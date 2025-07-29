https://ria.ru/20250729/dorogi-2032170423.html

Около 270 километров дорог отремонтируют в Липецкой области до конца года

Около 270 километров дорог отремонтируют в Липецкой области до конца года - РИА Новости, 29.07.2025

Около 270 километров дорог отремонтируют в Липецкой области до конца года

До конца года в Липецкой области отремонтируют 270 километров региональных дорог, из них почти 240 километров приведут в порядок в рамках национального проекта... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T17:06:00+03:00

2025-07-29T17:06:00+03:00

2025-07-29T17:10:00+03:00

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 29 июл - РИА Новости. До конца года в Липецкой области отремонтируют 270 километров региональных дорог, из них почти 240 километров приведут в порядок в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", сообщил губернатор Игорь Артамонов. В том числе благодаря нацпроекту отремонтируют автодорогу между селами Донское и Верхний Студенец в Задонском районе протяженностью 5,4 километра, отметил глава региона. Ремонт планируют завершить в октябре. За это время там полностью поменяют покрытие, приведут в порядок пять водопропускных труб внутри насыпи, обновят пять остановочных площадок, установят два новых павильона, сделают водосброс и установят лотки на участках с большим уклоном, чтобы отвести с проезжей части дождевую и талую воду, укрепят обочины. Кроме этого, дорожное полотно расширят, чтобы обеспечить безопасный проезд рейсового и школьного автобусов. Гарантия на выполненные работы составит четыре года. "Особое внимание при ремонте и строительстве дорог в регионе уделяем качеству проводимых работ – не только при приемке объектов, но и на всех этапах. Наши подрядчики знают, что в случае выявления брака им придется переделывать за свой счет", – отметил Артамонов. Он добавил, что всего в этом году в Липецкой области планируют привести в порядок 270 километров региональных дорог, из них 238 километров - по нацпроекту.

https://ria.ru/20250728/lipetsk-2031975277.html

липецкая область

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липецкая область, игорь артамонов