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Дроны ВСУ повредили бизнес-центр и административное здание в Донецке - РИА Новости, 29.07.2025
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18:14 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/donetsk-2032196758.html
Дроны ВСУ повредили бизнес-центр и административное здание в Донецке
Дроны ВСУ повредили бизнес-центр и административное здание в Донецке - РИА Новости, 29.07.2025
Дроны ВСУ повредили бизнес-центр и административное здание в Донецке
Бизнес-центр, административное здание и ряд жилых домов получили повреждения в результате ночных атак дронов украинских войск по Донецку, сообщили в управлении... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T18:14:00+03:00
2025-07-29T18:14:00+03:00
происшествия
донецк
донецкая народная республика
кировский район
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Бизнес-центр, административное здание и ряд жилых домов получили повреждения в результате ночных атак дронов украинских войск по Донецку, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. Ранее РИА Новости сообщало о том, что атака ВСУ по Донецку началась около 23.10 понедельника и продлилась примерно час. Сотрудник Следственного комитета России заявлял журналистам, что в результате атак были повреждены гражданская инфраструктура и жилые дома. "Задокументированы повреждения остекления, фасада, кровли, легковых автомобилей по пяти адресам: Ворошиловский район: бизнес-центр по улице Марьинской; административное здание на площади Советской", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Уточняется, что в Киевском и Кировском районах Донецка поврежден ряд жилых многоквартирных домов, обошлось без пострадавших. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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донецк
донецкая народная республика
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, кировский район, вооруженные силы украины
Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Кировский район, Вооруженные силы Украины
Дроны ВСУ повредили бизнес-центр и административное здание в Донецке

Дроны ВСУ повредили бизнес-центр, административное здание и жилые дома в Донецке

© Фото : Управление по документированию военных преступлений Украины Администрации Главы и Правительства ДНРПоследствия атак дронов ВСУ в Донецке
Последствия атак дронов ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Фото : Управление по документированию военных преступлений Украины Администрации Главы и Правительства ДНР
Последствия атак дронов ВСУ в Донецке
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Бизнес-центр, административное здание и ряд жилых домов получили повреждения в результате ночных атак дронов украинских войск по Донецку, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
Ранее РИА Новости сообщало о том, что атака ВСУ по Донецку началась около 23.10 понедельника и продлилась примерно час. Сотрудник Следственного комитета России заявлял журналистам, что в результате атак были повреждены гражданская инфраструктура и жилые дома.
© Фото : Управление по документированию военных преступлений Украины Администрации Главы и Правительства ДНРПоследствия атак дронов ВСУ в Донецке
Последствия атак дронов ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Фото : Управление по документированию военных преступлений Украины Администрации Главы и Правительства ДНР
Последствия атак дронов ВСУ в Донецке
"Задокументированы повреждения остекления, фасада, кровли, легковых автомобилей по пяти адресам: Ворошиловский район: бизнес-центр по улице Марьинской; административное здание на площади Советской", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Уточняется, что в Киевском и Кировском районах Донецка поврежден ряд жилых многоквартирных домов, обошлось без пострадавших.
© Фото : Управление по документированию военных преступлений Украины Администрации Главы и Правительства ДНРПоследствия атак дронов ВСУ в Донецке
Последствия атак дронов ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Фото : Управление по документированию военных преступлений Украины Администрации Главы и Правительства ДНР
Последствия атак дронов ВСУ в Донецке
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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ПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаКировский районВооруженные силы Украины
 
 
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