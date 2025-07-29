Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: за полгода выдали около 700 градпланов для объектов образования - РИА Новости, 29.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/efimov-2032104538.html
Ефимов: за полгода выдали около 700 градпланов для объектов образования
Ефимов: за полгода выдали около 700 градпланов для объектов образования - РИА Новости, 29.07.2025
Ефимов: за полгода выдали около 700 градпланов для объектов образования
Почти 700 градостроительных планов участков (ГПЗУ) для строительства объектов образования выдали в Москве с января по июнь 2025 года, сообщил заммэра столицы по РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T14:12:00+03:00
2025-07-29T14:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819738_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4c90801f9fef7d1a7e6e6cd73132442b.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Почти 700 градостроительных планов участков (ГПЗУ) для строительства объектов образования выдали в Москве с января по июнь 2025 года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."За шесть месяцев 2025 года в Москве выпустили 686 градостроительных планов земельных участков для строительства образовательных объектов. Это на пять процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост числа выданных документов свидетельствует о повышении интереса к развитию инфраструктуры дошкольного и школьного образования", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что больше всего таких планов с начала года оформили в Новомосковском и Центральном административных округах – 122 и 129 единиц соответственно.В свою очередь глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что больше всего ГПЗУ за полгода выпустили в Басманном и Таганском районах – 21 и 19 единиц соответственно.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строительство детского сада в Очаково-Матвеевском подойдет к концу в 2026 году.
https://ria.ru/20250729/moskva-2032044797.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819738_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_a8593585f2dd2ac137ba6ddcd5a86aed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: за полгода выдали около 700 градпланов для объектов образования

Ефимов: за полгода выдали около 700 планов участков для объектов образования

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Почти 700 градостроительных планов участков (ГПЗУ) для строительства объектов образования выдали в Москве с января по июнь 2025 года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"За шесть месяцев 2025 года в Москве выпустили 686 градостроительных планов земельных участков для строительства образовательных объектов. Это на пять процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост числа выданных документов свидетельствует о повышении интереса к развитию инфраструктуры дошкольного и школьного образования", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что больше всего таких планов с начала года оформили в Новомосковском и Центральном административных округах – 122 и 129 единиц соответственно.
В свою очередь глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что больше всего ГПЗУ за полгода выпустили в Басманном и Таганском районах – 21 и 19 единиц соответственно.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строительство детского сада в Очаково-Матвеевском подойдет к концу в 2026 году.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Ефимов: в 2025 году Москва получила более 60 тысяч заявок в сфере имущества
Вчера, 11:12
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала