https://ria.ru/20250729/dtp-2032134015.html

В Тверской области две девочки перевернулись на квадроцикле

В Тверской области две девочки перевернулись на квадроцикле - РИА Новости, 29.07.2025

В Тверской области две девочки перевернулись на квадроцикле

Две девочки 12 и 13 лет в Тверской области взяли без спроса квадроцикл и поехали кататься, но перевернулись, в итоге одна из них погибла, сообщили СУСК и... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T14:39:00+03:00

2025-07-29T14:39:00+03:00

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россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Две девочки 12 и 13 лет в Тверской области взяли без спроса квадроцикл и поехали кататься, но перевернулись, в итоге одна из них погибла, сообщили СУСК и прокуратура региона. "Двадцать восьмого июля текущего года малолетние взяли без разрешения квадроцикл, катались по полевой дороге. Во время движения не справились с управлением, в связи с чем транспортное средство перевернулось и придавило одну из девочек. Ребенок от полученных травм скончался на месте происшествия", - сообщает следственное управление. По данному факту следственными органами СК России по Тверской области проводится проверка. Прокуратура уточняет, что за рулем квадроцикла была 12-летняя девочка, она погибла, ее пассажирка 13 лет госпитализирована в тяжелом состоянии. "Организована проверка требований законодательства о защите прав несовершеннолетних", - информирует надзорное ведомство.

https://ria.ru/20250729/dtp--2032067426.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия