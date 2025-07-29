https://ria.ru/20250729/dalniy_vostok-2032128383.html

На Дальнем Востоке возродят круизный туризм

На Дальнем Востоке возродят круизный туризм - РИА Новости, 29.07.2025

На Дальнем Востоке возродят круизный туризм

Круизный туризм возродят в Приморье, на Камчатке и Сахалине, первый рейс планируется на 2026 год, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T14:19:00+03:00

2025-07-29T14:19:00+03:00

2025-07-29T14:19:00+03:00

камчатка

сахалин

приморский край

олег кожемяко

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ВЛАДИВОСТОК, 29 июл - РИА Новости. Круизный туризм возродят в Приморье, на Камчатке и Сахалине, первый рейс планируется на 2026 год, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. "Круизный туризм вдоль берегов Дальнего Востока возвращается. Мы видим большой интерес российских и зарубежных гостей к красотам нашего моря и побережья. Вместе с коллегами из Южно-Сахалинска и Петропавловска-Камчатского обсудили поэтапный план возобновления круизных рейсов... Первый рейс планируется на 2026 год", - написал Кожемяко в своём Тelegram-канале. По его словам, уже есть инвесторы, которые готовы "прийти со своим флотом". "Задача регионов – создание туристской инфраструктуры вдоль будущих маршрутов. Это большая и небыстрая работа, но она нужна не только туристам. Это даст новые предприятия в туристской сфере на наших прибрежных территориях. Это рабочие места и рост экономики", - отметил глава региона.

https://ria.ru/20250702/turizm-2027106689.html

камчатка

сахалин

приморский край

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камчатка, сахалин, приморский край, олег кожемяко