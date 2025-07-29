https://ria.ru/20250729/efimov-2032104538.html

Ефимов: за полгода выдали около 700 градпланов для объектов образования

Ефимов: за полгода выдали около 700 градпланов для объектов образования - РИА Новости, 29.07.2025

Ефимов: за полгода выдали около 700 градпланов для объектов образования

Почти 700 градостроительных планов участков (ГПЗУ) для строительства объектов образования выдали в Москве с января по июнь 2025 года, сообщил заммэра столицы по РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T14:12:00+03:00

2025-07-29T14:12:00+03:00

2025-07-29T14:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Почти 700 градостроительных планов участков (ГПЗУ) для строительства объектов образования выдали в Москве с января по июнь 2025 года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."За шесть месяцев 2025 года в Москве выпустили 686 градостроительных планов земельных участков для строительства образовательных объектов. Это на пять процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост числа выданных документов свидетельствует о повышении интереса к развитию инфраструктуры дошкольного и школьного образования", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что больше всего таких планов с начала года оформили в Новомосковском и Центральном административных округах – 122 и 129 единиц соответственно.В свою очередь глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что больше всего ГПЗУ за полгода выпустили в Басманном и Таганском районах – 21 и 19 единиц соответственно.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строительство детского сада в Очаково-Матвеевском подойдет к концу в 2026 году.

https://ria.ru/20250729/moskva-2032044797.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы