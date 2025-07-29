https://ria.ru/20250729/donetsk-2032196758.html

Дроны ВСУ повредили бизнес-центр и административное здание в Донецке

Дроны ВСУ повредили бизнес-центр и административное здание в Донецке - РИА Новости, 29.07.2025

Дроны ВСУ повредили бизнес-центр и административное здание в Донецке

Бизнес-центр, административное здание и ряд жилых домов получили повреждения в результате ночных атак дронов украинских войск по Донецку, сообщили в управлении... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T18:14:00+03:00

2025-07-29T18:14:00+03:00

2025-07-29T18:14:00+03:00

происшествия

донецк

донецкая народная республика

кировский район

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Бизнес-центр, административное здание и ряд жилых домов получили повреждения в результате ночных атак дронов украинских войск по Донецку, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. Ранее РИА Новости сообщало о том, что атака ВСУ по Донецку началась около 23.10 понедельника и продлилась примерно час. Сотрудник Следственного комитета России заявлял журналистам, что в результате атак были повреждены гражданская инфраструктура и жилые дома. "Задокументированы повреждения остекления, фасада, кровли, легковых автомобилей по пяти адресам: Ворошиловский район: бизнес-центр по улице Марьинской; административное здание на площади Советской", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Уточняется, что в Киевском и Кировском районах Донецка поврежден ряд жилых многоквартирных домов, обошлось без пострадавших. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

кировский район

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происшествия, донецк, донецкая народная республика, кировский район, вооруженные силы украины