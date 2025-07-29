Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал инициативу Киева по поиску наемников в Эквадоре - РИА Новости, 29.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:34 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/ekvador-2032063902.html
Эксперт прокомментировал инициативу Киева по поиску наемников в Эквадоре
Эксперт прокомментировал инициативу Киева по поиску наемников в Эквадоре - РИА Новости, 29.07.2025
Эксперт прокомментировал инициативу Киева по поиску наемников в Эквадоре
Инициативы Киева по поиску наемников в Эквадоре запрещены конституцией страны - она предписывает мирное разрешение конфликтов, сообщил РИА Новости адвокат,... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T07:34:00+03:00
2025-07-29T07:34:00+03:00
в мире
эквадор
украина
киев
андрей сибига
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155055/90/1550559032_0:423:1920:1503_1920x0_80_0_0_d202045e3251b7ae22460aae21e5cbc9.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июл - РИА Новости. Инициативы Киева по поиску наемников в Эквадоре запрещены конституцией страны - она предписывает мирное разрешение конфликтов, сообщил РИА Новости адвокат, профессор, эксперт по геополитическим и международным вопросам Пабло Барраган. "Контекст заявления МИД Украины говорит об усилиях, чтобы Эквадор был вовлечен во внешний конфликт, в то время как конституция страны запрещает, чтобы Эквадор вмешивался во внешние конфликты. Поэтому привлек большое внимание и вызвал большую обеспокоенность тот факт, что заявления МИД Украины могут быть направлены на поиск наемников", - отметил Барраган. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 21 июля сообщил, что Киев планирует до конца этого года открыть четыре новых посольства в Доминиканской Республике, Эквадоре, Панаме и Уругвае. За несколько дней до этого эквадорская газета El Universo опубликовала статью со ссылкой на соцсети Минобороны Украины о том, что Киев ищет иностранных граждан, готовых за деньги пополнить ряды армии. "Статья 416 конституции указывает, что отношения Эквадора с международным сообществом будут отвечать интересам народа Эквадора. Этот конфликт не входит в круг прямых интересов эквадорского государства", - подчеркнул Барраган. По его словам, второй пункт статьи 416 также абсолютно ясен: конституция предписывает мирное решение международных конфликтов и отвергает использование силы для их решения. "Это совершенно очевидный сценарий - Эквадор выступает за мирное разрешение международных споров и конфликтов", - сказал эксперт. Главный закон Эквадора также осуждает вмешательство других государств во внутренние дела страны, признает международное право и выступает за продвижение мира, отметил Барраган. "Инициативы киевского режима по поиску наемников в Эквадоре запрещены статьей 416 конституции", - подчеркнул эксперт.
https://ria.ru/20250330/posol-2008208730.html
https://ria.ru/20250702/ekvador-2026841497.html
эквадор
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155055/90/1550559032_135:296:1785:1533_1920x0_80_0_0_d7f0d1ed398d370f49714bfb83100bba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эквадор, украина, киев, андрей сибига
В мире, Эквадор, Украина, Киев, Андрей Сибига
Эксперт прокомментировал инициативу Киева по поиску наемников в Эквадоре

Адвокат Барраган: поиск наемников в Эквадоре запрещен конституцией страны

© Pixabay / DEZALBКито, Эквадор
Кито, Эквадор - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Pixabay / DEZALB
Кито, Эквадор. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июл - РИА Новости. Инициативы Киева по поиску наемников в Эквадоре запрещены конституцией страны - она предписывает мирное разрешение конфликтов, сообщил РИА Новости адвокат, профессор, эксперт по геополитическим и международным вопросам Пабло Барраган.
"Контекст заявления МИД Украины говорит об усилиях, чтобы Эквадор был вовлечен во внешний конфликт, в то время как конституция страны запрещает, чтобы Эквадор вмешивался во внешние конфликты. Поэтому привлек большое внимание и вызвал большую обеспокоенность тот факт, что заявления МИД Украины могут быть направлены на поиск наемников", - отметил Барраган.
Столица Эквадора Кито - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Посол Эквадора рассказал о сохранении торговли с Россией
30 марта, 09:18
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 21 июля сообщил, что Киев планирует до конца этого года открыть четыре новых посольства в Доминиканской Республике, Эквадоре, Панаме и Уругвае. За несколько дней до этого эквадорская газета El Universo опубликовала статью со ссылкой на соцсети Минобороны Украины о том, что Киев ищет иностранных граждан, готовых за деньги пополнить ряды армии.
"Статья 416 конституции указывает, что отношения Эквадора с международным сообществом будут отвечать интересам народа Эквадора. Этот конфликт не входит в круг прямых интересов эквадорского государства", - подчеркнул Барраган.
По его словам, второй пункт статьи 416 также абсолютно ясен: конституция предписывает мирное решение международных конфликтов и отвергает использование силы для их решения. "Это совершенно очевидный сценарий - Эквадор выступает за мирное разрешение международных споров и конфликтов", - сказал эксперт.
Главный закон Эквадора также осуждает вмешательство других государств во внутренние дела страны, признает международное право и выступает за продвижение мира, отметил Барраган.
"Инициативы киевского режима по поиску наемников в Эквадоре запрещены статьей 416 конституции", - подчеркнул эксперт.
Полиция в Эквадоре - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
СМИ утверждают, что в Эквадоре задержали двоих россиян
2 июля, 23:59
 
В миреЭквадорУкраинаКиевАндрей Сибига
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала