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Около 270 километров дорог отремонтируют в Липецкой области до конца года - РИА Новости, 29.07.2025
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Липецкая область
 
17:06 29.07.2025 (обновлено: 17:10 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/dorogi-2032170423.html
Около 270 километров дорог отремонтируют в Липецкой области до конца года
Около 270 километров дорог отремонтируют в Липецкой области до конца года - РИА Новости, 29.07.2025
Около 270 километров дорог отремонтируют в Липецкой области до конца года
До конца года в Липецкой области отремонтируют 270 километров региональных дорог, из них почти 240 километров приведут в порядок в рамках национального проекта... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T17:06:00+03:00
2025-07-29T17:10:00+03:00
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 29 июл - РИА Новости. До конца года в Липецкой области отремонтируют 270 километров региональных дорог, из них почти 240 километров приведут в порядок в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", сообщил губернатор Игорь Артамонов. В том числе благодаря нацпроекту отремонтируют автодорогу между селами Донское и Верхний Студенец в Задонском районе протяженностью 5,4 километра, отметил глава региона. Ремонт планируют завершить в октябре. За это время там полностью поменяют покрытие, приведут в порядок пять водопропускных труб внутри насыпи, обновят пять остановочных площадок, установят два новых павильона, сделают водосброс и установят лотки на участках с большим уклоном, чтобы отвести с проезжей части дождевую и талую воду, укрепят обочины. Кроме этого, дорожное полотно расширят, чтобы обеспечить безопасный проезд рейсового и школьного автобусов. Гарантия на выполненные работы составит четыре года. "Особое внимание при ремонте и строительстве дорог в регионе уделяем качеству проводимых работ – не только при приемке объектов, но и на всех этапах. Наши подрядчики знают, что в случае выявления брака им придется переделывать за свой счет", – отметил Артамонов. Он добавил, что всего в этом году в Липецкой области планируют привести в порядок 270 километров региональных дорог, из них 238 километров - по нацпроекту.
https://ria.ru/20250728/lipetsk-2031975277.html
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
Около 270 километров дорог отремонтируют в Липецкой области до конца года

Игорь Артамонов: 270 километров дорог отремонтируем до конца года

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиРемонт дороги в Липецкой области
Ремонт дороги в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Ремонт дороги в Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 29 июл - РИА Новости. До конца года в Липецкой области отремонтируют 270 километров региональных дорог, из них почти 240 километров приведут в порядок в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
В том числе благодаря нацпроекту отремонтируют автодорогу между селами Донское и Верхний Студенец в Задонском районе протяженностью 5,4 километра, отметил глава региона. Ремонт планируют завершить в октябре. За это время там полностью поменяют покрытие, приведут в порядок пять водопропускных труб внутри насыпи, обновят пять остановочных площадок, установят два новых павильона, сделают водосброс и установят лотки на участках с большим уклоном, чтобы отвести с проезжей части дождевую и талую воду, укрепят обочины. Кроме этого, дорожное полотно расширят, чтобы обеспечить безопасный проезд рейсового и школьного автобусов. Гарантия на выполненные работы составит четыре года.
"Особое внимание при ремонте и строительстве дорог в регионе уделяем качеству проводимых работ – не только при приемке объектов, но и на всех этапах. Наши подрядчики знают, что в случае выявления брака им придется переделывать за свой счет", – отметил Артамонов.
Он добавил, что всего в этом году в Липецкой области планируют привести в порядок 270 километров региональных дорог, из них 238 километров - по нацпроекту.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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