https://ria.ru/20250729/donetsk-2032151247.html

В Донецке восстановили электроснабжение

В Донецке восстановили электроснабжение - РИА Новости, 29.07.2025

В Донецке восстановили электроснабжение

Все трансформаторные подстанции в Донецке запитаны после ночной атаки беспилотников ВСУ, оставившей без света более 100 тысяч потребителей, сообщил мэр города... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T15:44:00+03:00

2025-07-29T15:44:00+03:00

2025-07-29T15:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Все трансформаторные подстанции в Донецке запитаны после ночной атаки беспилотников ВСУ, оставившей без света более 100 тысяч потребителей, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Кулемзин утром во вторник сообщал, что в результате ночной атаки дронов ВСУ на город два многоквартирных жилых дома получили повреждения, без электроэнергии оставались более 40 тысяч потребителей. "По информации государственного предприятия "Донецкие городские электрические сети", в Будённовском, Пролетарском и Калининском районах после проведения работ по подключению к электричеству все трансформаторные подстанции запитаны", - написал Кулемзин в Telegram-канале. Ранее корреспонденты РИА Новости передавали, что атака ВСУ по Донецку началась около 23.10 понедельника и продлилась примерно час. В результате, по данным "Донецкэнерго", более 100 тысяч жителей города лишилась света.

https://ria.ru/20250727/donetsk-2031719132.html

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происшествия, донецк, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины