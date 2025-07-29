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После обрушения породы в Кисловодске завели уголовное дело - РИА Новости, 29.07.2025
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15:13 29.07.2025 (обновлено: 16:30 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/delo-2032143495.html
После обрушения породы в Кисловодске завели уголовное дело
После обрушения породы в Кисловодске завели уголовное дело - РИА Новости, 29.07.2025
После обрушения породы в Кисловодске завели уголовное дело
Уголовное дело возбуждено в Кисловодске в связи с обрушением грунта на территории санатория, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК России по... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T15:13:00+03:00
2025-07-29T16:30:00+03:00
происшествия
кисловодск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ставропольский край
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Кисловодске в связи с обрушением грунта на территории санатория, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК России по Ставропольскому краю.Ранее в ГУМЧС РФ по Ставрополью сообщили РИА Новости, что обрушение скально-грунтовой породы на площади примерно 60 квадратных метров произошло в санатории "Москва" в Кисловодске, пострадали двое отдыхающих. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава, госпитализированные отдыхающие находятся в состоянии средней тяжести."По данному факту... возбуждено уголовное дело пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.Отмечается, что на место незамедлительно выехала следственная группа во главе с руководителем территориального подразделения регионального управления СК России.
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кисловодск
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происшествия, кисловодск, россия, следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край
Происшествия, Кисловодск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ставропольский край
После обрушения породы в Кисловодске завели уголовное дело

После обрушения породы в санатории Кисловодска завели уголовное дело

© Фото : СУ СК России по Ставропольскому краюМесто обвала грунта в Кисловодске
Место обвала грунта в Кисловодске - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Фото : СУ СК России по Ставропольскому краю
Место обвала грунта в Кисловодске
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Кисловодске в связи с обрушением грунта на территории санатория, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК России по Ставропольскому краю.
Ранее в ГУМЧС РФ по Ставрополью сообщили РИА Новости, что обрушение скально-грунтовой породы на площади примерно 60 квадратных метров произошло в санатории "Москва" в Кисловодске, пострадали двое отдыхающих. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава, госпитализированные отдыхающие находятся в состоянии средней тяжести.
"По данному факту... возбуждено уголовное дело пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место незамедлительно выехала следственная группа во главе с руководителем территориального подразделения регионального управления СК России.
Место обвала грунта в Кисловодске - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Под обвалом породы в Кисловодске может находиться человек
Вчера, 15:10
 
ПроисшествияКисловодскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Ставропольский край
 
 
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