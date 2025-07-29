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На Дальнем Востоке возродят круизный туризм - РИА Новости, 29.07.2025
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14:19 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/dalniy_vostok-2032128383.html
На Дальнем Востоке возродят круизный туризм
На Дальнем Востоке возродят круизный туризм - РИА Новости, 29.07.2025
На Дальнем Востоке возродят круизный туризм
Круизный туризм возродят в Приморье, на Камчатке и Сахалине, первый рейс планируется на 2026 год, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. РИА Новости, 29.07.2025
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2025-07-29T14:19:00+03:00
камчатка
сахалин
приморский край
олег кожемяко
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июл - РИА Новости. Круизный туризм возродят в Приморье, на Камчатке и Сахалине, первый рейс планируется на 2026 год, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. "Круизный туризм вдоль берегов Дальнего Востока возвращается. Мы видим большой интерес российских и зарубежных гостей к красотам нашего моря и побережья. Вместе с коллегами из Южно-Сахалинска и Петропавловска-Камчатского обсудили поэтапный план возобновления круизных рейсов... Первый рейс планируется на 2026 год", - написал Кожемяко в своём Тelegram-канале. По его словам, уже есть инвесторы, которые готовы "прийти со своим флотом". "Задача регионов – создание туристской инфраструктуры вдоль будущих маршрутов. Это большая и небыстрая работа, но она нужна не только туристам. Это даст новые предприятия в туристской сфере на наших прибрежных территориях. Это рабочие места и рост экономики", - отметил глава региона.
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камчатка, сахалин, приморский край, олег кожемяко
Камчатка, Сахалин, Приморский край, Олег Кожемяко
На Дальнем Востоке возродят круизный туризм

В 2026 году на Дальнем Востоке возродят круизный туризм

© Depositphotos.com / VladimirEОстров Сахалин. Татарский пролив
Остров Сахалин. Татарский пролив - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Depositphotos.com / VladimirE
Остров Сахалин. Татарский пролив . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июл - РИА Новости. Круизный туризм возродят в Приморье, на Камчатке и Сахалине, первый рейс планируется на 2026 год, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
"Круизный туризм вдоль берегов Дальнего Востока возвращается. Мы видим большой интерес российских и зарубежных гостей к красотам нашего моря и побережья. Вместе с коллегами из Южно-Сахалинска и Петропавловска-Камчатского обсудили поэтапный план возобновления круизных рейсов... Первый рейс планируется на 2026 год", - написал Кожемяко в своём Тelegram-канале.
По его словам, уже есть инвесторы, которые готовы "прийти со своим флотом".
"Задача регионов – создание туристской инфраструктуры вдоль будущих маршрутов. Это большая и небыстрая работа, но она нужна не только туристам. Это даст новые предприятия в туристской сфере на наших прибрежных территориях. Это рабочие места и рост экономики", - отметил глава региона.
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КамчаткаСахалинПриморский крайОлег Кожемяко
 
 
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