https://ria.ru/20250729/dorogi-2032170423.html
Около 270 километров дорог отремонтируют в Липецкой области до конца года
Около 270 километров дорог отремонтируют в Липецкой области до конца года - РИА Новости, 29.07.2025
Около 270 километров дорог отремонтируют в Липецкой области до конца года
До конца года в Липецкой области отремонтируют 270 километров региональных дорог, из них почти 240 километров приведут в порядок в рамках национального проекта... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T17:06:00+03:00
2025-07-29T17:06:00+03:00
2025-07-29T17:10:00+03:00
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032169810_0:60:1146:705_1920x0_80_0_0_952d30806ab1149640756d7eb86141d6.jpg
ЛИПЕЦК, 29 июл - РИА Новости. До конца года в Липецкой области отремонтируют 270 километров региональных дорог, из них почти 240 километров приведут в порядок в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", сообщил губернатор Игорь Артамонов. В том числе благодаря нацпроекту отремонтируют автодорогу между селами Донское и Верхний Студенец в Задонском районе протяженностью 5,4 километра, отметил глава региона. Ремонт планируют завершить в октябре. За это время там полностью поменяют покрытие, приведут в порядок пять водопропускных труб внутри насыпи, обновят пять остановочных площадок, установят два новых павильона, сделают водосброс и установят лотки на участках с большим уклоном, чтобы отвести с проезжей части дождевую и талую воду, укрепят обочины. Кроме этого, дорожное полотно расширят, чтобы обеспечить безопасный проезд рейсового и школьного автобусов. Гарантия на выполненные работы составит четыре года. "Особое внимание при ремонте и строительстве дорог в регионе уделяем качеству проводимых работ – не только при приемке объектов, но и на всех этапах. Наши подрядчики знают, что в случае выявления брака им придется переделывать за свой счет", – отметил Артамонов. Он добавил, что всего в этом году в Липецкой области планируют привести в порядок 270 километров региональных дорог, из них 238 километров - по нацпроекту.
https://ria.ru/20250728/lipetsk-2031975277.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032169810_47:0:1066:764_1920x0_80_0_0_4142f63b5996264c3a7041901d39c122.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
Около 270 километров дорог отремонтируют в Липецкой области до конца года
Игорь Артамонов: 270 километров дорог отремонтируем до конца года
ЛИПЕЦК, 29 июл - РИА Новости. До конца года в Липецкой области отремонтируют 270 километров региональных дорог, из них почти 240 километров приведут в порядок в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
В том числе благодаря нацпроекту отремонтируют автодорогу между селами Донское и Верхний Студенец в Задонском районе протяженностью 5,4 километра, отметил глава региона. Ремонт планируют завершить в октябре. За это время там полностью поменяют покрытие, приведут в порядок пять водопропускных труб внутри насыпи, обновят пять остановочных площадок, установят два новых павильона, сделают водосброс и установят лотки на участках с большим уклоном, чтобы отвести с проезжей части дождевую и талую воду, укрепят обочины. Кроме этого, дорожное полотно расширят, чтобы обеспечить безопасный проезд рейсового и школьного автобусов. Гарантия на выполненные работы составит четыре года.
"Особое внимание при ремонте и строительстве дорог в регионе уделяем качеству проводимых работ – не только при приемке объектов, но и на всех этапах. Наши подрядчики знают, что в случае выявления брака им придется переделывать за свой счет", – отметил Артамонов.
Он добавил, что всего в этом году в Липецкой области планируют привести в порядок 270 километров региональных дорог, из них 238 километров - по нацпроекту.