Дроны ВСУ повредили бизнес-центр и административное здание в Донецке
Дроны ВСУ повредили бизнес-центр, административное здание и жилые дома в Донецке
© Фото : Управление по документированию военных преступлений Украины Администрации Главы и Правительства ДНРПоследствия атак дронов ВСУ в Донецке
© Фото : Управление по документированию военных преступлений Украины Администрации Главы и Правительства ДНР
Последствия атак дронов ВСУ в Донецке
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Бизнес-центр, административное здание и ряд жилых домов получили повреждения в результате ночных атак дронов украинских войск по Донецку, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
© Фото : Управление по документированию военных преступлений Украины Администрации Главы и Правительства ДНРПоследствия атак дронов ВСУ в Донецке
© Фото : Управление по документированию военных преступлений Украины Администрации Главы и Правительства ДНР
Последствия атак дронов ВСУ в Донецке
"Задокументированы повреждения остекления, фасада, кровли, легковых автомобилей по пяти адресам: Ворошиловский район: бизнес-центр по улице Марьинской; административное здание на площади Советской", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Уточняется, что в Киевском и Кировском районах Донецка поврежден ряд жилых многоквартирных домов, обошлось без пострадавших.
© Фото : Управление по документированию военных преступлений Украины Администрации Главы и Правительства ДНРПоследствия атак дронов ВСУ в Донецке
© Фото : Управление по документированию военных преступлений Украины Администрации Главы и Правительства ДНР
Последствия атак дронов ВСУ в Донецке
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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