.2025
Эксперт прокомментировал инициативу Киева по поиску наемников в Эквадоре
Инициативы Киева по поиску наемников в Эквадоре запрещены конституцией страны - она предписывает мирное разрешение конфликтов, сообщил РИА Новости адвокат,... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T07:34:00+03:00
2025-07-29T07:34:00+03:00
2025-07-29T07:34:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июл - РИА Новости. Инициативы Киева по поиску наемников в Эквадоре запрещены конституцией страны - она предписывает мирное разрешение конфликтов, сообщил РИА Новости адвокат, профессор, эксперт по геополитическим и международным вопросам Пабло Барраган. "Контекст заявления МИД Украины говорит об усилиях, чтобы Эквадор был вовлечен во внешний конфликт, в то время как конституция страны запрещает, чтобы Эквадор вмешивался во внешние конфликты. Поэтому привлек большое внимание и вызвал большую обеспокоенность тот факт, что заявления МИД Украины могут быть направлены на поиск наемников", - отметил Барраган. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 21 июля сообщил, что Киев планирует до конца этого года открыть четыре новых посольства в Доминиканской Республике, Эквадоре, Панаме и Уругвае. За несколько дней до этого эквадорская газета El Universo опубликовала статью со ссылкой на соцсети Минобороны Украины о том, что Киев ищет иностранных граждан, готовых за деньги пополнить ряды армии. "Статья 416 конституции указывает, что отношения Эквадора с международным сообществом будут отвечать интересам народа Эквадора. Этот конфликт не входит в круг прямых интересов эквадорского государства", - подчеркнул Барраган. По его словам, второй пункт статьи 416 также абсолютно ясен: конституция предписывает мирное решение международных конфликтов и отвергает использование силы для их решения. "Это совершенно очевидный сценарий - Эквадор выступает за мирное разрешение международных споров и конфликтов", - сказал эксперт. Главный закон Эквадора также осуждает вмешательство других государств во внутренние дела страны, признает международное право и выступает за продвижение мира, отметил Барраган. "Инициативы киевского режима по поиску наемников в Эквадоре запрещены статьей 416 конституции", - подчеркнул эксперт.
https://ria.ru/20250330/posol-2008208730.html
https://ria.ru/20250702/ekvador-2026841497.html
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в мире, эквадор, украина, киев, андрей сибига
В мире, Эквадор, Украина, Киев, Андрей Сибига
Эксперт прокомментировал инициативу Киева по поиску наемников в Эквадоре
Адвокат Барраган: поиск наемников в Эквадоре запрещен конституцией страны
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июл - РИА Новости. Инициативы Киева по поиску наемников в Эквадоре запрещены конституцией страны - она предписывает мирное разрешение конфликтов, сообщил РИА Новости адвокат, профессор, эксперт по геополитическим и международным вопросам Пабло Барраган.
"Контекст заявления МИД Украины говорит об усилиях, чтобы Эквадор
был вовлечен во внешний конфликт, в то время как конституция страны запрещает, чтобы Эквадор вмешивался во внешние конфликты. Поэтому привлек большое внимание и вызвал большую обеспокоенность тот факт, что заявления МИД Украины могут быть направлены на поиск наемников", - отметил Барраган.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига
21 июля сообщил, что Киев
планирует до конца этого года открыть четыре новых посольства в Доминиканской Республике, Эквадоре, Панаме
и Уругвае
. За несколько дней до этого эквадорская газета El Universo опубликовала статью со ссылкой на соцсети Минобороны Украины о том, что Киев ищет иностранных граждан, готовых за деньги пополнить ряды армии.
"Статья 416 конституции указывает, что отношения Эквадора с международным сообществом будут отвечать интересам народа Эквадора. Этот конфликт не входит в круг прямых интересов эквадорского государства", - подчеркнул Барраган.
По его словам, второй пункт статьи 416 также абсолютно ясен: конституция предписывает мирное решение международных конфликтов и отвергает использование силы для их решения. "Это совершенно очевидный сценарий - Эквадор выступает за мирное разрешение международных споров и конфликтов", - сказал эксперт.
Главный закон Эквадора также осуждает вмешательство других государств во внутренние дела страны, признает международное право и выступает за продвижение мира, отметил Барраган.
"Инициативы киевского режима по поиску наемников в Эквадоре запрещены статьей 416 конституции", - подчеркнул эксперт.