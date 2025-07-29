https://ria.ru/20250729/diksi-2032234802.html

Магазины "Дикси" работают без сбоев

Магазины "Дикси" работают без сбоев - РИА Новости, 29.07.2025

Магазины "Дикси" работают без сбоев

Информация о сбоях в работе магазинов торговой сети "Дикси" (входит в группу компаний "Магнит") не соответствует действительности, офлайн-точки работают в... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T21:27:00+03:00

2025-07-29T21:27:00+03:00

2025-07-29T21:27:00+03:00

общество

дикси

магнит (компания-ритейлер)

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Информация о сбоях в работе магазинов торговой сети "Дикси" (входит в группу компаний "Магнит") не соответствует действительности, офлайн-точки работают в обычном режиме, сообщила компания "Магнит". "Друзья, в ТГ-каналах распространяется информация о якобы сбоях в работе сети магазинов "Дикси". Данная информация не соответствует действительности, все магазины "Дикси" работают в обычном режиме", - говорится в официальном Telegram-канале компании. Ритейлер "Дикси" входит в группу компаний "Магнит" с 2021 года.

https://realty.ria.ru/20250710/magnit-2028290147.html

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общество, дикси, магнит (компания-ритейлер)