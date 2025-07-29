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В Московском зоопарке родился детеныш кенгуру валлаби - РИА Новости, 29.07.2025
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11:51 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/detenysh-2032099330.html
В Московском зоопарке родился детеныш кенгуру валлаби
В Московском зоопарке родился детеныш кенгуру валлаби - РИА Новости, 29.07.2025
В Московском зоопарке родился детеныш кенгуру валлаби
Малыш кенгуру валлаби появился на свет в Московском зоопарке, большую часть времени он проводит в сумке у матери, а его пол еще неизвестен, сообщается в... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T11:51:00+03:00
2025-07-29T11:51:00+03:00
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общество
светлана акулова
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Малыш кенгуру валлаби появился на свет в Московском зоопарке, большую часть времени он проводит в сумке у матери, а его пол еще неизвестен, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. "У кенгуру валлаби некоторое время назад появился детеныш. Сейчас малыш стал понемногу показываться из сумки и его могут увидеть посетители. Экспозиция находится на Новой территории, рядом с пешеходным мостом. В этот раз мамой стала Греча – ей чуть больше полутора лет. Это первое потомство у молодой самки", - говорится в сообщении. Отмечается, что малышам кенгуру сразу после рождения предстоит трудный путь – они должны самостоятельно добраться до материнского соска, который находится в сумке. Пульсирующими движениями эмбрион начинает двигаться от родового отверстия к сумке. Цепляясь за шерсть, в течение нескольких минут кроха добирается до сумки, находит там источник пищи и плотно закрепляется на нем. Малыш настолько неразвит, что не способен даже сосать молоко, и в течение первых месяцев мать впрыскивает молоко ему в рот сокращениями специальных мышц. "Сейчас детеныш находится в сумке у мамы, которая защищает и согревает его. Пока он питается исключительно материнским молоком и будет питаться им долгое время. В связи с беременностью и последующим кормлением малыша Грече увеличили количество белковой пищи в рационе. Пол кенгуренка пока не известен – зоологи стараются лишний раз не беспокоить Гречу, чтобы не подвергать ее стрессу", - приводятся в сообщении слова генерального директора зоопарка Светланы Акуловой. В зоопарке пояснили, что процесс размножения кенгуру необычен еще тем, что самка может рожать следующего кенгуренка сразу после того, как предыдущий только вышел из сумки. Также самка может "замораживать" беременность на некоторое время, чтобы малыш появился на свет в более благоприятный для потомства период.
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общество, светлана акулова, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Светлана Акулова, Московский зоопарк
В Московском зоопарке родился детеныш кенгуру валлаби

В Московском зоопарке у кенгуру валлаби родился детеныш

© Московский зоопаркДетеныш кенгуру валлаби в Московском зоопарке. Кадр видео
Детеныш кенгуру валлаби в Московском зоопарке. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Московский зоопарк
Детеныш кенгуру валлаби в Московском зоопарке. Кадр видео
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Малыш кенгуру валлаби появился на свет в Московском зоопарке, большую часть времени он проводит в сумке у матери, а его пол еще неизвестен, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.
"У кенгуру валлаби некоторое время назад появился детеныш. Сейчас малыш стал понемногу показываться из сумки и его могут увидеть посетители. Экспозиция находится на Новой территории, рядом с пешеходным мостом. В этот раз мамой стала Греча – ей чуть больше полутора лет. Это первое потомство у молодой самки", - говорится в сообщении.
© Московский зоопаркДетеныш кенгуру валлаби в Московском зоопарке. Кадр видео
Детеныш кенгуру валлаби в Московском зоопарке. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Московский зоопарк
Детеныш кенгуру валлаби в Московском зоопарке. Кадр видео
Отмечается, что малышам кенгуру сразу после рождения предстоит трудный путь – они должны самостоятельно добраться до материнского соска, который находится в сумке. Пульсирующими движениями эмбрион начинает двигаться от родового отверстия к сумке. Цепляясь за шерсть, в течение нескольких минут кроха добирается до сумки, находит там источник пищи и плотно закрепляется на нем. Малыш настолько неразвит, что не способен даже сосать молоко, и в течение первых месяцев мать впрыскивает молоко ему в рот сокращениями специальных мышц.
"Сейчас детеныш находится в сумке у мамы, которая защищает и согревает его. Пока он питается исключительно материнским молоком и будет питаться им долгое время. В связи с беременностью и последующим кормлением малыша Грече увеличили количество белковой пищи в рационе. Пол кенгуренка пока не известен – зоологи стараются лишний раз не беспокоить Гречу, чтобы не подвергать ее стрессу", - приводятся в сообщении слова генерального директора зоопарка Светланы Акуловой.
В зоопарке пояснили, что процесс размножения кенгуру необычен еще тем, что самка может рожать следующего кенгуренка сразу после того, как предыдущий только вышел из сумки. Также самка может "замораживать" беременность на некоторое время, чтобы малыш появился на свет в более благоприятный для потомства период.
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