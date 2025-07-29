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В Донецке восстановили электроснабжение - РИА Новости, 29.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:44 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/donetsk-2032151247.html
В Донецке восстановили электроснабжение
В Донецке восстановили электроснабжение - РИА Новости, 29.07.2025
В Донецке восстановили электроснабжение
Все трансформаторные подстанции в Донецке запитаны после ночной атаки беспилотников ВСУ, оставившей без света более 100 тысяч потребителей, сообщил мэр города... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T15:44:00+03:00
2025-07-29T15:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Все трансформаторные подстанции в Донецке запитаны после ночной атаки беспилотников ВСУ, оставившей без света более 100 тысяч потребителей, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Кулемзин утром во вторник сообщал, что в результате ночной атаки дронов ВСУ на город два многоквартирных жилых дома получили повреждения, без электроэнергии оставались более 40 тысяч потребителей. "По информации государственного предприятия "Донецкие городские электрические сети", в Будённовском, Пролетарском и Калининском районах после проведения работ по подключению к электричеству все трансформаторные подстанции запитаны", - написал Кулемзин в Telegram-канале. Ранее корреспонденты РИА Новости передавали, что атака ВСУ по Донецку началась около 23.10 понедельника и продлилась примерно час. В результате, по данным "Донецкэнерго", более 100 тысяч жителей города лишилась света.
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происшествия, донецк, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
В Донецке восстановили электроснабжение

В Донецке после атаки беспилотников ВСУ восстановили электроснабжение

© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линии электропередач . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Все трансформаторные подстанции в Донецке запитаны после ночной атаки беспилотников ВСУ, оставившей без света более 100 тысяч потребителей, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Кулемзин утром во вторник сообщал, что в результате ночной атаки дронов ВСУ на город два многоквартирных жилых дома получили повреждения, без электроэнергии оставались более 40 тысяч потребителей.
"По информации государственного предприятия "Донецкие городские электрические сети", в Будённовском, Пролетарском и Калининском районах после проведения работ по подключению к электричеству все трансформаторные подстанции запитаны", - написал Кулемзин в Telegram-канале.
Ранее корреспонденты РИА Новости передавали, что атака ВСУ по Донецку началась около 23.10 понедельника и продлилась примерно час. В результате, по данным "Донецкэнерго", более 100 тысяч жителей города лишилась света.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы Украины
 
 
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